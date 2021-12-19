Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mahalle Mutfakları hafta sonu da açıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 noktada hizmet veren Mahalle Mutfakları’nın artık hafta sonları da açık olacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Dezavantajlı mahallelerde yaşayan dar gelirli vatandaşlar hafta sonu soluğu Mahalle Mutfakları’nda aldı. Vatandaşlar, Cumartesi günü kavurma, pilav, tatlı ve ekmekten oluşan 3 çeşit yemeği 3 TL’ye satın aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 30 noktadaki Mahalle Mutfakları hafta sonu da hizmete girdi. Vatandaşlar Cumartesi günü kavurma, pilav, tatlı ve ekmekten oluşan 3 çeşit yemeği 3 TL’ye satın aldı. Mutfak giderlerinin arttığını ve alım güçlerinin düştüğünü belirten dar gelirliler, Büyükşehir Belediyesi’nin Mahalle Mutfakları’na yöneldi. Vatandaşlardan Mehmet Erdoğan, “Evde bir tencere kaynatmak 40-50 TL. Ama burada 4 kişilik bir aile 12 liraya gayet güzel yemeğini yiyor” derken, Mehmet Sait Yazgan ise “İnsanlar bir ekmek fiyatına doyuyor” diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 2020 yılının Mart ayında başlatılan hizmet, dezavantajlı mahalleler başta olmak üzere, kentteki devlet üniversitesi önlerinde de devam ediyor. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin Aşhanesi’nde pişen 3 çeşit yemeği 3 TL’den satın alabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, Mahalle Mutfakları’nın sayısını 26’dan 30 noktaya çıkarttıkları belirterek, “Vatandaşlarımızın zor günler yaşadığı bu dönemde, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da sosyal medya hesaplarından duyurduğu gibi artık hafta sonları da hizmet veriyoruz. Bu hizmetimizi verirken de yemeklerimizin kalitesinin özenine devam ederek; etli yemekler, bazen direkt et kavurma olmak üzere proteini ve besin değeri yüksek yemeklerle vatandaşlarımıza hem ekonomik hem de sağlık açısından desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Fakir fukaraya yardımcı oluyor belediye”

Vatandaşlardan Haydar Uygur, ekmek fiyatına 3 çeşit yemek alabildiklerini vurgulayarak, “Alım gücü sıfır. Hiçbir şey alamıyoruz ki. Bir şeyler alabilsek buraya gelmeyiz zaten. Burada vatandaşa belediyenin yapmış olduğu Aşhane’deki yemekleri veriyorlar. Çok iyi bir sistem. Fakir fukaraya yardımcı oluyor belediye. Vatandaş bir ekmek alamıyor ki şu anda. Ne yapsın vatandaş? Mecbur kaldı, geliyor. Çok memnunuz, bir ekmek fiyatı” diye konuştu.

“4 kişilik bir aile 12 liraya gayet güzel yemeğini yiyor”

Vatandaşlardan Mehmet Erdoğan da artan mutfak giderlerine dikkat çekerek, “Simit fiyatına 3 çeşit yemek yediriyor vatandaşa. Gerçekten en güzel hizmet bu. Zaten vatandaşın bir alım gücü kalmadı. Bir tencere kaynatmak 40-50 TL evde. Ama burada 4 kişilik bir aile 12 liraya gayet güzel yemeğini yiyor. Cumartesi-Pazar’a da eklenmesi ayrıca güzel. Vahap Başkan’a da ayrıca teşekkür ederiz. Böyle hizmetlerin de devamını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Mahallenin genelinin durumu iyi değil”

Vatandaşlardan Mehmet Sait Yazgan, dezavantajlı mahallelerde bu hizmetin verilmesinden memnun olduklarını vurgulayarak, “İnsanlar bir ekmek fiyatına doyuyor. 3 çeşit. İmkanı olmayan için süper. Başkana da teşekkür ederiz Cumartesi-Pazar’a koyduğu için. Biz her gün geliyoruz. Lezzetinden de memnunuz. Durumu olmayan için süper. Mahallenin genelinin durumu iyi değil” dedi.

“Durumum yok, 60 yaşında bohçaya çıkıyorum”

60 yaşında ekonomik sıkıntılar nedeniyle bohçacılık yapmak zorunda kaldığını belirten Hamide Akan ise düşüncelerini şöyle aktardı:

“Durumum yok. Daha yeni işten geldim. Ayağım çamur. 10 dakikalık bıraktım, yemek almak için geldim. Zor geçiniyoruz. Belediyeden Allah razı olsun. Yağ pahalandı, her şey pahalandı. 60 yaşında bohçaya çıkıyorum. Geldim, bunu çocuklara ısıtıyorum, yiyorlar. Allah Başkanımı eksik etmesin, Allah razı olsun.”