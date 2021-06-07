Mersin Büyükşehir'den KPSS desteği müjdesi

Eğitime verdiği önemle gençlere yönelik hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde Büyükşehir, KPSS desteği verecek. KPSS’ye girecek olan Halk Kart sahiplerinin çocuklarının sınav ücretleri Büyükşehir tarafından karşılanacak. Destekten yararlanmak için başvuran Halk Kartlıların hesaplarına KPSS başvuru ücreti tutarında bakiye yüklenecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla dar gelirli yurttaşlara desteğini sürdürüyor. Eğitime verdiği önemi her fırsatta dile getiren ve bunu yaptığı hizmetlere yansıtan Başkan Vahap Seçer öncülüğünde Büyükşehir, gençlerin bir konuda daha yarasına merhem oluyor. Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart sahibi dar gelirli vatandaşların çocuklarının bu yıl girecekleri KPSS giriş ücreti tutarlarını Halk Kart hesaplarına yatıracak.

Destek Büyükşehir’den, başarı gençlerden

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vahap Seçer, eğitimde eşitlik ilkesi doğrultusunda gençlere eğitim desteği vermeyi sürdürüyor. Büyükşehir, dar gelirli ailelerin yararlandığı Halk Kart sahibi ailelerin çocuklarından Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek olanların sınav ücretlerini karşılayacak.

Halk Kart sahibi yurttaşların 35 yaşını aşmamış çocuklarının KPSS giriş ücreti dekontları, kimlik fotokopileri ve sınav giriş belgeleri merkez veya ilçelerde yer alan Halk Kart bürolarına teslim edilecek. Gerekli incelemenin ardından başvurusu uygun bulunan vatandaşların Halk Kart hesaplarına yatırdıkları miktar kadar tutar yüklenecek. Vatandaşlar anlaşmalı bakkal ve yerel marketlerden alışveriş yapabilecek.

KPSS desteği için 7 Haziran’da başlayacak olan başvurular, 30 Temmuz’da sona erecek.

Halk Kart hizmetiyle dar gelirli yurttaşlara destek olunurken, anlaşmalı bakkal ve yerel marketlerin de nefes alması sağlanıyor. Yurttaşlar market listesine Büyükşehir Belediyesi’nin mersin.bel.tr web sitesinden ulaşabiliyor.

“Başvurusu uygun bulunanların hesaplarına ödedikleri tutarları yatıracağız”

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü Şefi Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma Akgün Hörlek, Halk Kart’tan yararlanan ailelerin KPSS’ye girecek olan çocuklarına destek olacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Pandemi sürecinde çok ciddi ekonomik zorluklar yaşadı insanlar ve KPSS ücretleri çok yüksek. Halk Kart kullanıcılarımızın çocukları için merkez ve diğer ilçelerimizdeki Halk Kart bürolarımızdan başvurularını yapabilecekler. Halk Kart kullandıkları zaten sistemimizde sabit. Dekontları, kimlik fotokopileri ve sınav giriş belgeleriyle birlikte Halk Kart bürolarımızdan müracaatlarını yapabilecekler. Müracaatlar neticesinde başvurusu uygun bulunan vatandaşlarımızın da hesaplarına ödedikleri tutar kadar meblağları yatıracağız. Halk Kartlarımızdan nakit çekim olmadığı için gıda yardımından yararlanabilecekler.”