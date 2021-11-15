Mersin Büyükşehir'den bebek sahibi ailelere mama ve bez desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin pandeminin ilk aylarında başlattığı ve dar gelirli ailelere ulaşan ''El Bebek Gül Bebek'' paketlerinin sayısı 20 bine yaklaştı. Bebeklerin beslenme ve bakım ürünlerinde artan fiyatlar ailelerin belini bükmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi içerisinde mama, bez ve şampuan gibi birçok ürünün bulunduğu paketleri dezavantajlı ailelere ulaştırarak, yaşadıkları zor günlerde rahat bir nefes almalarını sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin “El Bebek Gül Bebek” paketleri, geçim sıkıntısıyla mücadele ettikleri dönemde 6-12 aylık bebeği bulunan dar gelirli ailelere önemli oranda katkı sağlıyor. Başladığı günden bu yana binlerce ailenin faydalandığı “El Bebek Gül Bebek” paketlerinin sayısı 20 bine ulaştı.

Bebek sahibi ailelerin derdine Mersin Büyükşehir derman oldu

Asgari ücret ve altında bir bütçeyle geçinmeye çalışan ailelerin alım gücü konusunda yaşadıkları sıkıntı her geçen gün artmaya başladı. Pandemi sürecinde artan fiyatlar özellikle dar gelirli aileleri derinden etkiledi. Fiyat artışları bebek maması ve bebek bezlerine de yansıdı. Geçim sıkıntısı çeken bebek sahibi ailelerin derdine Mersin’de Büyükşehir Belediyesi derman oldu. Hayata geçirdiği sosyal projelerle vatandaşların yaralarını saran Büyükşehir, pandeminin ilk aylarında “El Bebek Gül Bebek” projesini hayata geçirdi.

Bebek mamasından ıslak mendile içerisinde her şey var

Büyükşehir Belediyesi, pandeminin ilk aylarında kurduğu Kriz Merkezi’ne başvurup bebek maması talep eden ihtiyaç sahibi ailelere “El Bebek Gül Bebek” paketlerini ulaştırdı. Yaklaşık 20 aydır devam eden proje, zaman içerisinde periyodik yardımlara dönüştü. Asgari ücret ve altında bir bütçeyle geçinmeye başlayan 6-12 aylık bebek sahibi aileler, Teksin uygulamasından başvuruda bulunarak bebek bakım paketlerinden faydalanmaya başladı. Büyükşehir’in ailelere ulaştırdığı ve içerisinde bebek maması, bebek bezi, bebek şampuanı, pişik kremi ve ıslak mendil bulunan “El Bebek Gül Bebek” paketlerinin sayısı 20 bine ulaştı. Aileler bu yardımdan ayda bir defa faydalanabiliyor.

“Vatandaşlarımız başvurularını Teksin Mersin üzerinden yapıyorlar”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, paketin içeriğinden ve şu ana kadar ulaştığı aile sayısından bahsederek, “Vatandaşlarımız başvurularını Teksin Mersin üzerinden yapıyorlar. Bu paketleri 6-12 ay arası bebeği olan vatandaşlarımızın evine 6 ay boyunca periyodik olarak ulaştırıyoruz” dedi.

Başvuruda aranan şartlara da değinen Yıldırım, “Asgari ücret ve asgari ücretin altında geliri olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız bebeğin nüfus cüzdanını ve gelirlerini beyan eden belgeleri Teksin’e yüklüyorlar. Bu ürünlerin zamlandığı şu günlerde vatandaşlarımızın Teksin’den yaptığı başvurular bizler için daha değerli hale geliyor. Paketleri en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştırarak, bu zor günlerde yanlarında oluyoruz” diye konuştu.

“Eşim asgari ücretle çalışıyor, zor geçiniyoruz”

9 aylık Evin’in annesi Emine Çalış, fiyat artışları nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, “Eşim asgari ücretle çalışıyor. Zor geçiniyoruz vallahi. Tüp olmuş 165 lira. Yetiştiremiyoruz. 2 tane çocuk var. Biri birinci sınıfa gidiyor. Bir de bu bezler, mama, kıyafet… Zor geçiniyoruz” dedi. ‘El Bebek Gül Bebek’ desteğinin kendilerine iyi geldiğini sözlerine ekleyen Çalış, “Bize iyi geldi, bir nefes alabildik” diye konuştu.

“Mama fiyatları aşırı derecede belimizi büktü”

11 aylık Öykü’nün annesi Melisa Duru ise ‘El Bebek Gül Bebek’ paketleri ile yüklerinin hafiflediğini vurgulayarak, “Mama fiyatları aşırı derecede belimizi büktü. Pandemi sürecinde aşırı derecede zorlandık. Sağ olsun Vahap Seçer kampanyasıyla bize çok büyük destek oldu. Bebeğin çok fazla gideri oluyor. Mamasıydı, şampuanıydı, ıslak mendiliydi, kıyafetiydi. Bütçe konusunda bayağı bir sarsıntımız oldu” ifadelerine yer verdi.

“Paketin içinde mamanın da olması bizi daha çok rahatlattı”

7 aylık Poyraz Yamaç’ın annesi Vesile Tekin de oğlunun çok hareketli olduğunu, çok sık mama tükettiğini belirterek, “Bir yandan bez, mama. Tabi 3 tane çocuk daha var. Onlar da okula gidiyorlar. Bunlar bizi çok zorlamaya başladı ama Başkan Vahap Bey’e böyle bir kampanya yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Gerçek anlamda rahatladık. Her şey pahalı. Geçinemiyoruz yani. Bizi en çok zorlayan da mama zaten. Paketin içinde mamanın da olması bizi daha çok rahatlattı. 2 günde bir mama almak zorundayız. 60 lira oldu fiyatı, hatta bazı yerlerde 65 lira. 2 günde bir 65 lira vermek zor” dedi.