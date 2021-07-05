Mersin Büyükşehir'i dans yarışmasında engelli birey temsil edecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan özel gereksinimli Kenan Özkan, 9 Temmuz’da Antalya’da düzenlenecek olan Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası’na katılacak. Yarışmada Özkan’a çalışma arkadaşı Kübra Melike Saçıkara eşlik edecek.

Yürüme engeline rağmen birçok branşta şampiyonlukları bulunan Özkan, dans şampiyonasına yaklaşık 2 aydır hazırlandıklarını belirterek, “Vahap Başkanım bize imkan veriyor, biz de imkansızı başarıyoruz. Hedef Türkiye şampiyonu olmak” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde çalışan 40 yaşındaki Kenan Özkan, “Hedef Türkiye şampiyonu olmak” diyerek, yaklaşık 2 aydır Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor. 9 Temmuz’da Antalya’da düzenlenecek şampiyonada Özkan’a çalışma arkadaşı Kübra Melike Saçıkara partner olacak. Yürüme engeline rağmen birçok branşta şampiyonlukları bulunan Özkan, şampiyonluk için bu defa dans performansı sergileyecek.

Özkan ve Saçıkara Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yarışmaya hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü’nde birçok faaliyete katılan Özkan’ın halter, kürek çekme ve tekerlekli sandalye koşusu gibi yarışmalarda birincilikleri bulunuyor. Büyükşehir’in Engelsiz Yaşam Merkezi’nde görevli 40 yaşındaki Kenan Özkan, bugünlerde ise Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından 9 Temmuz’da Antalya’da düzenlenecek olan Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor. Çalıştığı merkezde “Indila-Dernière Danse” şarkısıyla prova yapan Özkan’a aynı birimde çalışma arkadaşı Kübra Melike Saçıkara eşlik ediyor.

“Bir hevesle ‘Ben yapabilir miyim’ dedim ve yapmaya başladım”

Kenan Özkan, basketbol sayesinde dansla ilk bağını kurduğunu belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bize verdiği imkanlarla basketbolda güzel yarışmalar oluyordu. Orada bir arkadaşımız da dans ediyordu. Ben de ona heveslenerek önce ‘Ben yapabilir miyim’ dedim sonra ‘Yaparım’ deyip başladım” dedi.

“Düğünlerde ve diskolarda dans etmeyi çok seviyorum”

Son 2 yıldır dansa ilgisinin daha da arttığını belirten Özkan, bu süreçte Kongre ve Sergi Sarayı’nda bir de performans sergilediklerini söyledi. Dans etmeyi sevdiğini vurgulayan Özkan, “Daha öncesinde de ilgim vardı. Düğünlerde ve diskolarda dans etmeyi çok seviyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer de bize bu imkanı tanıdı. Biz onun sayesinde buralara kadar geldik” diye konuştu.

“Hedef Türkiye şampiyonu olmak”

Antalya’da yapılacak şampiyonayla ilgili hedeflerinden ve süreçten de bahseden Özkan, “Melike partnerim ile birlikte Allah izin verirse bu yarışmaya katılacağım. Kayıtları oluşturduk, katıldık. Olumlu çıktı. Hedef Türkiye şampiyonu olmak, Türk Bayrağımızı dalgalandırmak. Vahap Başkanıma bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. O bize imkan veriyor, biz de imkansızı başarıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Gönüllü olarak Kenan Özkan’ın partneri oldum”

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Mola Evi’nde görevli özel eğitim öğretmeni Kübra Melike Saçıkara ise 4 aydır profesyonel anlamda dansla ilgilendiğini belirterek, “2 aydır çalışıyoruz. Partnerim ve iş arkadaşım Kenan Özkan daha önce sporcu ve büyük başarılar elde etmiş. Kendisi yarışmaya katılmak istediğini söyledi. Ben de ona destek olmak amacıyla gönüllü olarak partneri oldum” dedi.

“Önemli olan partnerimle o duyguyu yansıtabilmem”

Tekerlekli sandalyeli bireyler ve partnerlerinin yer alacağı yarışmaya Türkiye’nin her yerinden katılım sağlanabildiğini sözlerine ekleyen Saçıkara, “Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü temsilen bu yarışmaya katılmak istedik. Hedef birincilikle dönmek. Ama burada asıl önemli olan partnerimle o duyguyu yansıtabilmem” diye konuştu.