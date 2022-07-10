Mersin Büyükşehir'in ''Evimiz Atölye'' projesine tarsuslu kadınlar da ilgi gösterdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin de paydaşı olduğu “Evimiz Atölye” projesinin 11. mahalle çalışması, Tarsus’ta Mithatpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 70 kadına 4 haftalık eğitimle, çoraptan oyuncak yapımı öğretildi. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, 4 haftalık eğitim sonunda çoraplardan birbirinden güzel oyuncak yapabilir duruma gelen kadınları ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, kadınların gizli iş gücünü ortaya çıkartan, aile ekonomilerine katkı sunacak atölye çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin de paydaşı olduğu “Evimiz Atölye” projesinin 11. mahalle çalışması, Tarsus’ta Mithatpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Tarsus’un Mithatpaşa Mahallesi’nin yanı sıra Anıt Mahallesi’nden kadınların da katıldığı ve “Elde var yetenek, evde var ekmek” sloganıyla yol alan projede, 4 haftalık eğitimle çoraptan oyuncak yapımı öğretildi. 70 kadının katılım gösterdiği ve sosyalleşme açısından da imkanlar sunan projede, el becerilerini bilgiyle buluşturan kadınlar, birbirinden güzel oyuncakları üretebilir duruma geldiler.

Meral Seçer: “Bu tür projeler aile bütçesine katkının yanı sıra, imece kültürünün canlanmasını da sağlıyor”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, projenin imece kültürünü tekrar canlandırdığını belirterek, “Mithatpaşa Mahallesi, Evimiz Atölye Projesi’nin 11. mahallesi. Burada yapılan, diğer mahallelerde de olduğu gibi, kadınlarımızın sosyalleşmesi ve ev ekonomilerine ek bir gelir elde etmesi için bir faaliyet. Kadınlarımız burada aldıkları eğitim sonucunda oyuncak bebekler, oyuncak figürleri yapıyorlar. Kendi ev ekonomilerine bir katkı sağlıyorlar. Ama bunun yanında; hepsi sosyalleşmekten ve bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Çünkü yeni arkadaşlar ediniyorlar. Arkadaşlıkları pekişiyor. Eski kültürümüz olan imecenin ne olduğunu tekrar hatırlıyorlar. Dahası mahalle kültürü gelişiyor. Bu nedenle çok kıymetli bir proje ve diğer mahallelerimizde de devam edecek” diye konuştu.

Çocuklara yönelik müzikli eğlencenin yanı sıra, dondurma ikramı yapılıp hediyelerin de dağıtıldığı programa, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, CHP Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal, İlçe Kadın Kolları Başkanı Belda Boroğlu ve Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Muhittin Borlukan da katıldı.

“Çocukları mutlu etmek, bizleri de mutlu ediyor”

Projeye katıldığı günden bu yana yeni arkadaş çevresi edindiğini kaydeden Özlem Yıldız Duman, “Bize böyle bir etkinlik ve böyle bir proje sunduğu için, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ve çalışmalarının da devam etmesini istiyorum. Bu etkinlikler sayesinde bez bebek yapmasını öğrendim ve yeni yeni çevrem oldu, arkadaşlarım oldu. Arkadaşlarım sayesinde sosyalleşme imkanımız oldu, birbirimize yardım ediyoruz. Yaptığımız şeyler çocukları mutlu ettiği için, biz de mutluyuz. Çocuklarımızın yüzü güldüğü zaman, biz daha çok mutlu oluyoruz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Hem aile bütçesine katkı sağlıyor, hem de sosyalleşiyoruz”

Proje kapsamında eğitim alan bir başka kadın Ülken Açıkalın ise “Böyle bir projenin içinde bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Öncelikle Belediye Başkanımız Vahap Bey’e, böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Kadınlarımızın hem sosyal aktivite içinde olmalarını sağladı, hem de aile bütçelerine katkıda bulunmalarına yardımcı oluyor. Artı, bir de yaptığımız bu bebekler hangi çocuğa gidecekse O’nun mutlu olacağını bilmek, bizleri de mutlu ediyor. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.