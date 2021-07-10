  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Mersin Büyükşehir'den çifte başarı

Mersin Büyükşehir'den çifte başarı

Mersin Büyükşehir'den çifte başarı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, spora ve sanata verdiği önemle düzenlenen yarışmalardan yıldızı parlayarak ayrılıyor. Büyükşehir temsilcileri, hem spor hem dans alanında düzenlenen yarışmalardan başarı elde etti.

Büyükşehir GSK Spor Kulübü sporcularından Onur Kaan Sarıbudak, Ankara’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Teakwondo Şampiyonası’nda Türkiye 3.’sü oldu. Tekerlekli Sandalye 4. Dans Türkiye Şampiyona’sında Büyükşehir’i temsil eden özel gereksinimli Kenan Özkan ve partneri Kübra Melike Saçıkara ise  Türkiye 3.’sü olarak Antalya’dan kente mutlu döndü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, spora ve sanata verdiği önemle düzenlenen yarışmalardan yıldızı parlayarak ayrılıyor. Büyükşehir temsilcileri, hem spor hem dans alanında düzenlenen yarışmalardan başarı elde etti.

İki yarışmadan da Türkiye üçüncülüğü geldi

Ankara’da yapılan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda 37 kilogramda Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Onur Kaan Sarıbudak, yarışmaya katılan 94 sporcu arasında büyük başarı göstererek Türkiye 3.’sü oldu.

Dans yarışmasında 3. oldular

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde çalışan 40 yaşındaki Kenan Özkan, “Hedef Türkiye şampiyonu olmak” diyerek, yaklaşık 2 ay Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası’na hazırlandı. 9 Temmuz’da Antalya’da düzenlenen şampiyonada Özkan’a çalışma arkadaşı Kübra Melike Saçıkara partner oldu. Yürüme engeline rağmen birçok branşta şampiyonlukları bulunan Özkan,  “Indila-Dernière Danse” şarkısıyla hazırladıkları koreografiyle katıldıkları yarışmadan  Türkiye 3.’sü olarak kente mutlu döndü.

Etiketler mersin büyükşehir belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hilal Altınbilek derin yırtmaçlı fotoğrafları olay oldu
Sosyal medyada Erdoğan'a Özlem Türeci tepkisi
TOKİ'den ayda 667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Üzülerek haberim oldu
Bahçeli'yi kızdıracak ''Biji serok'' videosu
İstanbul'da kabus büyüyor! İBB, SMS ile uyardı
Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz hale geldi
Erdoğan imzaladı; Türkiye'nin cennet sahil şeridi özelleşiyor
Sevilen oyuncu Hamza Yazıcı sevgilisi ile fotoğraflarına gelen çirkin mesajları ifşa etti
Canlı yayında İçişleri Bakanı Soylu hakkında ilginç iddia