Mersin Büyükşehir'den Teknopark'a üstyapı çalışması

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Mersin Teknopark’ı ziyaretinde talep edilen asfalt, kaldırım ve kilitli parke taşı çalışması kısa süre içerisinde yerine getirildi.

Üniversite, sanayi ve diğer kuruluşlarca yürütülen araştırma-geliştirme çalışmalarının, Mersin’in ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne katkı yapacak yeni teknolojileri üretmek amacıyla, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’ne kurulan Teknopark sahasında Büyükşehir ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Başkan Seçer, geçtiğimiz günlerde Teknopark’ı ziyaret ederek firma temsilcileri ile bir araya gelmişti. Firma yetkililerinden çalışmalarına dair bilgiler alan Başkan Seçer, yapılabilecekler konusunda da talepleri almıştı.

Teknopark’a 45 araçlık otopark sahası kazandırıldı

Teknopark’ın sahasında bazı çalışmaların yapılması yönünde alınan talep üzerine, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, 1000 metrekarelik çift taraflı kaldırım döşeme çalışması gerçekleştirdi. 300 metrelik alanda ise sıcak asfalt çalışması yürüten ekipler, 1500 metrekarelik alandaki kilit parke döşemesiyle de Teknopark’a 45 araçlık otopark sahası kazandırdı.