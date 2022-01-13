Mersin Büyükşehir Kariyer Merkezi'nden hem meslek hem kariyer danışmanlığı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin paydaşları ile başlattığı “Yetenek Dönüşüm Projesi” kapsamında ilk aşamada “Muhasebe, Yönetici Asistanı, Lojistik Elemanı” başlıklarında kursların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Pandemi süreci nedeniyle kontenjanın uygulanacağı kurslara katılmak isteyen adaylar, Kariyer Merkezi’ne şahsen başvurabilecek. Konuyla ilgili 0324 533 32 80 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile imzalanan iş birliği protokolleri ile bir yandan adaylara mesleki eğimler verilmesi planlanırken, diğer taraftan da kariyer danışmanlığı hizmeti ve İŞKUR portalı üzerinden adayların iş ilanlarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

Yetenek Dönüşüm Projesi adayları iş hayatına hazırlayacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde başlatılan “Yetenek Dönüşüm Projesi” ile adaylar iş hayatına hazırlanacak. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri iş birliğinde açılacak kurslarla; mesleki beceri eğitimleri verilirken, kariyer ve iş arama danışmanlığı hizmetleriyle de adayların istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Eğitimi tamamlayan adaylara Milli Eğitim Müdürlüğü’nden onaylı sertifika ve iş hayatına hazırlık ile ilgili katılım belgeleri verilecek.

Muhasebe, Yönetici Asistanı ve Lojistik alanında başvurular bekleniyor

Proje kapsamında ilk aşamada “Muhasebe, Yönetici Asistanı, Lojistik Elemanı” başlıklarında kurslar verilmesi planlanıyor. Pandemi süreci nedeniyle katılımlarda kontenjan uygulanacak olan kurslara katılmak isteyen adaylar; Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’ne şahsen başvurabilecek. Ayrıca, 0324 533 32 80 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.