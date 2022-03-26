Mersin Büyükşehir, Yaşlılar Haftası'nda yaş almışlarla minikleri bir araya getirdi

Mersin Büyükşehir, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlediği atölye çalışması ile yaş almışlar ve minikleri bir araya getirdi. Birlikte seramik boyayan, sohbet eden ve eğlenen katılımcılar, renkli görüntüler oluşturdu. Minikler etkinlik sonunda yaş almışlara kendi elleriyle yaptıkları ve içerisinde ‘Onlar Bizim Baş Tacımız’ yazan resimli teşekkür kartı hediye etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaş almışlar ve minikleri buluşturduğu bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Birlikte seramik boyayan ve sohbet eden yaş almışlar ve minikler eğlenceli bir gün geçirdi.

Farklı jenerasyonların bir araya getirildiği atölye çalışması, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ortaklığında Palm City AVM’de düzenlendi. Etkinlikte Yaşlı Destek Birimi’nden hizmet alan ve etkinliklerine katılan yaş almışlar ile Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde eğitim gören minikler bir araya geldi.

Miniklerden yaş almışlara: ‘Onlar Bizim Baş Tacımız’

Etkinlik kapsamında, Yaşlı Destek Birimi üyelerinin seramiklerden yaptığı ürünler ve Atatürk temalı figürler boyandı. Renkleri birlikte seçerek boyamayı birlikte yapan katılımcılar, eğlenceli saatler geçirdi. Yaş almışlar bildiklerini aktarırken, minikler de sorular sordu. Etkinliğin sonunda minikler Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde kendi elleriyle yaptıkları ve içerisinde ‘Onlar Bizim Baş Tacımız’ yazan resimli teşekkür kartı hediye etti.

“İnsan güzel vakit geçiriyor”

Yaşlı Destek Birimi’nin etkinliklerinden faydalanan Şükran Karpuz, miniklerle buluşmasını değerlendirerek, “Çok tatlıydı, çok güzeldi. İnsan güzel vakit geçiriyor. Ben evde hep yalnız olmaktansa çocuklarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Önce renk ayrımı yaptık beraber aynı tasla çalışmamız oldu. Kendisine ‘dikkatli bir şekilde sadece yeşili sür’ dedim. O dikkatli bir şekilde sadece yeşille boyamaya çalıştı. Gözümün görmediği yerleri kendi uyardı. Çok güzel bir çalışmaydı” dedi. Yapılan etkinliklerin kendisine iyi geldiğini söyleyen Karpuz, “Böyle bir muhabbet, değişik, güzel bir ortam oldu benim için. Boş vaktimi çok güzel geçiriyorum” ifadelerini kullandı. Şükran Karpuz, miniklerin kendisine hediye ettiği teşekkür kartını da çok beğendiğini belirterek, “Çok tatlı. Benim de torunlarım var. Çocuklar bir güneş bizim için” diye konuştu.

“Ben de isterdim ki çocuk olayım”

Mersin’de tek yaşadığını ve Büyükşehir Belediyesi sayesinde kendisini yalnız hissetmediğini belirten Fatma Emran, “Çocuklarla bir araya gelmek çok iyiydi. Ben de isterdim ki çocuk olayım. Çok iyi bir duyguydu” derken, Büyükşehir’den aldığı hizmetleri, “Mersin’de tekim ben. Belediye bana sahip çıkıyor. Kaliteli personeli var. Yaşlıya sahip çıkıyor, yardımcı oluyor. Başkanımızı çok seviyorum. Arkamda oldukları için çok mutluyum” sözleriyle değerlendirdi.

Etkinlikte ayrıca yaş almışlara Büyükşehir Belediyesi’nde görevli psikologlar tarafından Mini Mental Durum Değerlendirme Testi yapıldı.