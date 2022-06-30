Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yörüklere hizmetleri devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, sorumluluk alanındaki her noktada vatandaşlara hizmetleri devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte hayvancılıkla uğraşan Yörükler’in, Toroslar’ın zirvelerine rahatlıkla çıkması için geçtiğimiz haftalarda kardan kapanan yolları açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yörükler’e yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Çamlıyayla’nın yüksek kesimlerindeki meralarda yaz aylarını geçiren Yörük ailelerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hijyen kolisi, içi şeker dolu su matarası, pazar çantası, çocuklar için oyuncak, kadınların mutfak işlerinde kullanılabilecekleri önlük ve şapkanın yanı sıra Türk bayrağı dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, sorumluluk alanındaki her noktada toplumun değişik kesimlerine yönelik hizmetleri devam ediyor.

Hayvancılıkla uğraşan Yörükler’in havaların ısınmasıyla birlikte Toroslar’ın zirvelerindeki meralara rahatlıkla çıkabilmeleri için geçtiğimiz haftalarda kardan kapanan yolları iş makinaları vasıtasıyla açan Büyükşehir Belediyesi, Yörük ailelere yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Yörük çadırları tek tek ziyaret edildi

Zorlu doğa şartlarına rağmen Çamlıyayla’nın yüksek kesimlerindeki meralarda yaz aylarını geçiren Yörük ailelerine, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hijyen kolisi, içi şeker dolu su matarası, pazar çantası, çocuklar için oyuncak, kadınların mutfak işlerinde kullanılabilecekleri önlük ve şapkanın yanı sıra Türk bayrağı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan ile diğer belediye görevlilerinin gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, Çamlıyayla’nın yükseklerinde bulunan Büklüboyun, Koyuneşmesi, Sayındibi, Eğrigöl, Gögere, Karataş, Yazıgöl ve daha pek çok noktada bulunan Yörük aileleri tek tek ziyaret edilerek, teslimatlar gerçekleştirildi.

Çamlıyayla Mera Birliği Başkanı Salim Canatan’ı ziyaret eden İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın selamlarıyla siz Yörük kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Aşağıdan başladık, buraya kadar geldik. Sizlere Vahap Seçer Başkanımızın selamlarını getirdik” dedi.

‘Alo dediğimizde yanımızda’

Çamlıyayla Mera Birliği Başkanı Salim Canatan ise taleplerinin karşılanmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, “Bizde Vahap Başkanıma buradan sizlerin aracılığıyla çok çok selam söylüyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun. Alo dediğimizde yanımızda; yollarımız açıldı. Vahap Başkanımızın bizlere göstermiş olduğu ilgiden dolayı öncelikle çok teşekkür ederim. Bu malzemeler için ayrıca çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Çamlıyaylalı hayvan üreticilerinden olan Kadir Delikçi de yollarının açılmasından dolayı memnun olduklarını kaydederek, “Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum yolumuzu yaptığı için. Toroslara gidiyoruz. Sayınbaşına kadar göçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarsus’a bağlı Beylice mahallesinden olan ve zirvelere çıkan Yörükler arasında yer alan Faik Boncuk’da, “Başkanımızdan çok memnunuz biz. Başkanımız yani inşallah bu dönemde yine aynı Başkan olacak Allah izin verirse. Başkanımız olmazsa, bu yollar yine yapılmazdı” dedi.

Kadınlar peynir yapma telaşında

Keçi sütünden peynir imal eden Yörük kadınlarından Kevser Kök ise, “Yollarımızı açtı. Bizler buralara geldik. Hizmetinden memnunuz. Bugün Vahap Seçer Başkanımız tarafından malzemelerimiz geldi, memnunuz. Getirenlerden de Allah razı olsun, teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Yazlık köyünde de, Karataş yaylasında da hizmetini gördük”

Başkan Vahap Seçer’in hizmetlerini her yerde gördüklerini belirten Halise Delen “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’den Allah razı olsun. Yollarımızı açtı. Yazlık Köyü’nde hizmetini gördük, yollarımızı yaptı. Şu anda Karataş Yaylası’ndayız. Namrun’un üst tarafındayız, burada bile hizmetini gördük. Yollarımızı açtı sağ salim çıktık. Yollarımızı açmasaydı zaten Allah korusun, o kardan geçemezdik. Teşekkür ederiz” dedi.