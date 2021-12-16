Mersin Büyükşehir'den dar gelirliye yakacak desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli yurttaşlara yönelik yakacak yardımı başlattı. Büyükşehir, Halk Kart yardımından faydalanan toplam 12 bin 625 aileye kış aylarında evlerini ısıtabilmeleri için ücretsiz yakacak yardımını Tarsus ilçesinden başlattı. Tarsus Gençlik Kampı içerisinde, öz kaynaklar kullanılarak kesilen ve çuvallanan yakacak odunlar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşları önceleyerek hayata geçirdiği sosyal yardımlarına bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Gençlik Kampı içerisinde, öz kaynaklar kullanılarak kesilen ve çuvallanan yakacak odunlar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yakacak yardımını sosyal medya hesabından duyurarak; “Mersin’de yağmurlar başladı, hava soğudu. Dar gelirli Halk Kart sahibi 12 bin 625 aileye yakacak dağıtımına bugün başladık. Devamı gelecek” paylaşımında bulundu. Büyükşehir ekipleri de 13 ilçede ihtiyaç sahiplerine yakacak teslimine başladı.

12 bin 625 aileye yakacak yardımı başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli yurttaşlara yönelik dün başlattığı ücretsiz ekmek dağıtımını bugün yakacak yardımı ile sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Kart hizmetinden yararlanan toplam 12 bin 625 dar gelirli aileye yönelik başlatılan ücretsiz yakacak yardımı evlere ulaşmaya, aileleri ısıtmaya başladı.

Yardım Tarsus’tan başladı

Tarsus’ta dezavantajlı mahalleler arasında yer alan Barbaros ve Girne Mahallesi’nde yaşayan ve Büyükşehir’in Halk Kart hizmetinden yararlanan vatandaşlar, evlerine kadar getirilen yakacaklardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görevli sosyologlardan Berk Bağ, projenin detaylarından bahsederek, “Geçim koşulları hiç olmadığı kadar kötü durumda. Haliyle halkımızın hane giderleri artmış durumda. Kış aylarının geldiği şu aşamada hane giderleri de artmışken, Halk Kart sahibi ailelerin giderlerini olabildiğince kısmak için bu sefer de yakacak yardımıyla onlara destek vermek istedik. 13 ilçedeki Halk Kart kullanıcısı vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanabilecekler” dedi.

Öz kaynaklar kullanılarak çuvallanıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarını kullanarak projenin hayata geçtiğine dikkat çeken Bağ, “Tarsus baraj mevkiinde Tarsus Gençlik Kampı’nda bulunan koruluk alanda her sene budama çalışmaları yapılıyor. Buradan budama sonrasında elde ettiğimiz odunlar, bu ailelerimize yakacak olarak yansıyacak. Şu anlama geliyor; hem öz kaynaklarımızı değerlendirmiş oluyoruz, aynı zamanda da ihtiyaç sahibi hanelere ihtiyaçlarını ulaştırmış oluyoruz” diye konuştu.

“Bizi düşündü, şimdi bu soğuk havada odun yardımı da yapıyor”

Tarsus Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden ve Halk Kart hizmetlerinden faydalanan Şükran Hasırcı, “Vahap Seçer Başkanımızdan Allah razı olsun. Yardımı çok dokunuyor bize. Sağ olsun, var olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Gıda yardımı oluyor, Halk Kart yardımı yapıyor” diye konuştu.

Yakacak yardımından dolayı memnuniyetini dile getiren Nedime Eroğlu da, “Belediye Başkanından yardım alıyorum; koli yardımı olsun, gıda yardımı olsun, un yardımı olsun. Sağ olsun bizi düşündü, şimdi bu soğuk havada odun yardımı da yapıyor. Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ekonomik sıkıntı nedeniyle alım gücünün her geçen gün düştüğü bir dönemde Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal hizmetlerinin aile bütçesine destek olduğunu kaydeden Gönül Can ise “Sağ olsun odun da vermiş. Un yardımı, bir de erzak yardımı, şimdi de odun. Ekonomik kriz var, ekmek 2.5 lira olmuş. Belediye ekmeği 1 lira. Sağ olsun un verdi bize, odun veriyor” dedi.