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Mersin Büyükşehir mezbahasında şehitler için kurban kesildi

Mersin Büyükşehir mezbahasında şehitler için kurban kesildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarımsal Hizmetler ile Sosyal Hizmetler Daireleri koordinesinde, bu yıl da Büyükşehir’in Yakaköy mezbahasında şehitlerimiz için kurban kesildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlerimiz için kurban kestirdi.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarımsal Hizmetler ile Sosyal Hizmetler Daireleri koordinesinde Yakaköy Mezbahası’nda şehitlerimizin adına kesilen kurbanların tamamı, hayır kurumlarına teslim edilecek.

“Büyükşehir bu sene de şehitlerimiz için kurban kesimi gerçekleştiriyor”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de şehitlerimiz için kurban kesimi gerçekleştiriyor. Şehitlerimizin adına kesilen kurbanlarımızın tamamını, hayır kurumlarımıza teslim edeceğiz. Bu vesileyle de tüm şehit ailelerimizin ve gazilerimizin bayramını kutlarız” dedi.

Etiketler Mersin Büyükşehir Belediyesi
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