Mersin Büyükşehir, Erdemli'de avokado ve alıç fidanı dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, limonun başkenti Erdemli’deki üreticilere avokado ve alıç fidanı desteğinde bulundu. Erdemli’de 20’si kadın toplam 91 üretici 1810 adet avokado ve 7’si kadın toplam 26 üretici 625 adet alıç fidanı desteğinden yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, bu yıl “Avokado Fidanı Dağıtımı Projesi”nin ilk etap dağıtımlarını Erdemli’den başlatırken, Silifke’den başlayan “Alıç Fidanı Dağıtımı Projesi”nin dağıtımları ise Erdemli’de sürdü. Erdemli’deki üreticiler düzenlenen törende avokado ve alıç fidanlarını teslim aldı.

Başkan Seçer, “Avokado bugüne kadar bu bölgede ekilmiyordu” demişti

Kısa süre önce gerçekleşen “Üretmezsek Tükeniriz” konferansında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Lavanta, kantaron, nergis soğanı, avokado, badem, ceviz fidanı. Bunlar bölgeye kazandırdığımız birçoğu yeni ürünler. Avokado bugüne kadar bu bölgede ekilmiyordu. Bilinen bir şey değil. Bunların da kazancı yüksek çeşitler olduğunu bildiğimiz için yapıyoruz” demişti.

Erdemli’de alıç ve avokado fidanı dağıtımları yapıldı

Alıç fidanı dağıtımı kapsamında bu yıl yüzde 50 hibeli olarak 10 ilçede 45’i kadın toplam 255 üreticiye yapılacak 5 bin 307 adet alıç fidanı dağıtımları Silifke’den başladı. Silifke’nin ardından Erdemli’de yapılan dağıtımda 7’si kadın olmak üzere toplam 26 üretici 625 adet alıç fidanını teslim aldı. Dağıtımlar aynı gün Mut ve Gülnar’da devam etti. Mut’ta 6’sı kadın toplam 31 üretici 547 adet alıç fidanı alırken, Gülnar’da ise 10’u kadın toplam 38 üretici 451 adet fidan desteğinden yararlandı.

Avokado Fidanı Dağıtımı Projesi kapsamında ise bu yıl ilk etapta 6 ilçede 40’ı kadın olmak üzere toplam 192 üreticiye yüzde 50 hibeyle sunulacak olan 3 bin 865 adet avokado fidanı desteğinin ilk dağıtımı Erdemli’de yapıldı. Erdemli’de 20’si kadın olmak üzere toplam 91 üretici 1810 adet avokado fidanı desteğinden yararlandı.

“Yolculuğumu passiflorayla başladı”

Erdemli’de düzenlenen dağıtım törenine Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, CHP Erdemli İlçe Başkanı Ahmet Dursen Şahin, Erdemli Belediye Meclis Üyesi Hidayet Oğuz, Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Şube Müdürü Ali Bolacalı ve Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ da katıldı.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek, bu yıl başlayan fide ve fidan dağıtımlarından söz ederek; “Öncelikle Anamur ilçemizde alternatif ürün çeşidi ve tıbbi aromatik bitki olan passiflorayla başladı yolculuğumuz. Daha sonra yine alternatif çeşit tıbbi aromatik bitkiler olan adaçayı fidesi ve alıç fidanını Silifke’de dağıttık. Bugün de Erdemlimizde avokado ve alıç üzerine desteğimize devam edeceğiz” dedi. Avokadonun son yıllarda önem kazandığını da vurgulayan Gökçek, “Piyasada ciddi gelir getiren ve Türkiye olarak da ithalatını yaptığımız bir bitki. Hem ithalat açığımızı kapatmak hem de birim alandan daha yüksek ürünler elde etmek ve yüksek girdi maliyetine destek olmak, kazancımızı artırmak adına avokado fidanı dağıtıyoruz” diye konuştu.

Avokadonun limonun iyi yetiştiği yerlerde yetişebildiğine dikkat çeken Gökçek, “Tarsus’tan Erdemli’ye kadar olan talepli üreticilerimiz yüzde 50 hibeli olarak bizlere müracaat ettiler. Büyükşehir Belediyemize katkı paylarını yatırdılar. Biz de onlara şimdi fidanlarını ilçe ilçe teslim ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus ve Akdeniz ilçelerimize de üreticilerimizin katkı paylarını yatırdığı fidanları teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Gelecek nesillerimiz için mecbur çalışacağız, üreteceğiz”

Erdemli’de avokado fidanı desteğinden yararlanan üreticilerden 52 yaşındaki Hatice Aydın, 3 çocuğunun 2’sinin okuyup meslek sahibi olduğunu, 1’inin de üniversitede okuduğunu belirterek; “Allah’a çok şükür hepsi iyi yerlere geldi. Bizler de topraktan kazandığımız parayla olduğu kadar devam ediyoruz. Başka bir kazancımız yok. Genelde limon, portakal, greyfurt ve zeytin üretiyoruz. Şimdi de avokadoyla uğraşmak istiyoruz. Çevreden de görüyoruz. Şimdilik çevredekiler memnun, inşallah biz de memnun oluruz. Her şeyi üretmek zorundayız, çalışmak zorundayız. Atalarımız böyle devam etti, bizler de gelecek nesillerimiz için mecbur çalışacağız, üreteceğiz” dedi.

“Güzel şeyler sabır ister, sabredip bekleyeceğiz”

38 yaşındaki Elif Bal da önceki yıllarda denemek için avokado fidanı diktiklerini vurgulayarak, “Kendimi bildim bileli tarımla uğraşıyorum. Denedim, tattım. Çocuklarım da avokadoyu çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Belediyemizin de böyle bir kampanyasını duyduk, yararlanmak istedik. Müracaatımız da kabul edildi. İlk etapta 20 tane fide alacağım. Güzel şeyler sabır ister, sabredip bekleyeceğiz. Emeğimizin karşılığını alacağımızı da düşünüyorum. Kadın üreticileri desteklediği için Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e de ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Kadınlarımız da bu işi yapsın ve üretim artsın istiyorum”

Erdemli’de alıç fidanı desteğinden yaralanan 23 yaşındaki üretici Kader Nur Aydoğdu, “Yaklaşık 16 yıldır ailemle birlikte tarımın içerisindeyim. Alıç fidanını ilk defa deniyorum ama yavaş yavaş öğreneceğimi düşünüyorum. Sonuçta ben bunu para kazanmak için yapıyorum. Kazancımı yine toprağa yatırmak istiyorum. Kadınlarımız da bu işi yapsın ve üretim artsın istiyorum” ifadelerine yer verdi.