Mersin Büyükşehir Engelsiz Yaşam Parkı'ndaki etkinliklere engel yok

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam Parkı, hem özel gereksinimli bireyler hem de aileleri için engelleri aşıyor. Özel bireyler bocceden fitnessa, danstan yüzmeye, halk danslarından beden eğitimine kadar birçok etkinlikle sosyalleşirken, makrome kursuyla da anneler çocuklarını beklerken kaliteli vakit geçiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, hem özel gereksinimli bireyler hem de aileleri için engelleri aşıyor. Her yaştan özel bireye kapıları açık olan Engelsiz Yaşam Parkı’nda birçok sportif faaliyete yer veriliyor. Büyükşehir, çocuklarını etkinliklere getiren aileler için ise çeşitli kurslar düzenliyor.

Bu parkta engeller bir bir aşılıyor

Yenişehir ilçesinde yer alan ve tam gün hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, hem özel gereksinimli bireylerin hem de ailelerin gözdesi oldu. Özel bireyler bocceden fitnessa, danstan yüzmeye, halk danslarından beden eğitimine kadar birçok etkinlikle keyifli vakit geçirirken, makrome kursunda da anneler çocuklarını beklerken kaliteli vakit geçiriyor. Yakın zamanda açılan makrome kursunda çeşitli süs eşyaları yapan anneler için tığ işi kursu da faaliyete geçecek. Özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını karşılarken hem fiziksel hem de ruhsal olarak destek alması gereken anneleri bu anlamda da unutmayan Büyükşehir, Engelsiz Yaşam Parkı’nda psikolog eşliğinde aile terapileri ile meditasyon dersleri de veriyor. Aynı zamanda zumba ve pilates dersleri ile de aileler desteklenmeye devam ediliyor.

“Annelerimiz kurslarımızdan çok memnun”

Halk Eğitim’de usta öğreticisi olarak görev yapan Fındık Ulaşlı, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel gereksinimli bireylerin annelerine makrome ürünleri kullanarak çeşitli eşyalar yapmayı öğrettiğini ifade ederek, “Makrome ürünlerimiz bittikten sonra kursumuz tabii ki devam edecek. Annelerimiz bizim bu kurslarımızdan çok memnunlar. Makrome ürünlerimizden önce kapı süsü, çerçeve yaptık. Sonrasında çantamız var. Cam kavanozları süsleyerek mumluklar yapacağız. Makrome ürünlerimiz bittikten sonra da tığ işine geçeceğiz. Suple, paspas yapacağız. Bu tür ürünlerimizle annelerimizin vaktini değerlendirmeye çalışıyoruz. Annelerimiz kurslarımızdan çok memnunlar” dedi.

“Kızım da ben de çok memnunuz, severek geliyoruz”

Down sendromlu 23 yaşındaki kızı Deniz Bağcı ile Engelsiz Yaşam Parkı’nın etkinliklerinden faydalanan Derya Bağcı, kızı etkinliklere katılırken kendisinin de boş durmadığını, açılan kurslardan yararlandığını söyledi. Bağcı, “Burası 09.30 gibi başlıyor, 15.00’e kadar biz boş durmuyoruz. Makrome kursumuz açıldı, anneler için çok iyi oldu. Deşarj oluyoruz rahatlıyoruz, psikolojimiz düzeliyor. Sizler de biliyorsunuz bütün engelli bireylerin sorunları oluyor, bazı sıkıntıları oluyor. Bunları aşmak, rahatlamak adına böyle kursların açılması bizler için çok avantaj. Kızım da ben de çok memnunuz, severek geliyoruz” dedi. Makrome kursuna yeni başlamasına rağmen birçok ürün yaptıklarını ifade eden Bağcı, “Kapı süsü yaptık ve resim çerçevesiyle devam ediyoruz. Bundan sonraki derslerimizde mumluk yapılacakmış, hocalarımız çok iyi. Saksı koymak için sarkaç yapılacak, çanta yapacağız makromeden ki ben çok seviyorum, en sevdiğim alan. Çok mutluyum yani” diye konuştu.

“Anneler mutlu olunca çocuklar daha da mutlu oluyor”

Engelsiz Yaşam Parkı'nda beden eğitimi öğretmeni ve yüzme antrenörü olarak görev yapan Büşra Endez, beden eğitimi, bocce, yaz aylarında yüzme kursları, halk oyunları, dans, resim ve pandomim drama dersleri verdiklerini ifade ederek, aileleri de birçok etkinlikte bir araya getirdiklerini söyledi. Endez, şöyle devam etti:

“Çocuklarımız burada beklerlerken anneleri çok uzun vakit geçiriyor. Vakitlerini etkili ve verimli geçirsinler diye onları da unutmadık. Onlara da çeşitli kurslar veriyoruz. Bu kursların hepsinde bir ön kayıt gerekli. Makrome ve tığ örücülüğü kursumuz var. Nefes terapileri ve kahkaha terapi derslerimiz var. Aynı zamanda meditasyon eğitimi için onları destekliyoruz. Uzman psikolog eşliğinde aile terapileri ve annelerle beraber kahve molaları seanslarımız var. Hayatlarında spor mutlaka olsun diye onlara zumba ve pilates dersleri vermeye devam ediyoruz. Bu ve bunun gibi çeşitli kurslarla annelerimizi destekliyoruz. Onlar çok memnunlar, burayı çok seviyorlar. Çocukları da burada hem sosyalleşiyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Anneler çok mutlu olunca çocuklar daha da mutlu oluyor.”

“Bocce sporu el, göz koordinasyonunu geliştiriyor”

Yenişehir Halk Eğitim’den Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bocce eğitimi için görevlendirilen Cihat Bakar, özel bireylerin bocce derslerine keyifle geldiğini ifade ederek, “Burada tamamen amacımız öğrencilerimizin, kardeşlerimizin mutluluk duyması, keyif alması. Haftanın beş günü parkımızda derslerimize devam ediyoruz. Öğrencilerimiz derslerde keyif alıyorlar. Bocce sporu zaten el, göz koordinasyonunu geliştirmeye dayalı olduğu için öğrencilerimize çok faydalı oluyor. Dalgınlığı önlüyor, el, göz koordinasyonunu geliştiriyor. Öğrencilerimiz de derslerimize severek geliyor, devamlılık sağlıyor” ifadelerine yer verdi.

“Arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz, sosyal bir ortam oluyor”

Ortopedik engelli Ümit Yıldırım, hafta içi bocce derslerine geldiğini ifade ederek, “Bocce güzel, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz, güzel oluyor. Sosyal bir ortam oluyor. Haftanın 2 günü geliyoruz. Güzel geçiyor. Yapanlara teşekkür ederim, Allah razı olsun” dedi.

Özel gereksinimli birey Açelya Yarar, “20 yaşındayım. Bocce, resim, beden, havuz dersimiz var. Öğleden sonra yemek yiyoruz. Anneler el sanatları yapıyor. 15.00’e kadar hep okuldayız. Arkadaşlarımla eğleniyorum, burası çok güzel” diye konuştu. Adem Karakuş da “Burada çok eğleniyorum, günlerim güzel geçiyor. Dersimiz 15.00’te bitiyor. Evde olunca sıkılıyoruz. Bizim için burası daha güzel oldu” dedi.