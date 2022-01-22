Mersin Büyükşehir'in kreşlerinde karne heyecanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Münir Özkul ve Adile Teyze kreşlerinde öğrenim gören 52 çocuk karne heyecanı yaşadı. Anamur’da ise karne heyecanı yaşayan öğrencilere Büyükşehir ekipleri kar sürprizi yaptı. Büyükşehir ekipleri tarafından çocukların oynayabileceği noktalara kamyonlarla dökülen kar renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Münir Özkul ve Adile Teyze kreşlerinde öğrenim gören 52 çocuk, Sebze ve Meyve Toptancı Hal Kompleksi içerisindeki Münir Özkul Kreşi’nde bir araya geldi. Çocuklar, düzenlenen neşeli törende ilk karnelerini aldı.

Çocuklardan Başkan Seçer’e ‘geçmiş olsun’ dileği

Çocuklar ve öğretmenler, Münir Özkul Kreşi’nin bahçesini renkli süslemelerle kuşattı. Ardından Halkkent Mahallesi Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde hizmet veren Adile Teyze Kreşi’nde öğrenim gören 20 çocuk, Münir Özkul Kreşi’ndeki 32 çocukla bir araya geldi. Karne töreninin başlamasıyla birlikte çocuklara gelişim raporları, temsili karneleri, başarı belgeleri ve hediye balonları verildi. Çocuklar, Covid-19’a yakalanan ve bu süreçte evden çalıştığı için törene katılamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e de hep bir ağızdan “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

“Onlara ulaşabildiğimiz için çok mutluyuz”

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, kreşlerde ara tatile girmediklerini ancak çocuklara karne heyecanı yaşatmak istediklerini belirterek, “Hem Adile Teyze hem de Münir Özkul Kreşimizin çocuklarını bir araya getirdik. Biliyorsunuz çok yaratıcılar, hocalarıyla beraber keyifli bir ortam hazırlamışlar. Hepsi pırlanta gibi. Onlara ulaşabildiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü çoğu dezavantajlı mahallelerden geliyor. Hepsi çok güzeller. Arkadaşlarımız çocuklarımıza harika bir ortam sunuyor. Çok farklı pencerelerden hayata bakıyorlar. Hepsini çocuklara aktarıyorlar. Sanata ve bilime önem veriyorlar. Çok keyifli, çok eğitici zaman geçiriyorlar. Ben öğretmen arkadaşlara da teşekkür ediyorum” dedi.

Anamur’da karne heyecanı kar keyfine dönüştü

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi ekipleri de Anamur’da karne heyecanı yaşayan çocuklara kar sürprizi yaptı. Ekipler tarafından Anamur Cumhuriyet Meydanı’na dökülen 7 kamyon kar, karne heyecanı yaşayan çocukların neşesine neşe kattı. Ardından Anamur Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Güleç Mahallesi Özel Eğitim Merkezi’nin bahçesine de 1 kamyon kar döken ekipler, özel gereksinimli bireylere karla oynama sevinci yaşattı. Ekipler, kar eğlencesinin ardından çocuklara 1 Ekmek 1 Çorba Projesi kapsamında sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirdi.