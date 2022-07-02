Mersin Büyükşehir, Köpek Atık İstasyonu sayısını ikiye katladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019’da 8 noktaya kurduğu “Köpek Atığı İstasyonları”nın sayısını 16’ya çıkardı. Kültür Park’ta başlatılan çalışma bu yıl Atatürk Parkı’nda da uygulandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’nin Kültür Park’ta kurduğu “Köpek Atığı İstasyonu” sayısı iki katına çıkarıldı. Söz konusu çalışma Atatürk Parkı’nda da uygulandı.

Çevreye duyarlı ve ihtiyaç gideriyor: “Köpek Atık İstasyonu”

Köpek atıklarının çevreye verdiği zararı ve insanlara verdiği rahatsızlığı gidermek amacıyla 2019 yılında yeni bir çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park’ın 8 farklı noktasına Köpek Atığı İstasyonu kurdu. 2022 yılında eskiyen istasyonları yenileyen Büyükşehir, Kültür Park ve Atatürk Parkı’ndaki toplam 16 noktaya yeni Köpek Atığı İstasyonu kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’nde görevli Rekreasyon Uzmanı Pınar Savrun, çalışmayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“2019’da sadece Kültür Park üzerinde 8 adetle başladık. 8 ayrı bölgeye Köpek Atık İstasyonu koyduk. 2022 yılında bunları yenilerek 16 adede çıkarttık. İçerisine Atatürk Parkı’nı da alarak belirli noktalara dağıtımını sağladık. Kültür Park ve Atatürk Parkı olmasının özelliği; vatandaşlarımız evcil hayvanlarını daha çok burada gezdirmeyi tercih ediyorlar. Köpek Atık İstasyonu’nun içerisinde evcil hayvanlar için poşetler mevcut. Biz bunları devamlı yeniliyoruz. İhtiyaç doğrultusunda vatandaşlarımız poşetleri kullanarak pisliği içerisine atabiliyor ve görevli personellerimiz bunları alıp temizliyor. Hem çevre için duyarlı bir çalışma hem ihtiyacı olan vatandaşlarımızın talebini karşılamış oluyoruz hem de doğabilecek rahatsızlıklara karşı bu önlem alıyoruz.”