Mersin Büyükşehir'den 638 üreticiye 19 bin 690 ceviz fidanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi” kapsamında Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde 110 mahallede 638 üreticiye % 50 üretici katkı paylı olarak toplam 19 bin 690 adet ceviz fidanı dağıtıyor. Projeyle öncelikli olarak bölgenin ihtiyacını karşılamak ve tarımsal faaliyetleri artırmak amaçlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi’nin ‘Üreticimize Hep Destek, Tam Destek’ sloganıyla gerçekleştirdiği fide, fidan ve soğan dağıtımı projeleri kapsamında bu kez de ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştiriliyor. Proje ile Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde yaşayan üreticilere, ana çeşit olarak chandler, tozlayıcı çeşit olarak da fernette ceviz fidanları %50 üretici katkı paylı olarak veriliyor.

“Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi” kapsamında, 8 ilçede toplam 110 mahallede 132’si kadın, 506’sı erkek üretici olmak üzere 638 üreticiye toplam 19 bin 690 adet ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir, 2021 yılı dağıtımlarını tamamlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında kantaron fidesi dağıtımları ile başlattığı destekler, alıç fidanı, lavanta fidesi, nergis soğanı, avokado fidanı ve badem fidanı dağıtımlarının ardından ceviz fidanı dağıtımı ile tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da üreticilere destek olmaya ve fide, fidan, soğan dağıtımlarını sürdürmeye devam edecek.

Proje sayesinde Büyükşehir tarafından meyve yetiştiriciliği yönünden tarımsal faaliyetleri geliştirmek, öncelikli olarak bölgenin ihtiyacını karşılamak, aile ve yurt ekonomisine katkı sağlamak amaçlanıyor. Kırsal kesimden göçü önlemeyi ve üreticilere yeni istihdam alanları oluşturarak işsizliği azaltmayı da hedefleyen Büyükşehir, kent genelinde 600 ile 1400 metre rakım aralığındaki tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak amacıyla da ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını planlıyor.

Şahutoğlu: “Esnafın dükkânı nasılsa, üreticilerimizin dükkânı da tarlası”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, 2021 yılında fide, fidan, soğan desteklerine Bozyazı’da kantaron fidesi ile başladıklarını ifade ederek, “Daha sonrasında alıç fidanı, lavanta fidesi, nergis soğanı, avokado fidanı, geçen hafta badem fidanı, bugün de ceviz fidanını dağıtarak 2021 yılında fide, fidan ve soğan desteklerimizi tamamlamış olacağız. 2022 yılında da farklı fidanlarla üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın öneminin farkındayız. Üreticilerimizin her zaman yanında oluyoruz. Alışveriş marketlerinin, esnafın dükkânı nasılsa; üreticilerimizin dükkânı da tarlası. Biz de bu tarlayı doldurmaya devam edeceğiz. Üreticilerimizin yanında olacağız” dedi.

Gökulu: “Ceviz fidanlarımız çiftçilerimizle buluşuyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Gökulu, Büyükşehir Belediyesi’nin Gülnar’da hem tarım hem de hayvancılık alanlarında hayata geçirdiği hizmetleri anlattı. Gökulu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kent için 7/24 çalıştığını belirterek, “Ceviz fidanlarımız çiftçilerimizle buluşuyor. İleriki günlerde daha farklı projelerle halkımız Büyükşehir Belediyemizi ve özellikle Vahap Seçer Başkanımız’ı izlemeye devam etsinler” diye konuştu.

Akar: “Üretmeyen bir toplum hiçbir zaman ayakta duramaz, biz bunun bilincindeyiz”

Gülnar’ın Konur Mahalle Muhtarı Hüseyin Akar, artan maliyetler yüzünden çiftçilerin üretemez hale geldiğini, Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinin üreticilere büyük destek sağladığını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden geçen gün badem fidanı aldık, şimdi ceviz fidanı verdi. Allah razı olsun. Üreticilerin yanında. Üretmeyen bir toplum hiçbir zaman ayakta duramaz, biz bunun bilincindeyiz. Biz üretmeye çalışıyoruz. İnşallah ileriki yıllarda değişik fidanlarla, değişik makinelerle köyümüze ve ilçemize yardımcı olur ziraat konusunda. Memnunuz Vahap Başkanımızdan. Ben tarımla uğraşıyorum, köylüyüz, üretmekle meşgulüz. En iyisi toplumun üretmesi, köylünün üretmesi. Köylünün girdi maliyetleri fazla olduğu için, yani altından kalkamadığı için herkes her şeyi bırakıveriyor. Elde avuçta da bir şey para etmiyor. Bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Nar: “Tarım bizim her şeyimiz”

Üretici kadınlardan Fatma Nar, taksicilik yaptığını ve ceviz fidanı da yetiştirmeye başlayacağını ifade ederek, “4 dönüm yerim vardı, badem fidanları ekmiştim ama Büyükşehir Belediye Başkanımız uygun bir şekilde ceviz fidanı verdiği için ona da başvurdum. Bütün üreticilere, çiftçilere öneririm. Tarım bizim her şeyimiz. Normalde 20, 25, 30 TL ama Büyükşehir’de çok uygun geldi. Onun için başvurdum. Bu şekilde denemek istiyorum. Bütün kadınların tarımla uğraşmalarını öneririm. Çünkü kadınların her zaman elinde işleri olursa hiçbir zaman zorluk çekmezler. Tarım üzerine de üretip, satıp, kazanmak kendileri için iyi. Başkanımıza tarım ve üretici üzerine yapılan yardımlar için çok teşekkür ediyorum. Devamını dilerim” dedi.

85 yaşındaki Emrullah Amca: “Gençler de bizim gibi çabalasınlar”

Konur Mahallesi üreticilerinden 85 yaşındaki Emrullah Ünel, daha önce de Büyükşehir’in fidan desteklerinden faydalandığını anlatarak, “İşimiz çiftçilik. Üretmekten memnunuz. Başka bir şeyimiz yok. Üreticiyiz biz. Aldığımız fidanlar çok güzel. 85 yaşındayım. Gençler de bizim gibi uğraşsınlar, çabalasınlar. Biz bundan sonra ne yapıyorsak gençler için yapıyoruz. Biz buradan bir şey alacağız diye beklemiyoruz artık. 85 yaşında ne olabilirsin? Yalnız bir örnek olsun diye yapıyoruz biz bunları” diye konuştu.

Üreticilerden Süleyman Tuna, ceviz fidanlarını aldıklarını ve tarıma devam edeceklerini söyleyerek, “Biz çiftçilikle uğraşıyoruz. Bağ, bahçe yapıyoruz. Elma bahçemiz var. Biraz da ceviz bahçesi yapalım dedik. Dikili ceviz ağaçlarımız vardı da biraz daha çoğaltmak istiyoruz. Devam ettireceğiz” dedi.