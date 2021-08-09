Mersin Büyükşehir, yangının küllerini ortadan kaldırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 ilçede kontrol altına alınıp söndürülen yangınların ardından bölgedeki vatandaşların yaralarını sarıyor. Kent merkezindeki vatandaşların yangın mağdurlarına gönderdiği malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Büyükşehir, bir yandan da hasar tespit incelemelerini sürdürüyor. Büyükşehir’in psikolog ve sosyologları ise yangının yarattığı travmaları gidermek amacıyla yangın mağdurlarına destek veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 ilçede kontrol altına alınıp söndürülen yangınların ardından bölgedeki vatandaşların yaralarını sarıyor. Kent merkezindeki vatandaşların yangın mağdurlarına gönderdiği malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Büyükşehir, bir yandan da hasar tespit incelemelerini sürdürüyor. Büyükşehir’in psikolog ve sosyologları ise yangının yarattığı travmaları gidermek amacıyla yangın mağdurlarına destek veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Biriz, Beraberiz” diyerek Silifke, Aydıncık ve Bozyazı’da kontrol altına alınıp söndürülen orman yangınlarının ardından vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede hasar tespiti yapan Büyükşehir ekipleri, vatandaşlara lojistik ve psikolojik destek de sağlıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi, İtfaiye Dairesi ve Büyükşehir’in bölgedeki koordinasyon merkezlerinde çalışan çok sayıda personel, gece-gündüz demeden sahada çalışma yürütüyor.

Vatandaşlardan gelen yardımlar yangın mağdurlarına ulaştırılıyor

Büyükşehir’in yardım çağrısı üzerine bölgedeki yangın mağdurlarına ihtiyaç malzemelerini ulaştırmak isteyen vatandaşlar Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi’ne başvurdu. Alınan yardımlar Büyükşehir’in Aşhanesi’nde toplanarak tırlarla bölgedeki koordinasyon merkezlerine gönderildi. Büyükşehir’in bölgede çalışma yürüten ekipleri, gelen malzemeleri yangın mağduru hanelere ulaştırmaya devam ediyor. Ekipler ayrıca sivil toplum kuruluşu ile derneklerden yardım için bölgeye gelen gruplara ve temsilcilere de rehberlik ediyor.

Bölgede hasar tespit incelemeleri sürüyor

Büyükşehir’in itfaiye ekipleri ile sosyal hizmet uzmanları da bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yangında hasar görmüş evlere girerek hasar tespiti gerçekleştiren ekipler, o hanelerdeki ihtiyaç önceliklerini belirliyor. Bu sayede yapılan yardımların ihtiyaç durumuna göre doğru ve etkin bir şekilde ulaştırılması sağlanıyor.

Yangın mağdurlarına psikolojik destek veriliyor

Büyükşehir’in psikolog ve sosyologları ise yangının bölge halkı üzerinde yarattığı travmayı ortadan kaldırabilmek için çalışma yürütüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı bir psikolog ve bir sosyolog yangın mağduru aileleri ziyaret ederek psikolojik destek veriyor. Bir yandan yangının maddi hasarları giderilirken diğer yandan yarattığı travmaların da ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

“Aydıncık’taki 5 mahallemizde yangın vuku buldu”

Büyükşehir Belediyesi Aydıncık Koordinasyon Şube Müdürü Recep Kara, ilçedeki son durumla ilgili değerlendirmede bulunarak, “Doğu-batı istikametinde yaklaşık olarak 15 kilometrelik bir vadi. Kuzey-güney istikametinde de 30 kilometrelik bir alanda yangın meydana geldi. 5 mahallemizde yangın vuku buldu. Kırsalda olan yangında köy evleri yandı. Şehre yakın merkezde de betonarme binalar yandı. Can kaybı olmadı. Yaklaşık 10’a yakın yaşlı ve çıkamayacak durumda olan vatandaşlarımızı o gece kurtardık” dedi.

“Halkımızın normal şartlara dönmesini sağlayacağız”

Yangının ardından da bölgede çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekleyen Kara, şunları söyledi:

“Halkımızın ve Büyükşehir Belediyemizin gönderdiği erzakları ve ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırma açısından arkadaşlarımıza hem yardımcı oluyoruz hem destek oluyoruz. Şu anda yangın soğutma çalışması yeni sonlandırıldı. İnsanların yanan evlerinin nasıl tazmin edileceğiyle ilgili sorunlar baş gösterdi. Bunlarla ilgili alan çalışmalarımızı da başta Vahap Başkanıma ilettik, daire başkanlarımıza ilettik. Onlarla da ilgili çalışmayı yürütüyoruz. Yani eldeki verilere göre ne hizmet gitmesi gerekiyorsa bunları sağlayacağız. Gittiğimiz yerlerde insanların moral ve motivasyonlarında bir karamsarlık havası olduğunu gözlemledik. Bunları da üstlerimize bildirdik. Halkımızın normal şartlara dönmesini sağlayacağız.”

“İhtiyaçları gidermek adına incelememizi yapıyoruz”

Sahada hasar tespit incelemeleri gerçekleştiren Büyükşehir’de görevli sosyolog Musa Ceylan da bu tespitler sayesinde ihtiyaç önceliklerini belirleyebildiklerini vurguladı. Silifke ilçesinin Yeşilovacık Mahallesi’nde yangın mağduru bir ailenin evinde incelemeler yaptığı sırada konuşan Ceylan, “Buradaki önemli nokta temel ihtiyaçlar noktasında vatandaşlarımızın hasarını yerinde tespit etmek. Temel ihtiyaçlar dediğimiz öncelik barınma ve yeme içme. Bu ihtiyaçları gidermek adına incelememizi yapıyoruz. Sonrasında raporlar çıktıktan sonra temel ihtiyaçların belirlenmesi ve rapora göre sosyal hizmet modelimizi belirleyip vatandaşlarımıza yardımlarını yapacağız” ifadelerine yer verdi.

“Birlik, beraberlik ve çalışmalarla insanlar biraz daha mutlu oluyor”

Aydıncık’ta görev yapan Büyükşehir’in itfaiye erlerinden Ümit Cin, gelen yardımları vatandaşlara ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek, “Sahada ilk yangın anında sadece çaresizlik ve can havli vardı. Öncelikle can kurtarma vardı. Çok şükür yangın söndürüldü. Şu anda sadece birlik ve beraberliğin verdiği mutluluk olsa da sıkıntılar yine var. Ama birlik, beraberlik ve çalışmalarla insanlar biraz daha mutlu oluyor. Desteklerden çok memnunlar. Çok zarar gören insanlarımız var” dedi.

İtfaiye eri Sait Arslan ise “Biz sürekli sahadayız, her konuda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların yanındayız” diye konuştu.