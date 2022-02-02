Mersin Büyükşehir'den Tarsus'un merkezinde trafiği rahatlatacak çalışma

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Tarsus’ta İstiklal Caddesi’nin Hilmi Seçkin Bulvarı ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) arasında kalan ve daha önce tek şerit olarak kullanılan yolu, yeniden düzenleyerek çift yönlü olarak trafiğe açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısının yenilenmesi ve trafik akışının daha hızlı şekilde sağlanması için çalışmalarına devam ediyor. Tarsus’ta birçok cadde ve bulvar üzerinde yenileme faaliyeti yürüten, trafik ışıklarının bulunduğu noktalardaki dönel kavşakları kaldırarak, araç trafiğinin hızlanmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, benzer bir çalışmayı İstiklal Caddesi üzerinde de gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl İstiklal Caddesi’nin Eski Ömerli Mahallesi’nden geçen bölümünde tamamen kaldırım ve asfalt yenileme çalışması uygulayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, daha önce tek yönlü trafik akışının sağlanabildiği, İstiklal Caddesi’nin Hilmi Seçkin Bulvarı ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) arasında kalan bölümünü de yeniden düzenleyerek çift yönlü olarak trafiğe açtı. Halk Eğitim Merkezi önündeki dönel kavşak da kaldırıldı.

Asfalt zemini sökülen, kaldırımları tamamen yenilenen caddede modern aydınlatma direkleri ve çöp kutuları da monte edilerek, kaldırım üzerinde yeşillendirme işlemi yapıldı.

Birçok noktada çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta birçok noktada daha yol yapım çalışmaları gerçekleştiriyor. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi’nin yanından geçen İbni Sina Bulvarı’nın Adana Caddesi ile D-400 karayolu kavşağı arasında kalan bölümünde bozuk zemin, refüj ve kaldırımları sökerek yenileme işlemi uygulayan Büyükşehir ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi’nden geçen Hürriyet Caddesi üzerinde de çalışma yürütüyor.

Büyükşehir ekipleri, eş zamanlı uyguladığı yol yapım atağı kapsamında Yeşil Mahalle’den geçen Hasan Özçivi (4202) Sokak ile 4234. Sokak üzerinde de bozuk zemin sökümü, yağmursuyu giderlerinin revize edilmesi ve yeniden sıcak asfaltla kaplanması işlemlerini yerine getiriyor.