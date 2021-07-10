Mersin Büyükşehir'den çifte başarı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, spora ve sanata verdiği önemle düzenlenen yarışmalardan yıldızı parlayarak ayrılıyor. Büyükşehir temsilcileri, hem spor hem dans alanında düzenlenen yarışmalardan başarı elde etti.

Büyükşehir GSK Spor Kulübü sporcularından Onur Kaan Sarıbudak, Ankara’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Teakwondo Şampiyonası’nda Türkiye 3.’sü oldu. Tekerlekli Sandalye 4. Dans Türkiye Şampiyona’sında Büyükşehir’i temsil eden özel gereksinimli Kenan Özkan ve partneri Kübra Melike Saçıkara ise Türkiye 3.’sü olarak Antalya’dan kente mutlu döndü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, spora ve sanata verdiği önemle düzenlenen yarışmalardan yıldızı parlayarak ayrılıyor. Büyükşehir temsilcileri, hem spor hem dans alanında düzenlenen yarışmalardan başarı elde etti.

İki yarışmadan da Türkiye üçüncülüğü geldi

Ankara’da yapılan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda 37 kilogramda Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Onur Kaan Sarıbudak, yarışmaya katılan 94 sporcu arasında büyük başarı göstererek Türkiye 3.’sü oldu.

Dans yarışmasında 3. oldular

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde çalışan 40 yaşındaki Kenan Özkan, “Hedef Türkiye şampiyonu olmak” diyerek, yaklaşık 2 ay Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası’na hazırlandı. 9 Temmuz’da Antalya’da düzenlenen şampiyonada Özkan’a çalışma arkadaşı Kübra Melike Saçıkara partner oldu. Yürüme engeline rağmen birçok branşta şampiyonlukları bulunan Özkan, “Indila-Dernière Danse” şarkısıyla hazırladıkları koreografiyle katıldıkları yarışmadan Türkiye 3.’sü olarak kente mutlu döndü.