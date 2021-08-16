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Mersin Büyükşehir'den afet bölgesine Mobil Mutfak Tırı

Mersin Büyükşehir'den afet bölgesine Mobil Mutfak Tırı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ''Mobil Mutfak Tırı'', sel bölgesindeki vatandaşlara 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunmayı sürdürüyor. Ekipler, bölgede ihtiyaç dahilinde binlerce kişiye sabahları çorba, öğlen ve akşam saatlerinde ise sıcak yemek ulaştırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı bölgede vatandaşların yaralarını sarmak için ekiplerini Sinop ve Kastamonu’ya yönlendirmişti. Ekip ve araç desteğinin ardından Büyükşehir Belediyesi’nin yemek hizmeti sağladığı Mobil Mutfak Tırı da sel bölgesinde yerini aldı.

Mobil Mutfak Tırı binlerce kişiye ulaşıyor

Büyükşehir’in Mobil Mutfak Tırı, selin yarattığı yıkımın izlerini silmek için canla başla çalışan ekiplere ve vatandaşlara sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek hizmeti sunuyor. Ekipler, bölgede ihtiyaç dahilinde binlerce kişiye sabahları çorba, öğlen ve akşam saatlerinde ise sıcak yemek ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede hayat normale dönene kadar hizmet vermeye ve vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamaya devam edecek.

Etiketler mersin büyükşehir belediyesi mobil mutfak tırı
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