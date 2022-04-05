Mersin Büyükşehir'den öğrencilere ev gibi kütüphane

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kütüphanesi, yaklaşan sınavlara hazırlanan öğrencilere önemli olanaklar sunuyor. Haftanın 7 günü ücretsiz çay, kahve, çorba ve internet gibi olanaklar sunan Kongre ve Sergi Sarayı yerleşkesindeki Kütüphane, günlük ortalama 200 kişiyi ağırlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde Kongre ve Sergi Sarayı yerleşkesinde hizmet veren Kütüphane, günlük ortalama 200 kişiye ev sahipliği yapıyor. Özellikle öğrenciler tarafından tercih edilen Kütüphane’de çay, kahve, çorba ve internet gibi hizmetler tamamen ücretsiz sunuluyor.

Büyükşehir’in Kütüphanesi, öğrencilerin motivasyon kaynağı

Hafta içi 08.00-18.00, hafta sonları ise 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren Kütüphane, haftanın her günü vatandaşlara kapılarını açıyor. Yaklaşan sınavlara hazırlanan öğrenciler de soluğu Büyükşehir Belediyesi’nin Kütüphanesi’nde alıyor. Kent merkezinde yer alan Kütüphane, özellikle Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde yaşayan öğrenciler için motivasyon kaynağı oluyor. Evde çalışma olanağı bulamayan veya motivasyonu ev dışı bir ortamda arayan öğrenciler, Kütüphane’deki birçok olanaktan ücretsiz yararlanıyor.

Kahveden internete her şey ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Hizmetler Dairesi, Kütüphane’nin ziyaretçilerine ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi kapsamında çorba ve ekmek ikramında bulunurken, kent merkezinde yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleri ise öğrencilerin derslerine destek sunuyor. Zengin kitap çeşidiyle öğrencilere bilgi yuvası olan Kütüphane’de öğrenciler ücretsiz çay, kahve ve internet gibi olanaklardan da faydalanabiliyor.

“Kütüphanemiz tüm vatandaşlarımız için ücretsiz”

Kültür Tesisleri Şube Müdürü Ozan Soydan, yoğun olarak LGS, YKS ve KPSS’ye hazırlanan öğrencileri ağırladıklarını vurgulayarak, “Merkez kütüphanemizde görevli Türkçe ve Matematik alanlarında uzman öğretmenlerimizle öğrencilerimize bire bir soru çözümleri, bire bir etüt programları yaparak eğitim desteği vermekteyiz. Kütüphanemiz tüm vatandaşlarımız için ücretsiz. Çay ve kahve ikramımız var. Akabinde çorba ikramımız var. İnternetimiz de mevcut” dedi.

Yeni açılacak okuma salonlarına da değinen Soydan, “Yaz ayları başında Adres Okuma Salonu hizmete açılacak. Şu an Tarsus Okuma Salonu’nu hizmete açmış bulunmaktayız. Soğucak Okuma Salonumuz da yakın bir süre içerisinde faaliyete geçecek” diye konuştu.

“Rahat bir şekilde çalışma fırsatı buluyoruz”

Öğrenciler, Kütüphane’nin kendilerine büyük fayda sağladığını vurguladı. KPSS’ye hazırlanan Umut Serdar Şimli, Mezitli’den geldiğini belirterek, “Ev biraz kalabalık ve evde çocuklar da olduğu için odaklanmada sıkıntı yaşıyorum. Belediyemizin bize sunduğu bu imkanlar doğrultusunda rahat bir şekilde çalışma fırsatı buluyoruz. Ben Matematik Öğretmenliği mezunuyum, KPSS’ye hazırlanıyorum. Sessiz, sakin. Herkes kendi halinde prensipli bir şekilde çalışıyor. Bizim için de burası iyi oluyor. Kış boyu belediyemiz bizim çorba, kahve ve çayımızı eksik etmedi. Aç da bırakmadılar. Kesinlikle herhangi bir ücret talep edilmiyor” ifadelerine yer verdi.

“Burada verimli çalışmamız için bütün olanaklar sağlanıyor”

YKS hazırlık öğrencisi İlayda Yıldız, Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi’nden geldiğini belirterek, “Yakın olduğu için tercih ediyorum. Burada verimli çalışmamız için bütün olanaklar sağlanıyor. Arkadaşlarımızla burada etkileşim içerisindeyiz, takıldığımız bir soru olduğunda birbirimize sorabiliyoruz. Evde tam anlamıyla odaklanamıyorum. Burası daha verimli oluyor. Burası geniş bir saat aralığında açık. İstediğimiz zaman gelip çalışabiliyoruz. Mola vermek istediğimizde çaylar ücretsiz. Öğretmenlere danışıyoruz, onlar bize destek oluyorlar” diye konuştu.

“Burası olmasaydı başka bir yerde bu kadar çok verim alamazdım”

Büyükşehir’in kurs merkezinden de destek aldığını vurgulayan Şiyar Sadi ise “Özellikle Mevlana Mahallesi’nden her gün bu kütüphaneye geliyorum. Buraya gelmekten de çok mutluyum. Burası olmasaydı ve başka bir yerde olsaydım açıkçası bu kadar çok verim alamazdım. Sınav ücretlerimizi bile bu yıl Vahap Seçer karşıladı” derken, YKS hazırlık öğrencisi Helin Gündoğdu da Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi’nden geldiğine dikkat çekerek, “Belediyemizin bize verdiği en iyi hizmetlerden birisi de burası. Buraya gelince de çok iyi hizmet görüyoruz” ifadelerine yer verdi.