Mersin Büyükşehir'in kurs merkezlerinden büyük başarı

Mersin Büyükşehir’den destek alarak üniversite sınavlarına giren gençler önemli başarılar elde etti. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde sınava hazırlanan toplam 4 bin 318 öğrenciden 1244’ü üniversiteli oldu. Bu öğrencilerden 639’u lisans, 605’i ön lisans bölümlerine yerleşti.

Öğrencilerden 1’i pilotaj, 34’ü tıp fakültesi, 6’sı eczacılık, 20’si diş hekimliği, 65’i mühendislik, 15’i hukuk, 133’ü öğretmenlik, 17’si psikoloji, 10’u beslenme ve diyetisyenlik, 9’u psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 29’i hemşirelik, 16’sı ebelik, 4’ü genetik, 3’ü mimarlık ve 14’ü gastronomi ve mutfak sanatları gibi bölümlere yerleşti.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile hareket eden ve öğrencilere her konuda destek olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımları ile de gençleri ve ailelerini desteklemeyi sürdürecek. 6 yıllık okul kazananlar 1 yıl boyunca 4 bin 500, 5 yıllık okul kazananlar 3 bin 750, 4 yıllık okul kazananlar 3 bin ve 2 yıllık okul kazananlar ise 1500 lira geri ödemesiz eğitim yardımı alabilecekler.

“1244 öğrencimiz üniversiteli oldu”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “2022 YKS tercih sonuçları açıklandı. Öğrencilerimizden almış olduğumuz dönütlerde, büyük başarı elde ettiğimizi gördük. Tüm kurs merkezlerimizde 4 bin 318 öğrencimizle sınavlara hazırlandık ve bu öğrencilerimizden 1244’ü üniversiteli oldu. 34 öğrencimiz tıp fakültesini, 15 öğrencimiz hukuk fakültesini, 65 öğrencimiz mühendislik fakültelerini ve 20 öğrencimiz de diş hekimliği fakültesini kazandı. Bunların yanı sıra 133 öğrencimiz de değişik branşlardaki eğitim fakültelerine girmeye hak kazandı” dedi.

“Öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim yardımları hakkında da konuşan Karakuş, “Bundan sonraki dönemde de öğrencilerimize öğrenim yardımında bulunacağız. Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in en son Meclis Toplantısı’nda da belirttiği gibi öğrenim yardım miktarlarını, eğitimin süreceği yıllara göre ayırdık. 2 yıllık olan öğrencilerimize 1500 TL, 4 yıllık öğrencilerimize 3 bin TL, 5 yıllık öğrencilerimize 3 bin 750 TL ve 6 yıllık fakülte kazanan öğrencilerimize de 4 bin 500 TL geri ödemesiz eğitim yardımında bulunacağız” diye konuştu. Öğrencilere sunulan yurt imkanı konusunda da bilgi veren Karakuş, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bizler sadece üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurs merkezleri ve öğrenim yardımı olarak hizmet vermiyoruz. Aynı zamanda bir öğrenci kenti olan Mersin'e dışarıdan gelen gençler için de; merkezde erkek öğrenci yurdumuzla, Gülnar’da da kız öğrenci yurdumuz ve erkek öğrenciler için misafirhanemizle hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Büyükşehir sayesinde hayallerimize kavuştuk”

İnönü Üniversitesi İngilizce Tıp’a yerleşen öğrencilerden Sıla Bitim, kurs merkezinde aldığı eğitimin çok güzel olduğundan söz ederek, “Öğretmenler tercih döneminde bize çok yardımcı oldu. Sıralamada 15 bininciydim. Böyle bir başarı bekliyordum. Bu proje kapsamında ücretsiz ders görmemiz çok önemli ve kıymetli. Yani Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlaması ve sürekli yardımcı olması çok iyi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne, yaptığı tüm çalışmalardan ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Hayallerimize kavuşmamızı sağladılar” diye konuştu.

“Kurs merkezinde net sayılarım arttı”

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanan öğrencilerden Nisanur Demir, “Hayalim olan bir bölümdü. Ankara Üniversitesi olunca da çok mutlu oldum. Hem rehber öğretmenimiz, hem de sınıf öğretmenimiz çok yardımcı oldu bu konuda. Etüt ve özel ders konusunda çok yardım ettiler. Haftalık deneme sınavlarına giriyordum, çok yardımcı oluyorlardı. Bunun sonucunda netlerim bayağı yükseldi. İyi ki gelmişim diyorum. Çünkü bu imkanlar olmasaydı, belki bu seviyeye gelemeyecektim ve bu üniversiteyi kazanamayacaktım. Bu yüzden çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Geçen yıl 220 bininci olmuştum, bu yıl ilk 30 bine girdim”

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yerleşen öğrencilerden Engin Karakuş, “Geçen yıl sınavda 220 bininci olmuştum, bu yıl ilk 30 bine girdim ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Bu başarımı kazanmamda Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kurs Merkezi’nin çok büyük katkıları oldu. Hocalarımız yıl boyu bizimle çok iyi ilgilendiler. Gerek soru sormamızda anında cevap almamız olsun, gerek bize ücretsiz kitap dağıtmaları olsun, her bakımdan ilgilendiler” dedi.

“Hacettepe olması benim için de biraz sürpriz oldu”

Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nü kazanan gençlerden Kübra Demir, “Okul Öncesi Öğretmenliği’ni düşünüyordum, ama Hacettepe olması benim için de biraz sürpriz oldu. Buraya gelince belirledim Hacettepe Üniversitesi olmasını ve ilk tercihimi yaptım. Sonuçta Hacettepe Üniversitesi geldi. Sınıf ortamımız çok güzeldi. Biz çok az kişiydik. Özellikle öğretmenlerim çok fazla iyiydi. Sınavlar ve denemelerde yapamadığımız soruları göstermemiz ve öğretmenlerin sabırla davranmaları çok güzeldi” dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği kazanan öğrencilerden Ayşenur Değer, “İlk tercihimdi ve geldi zaten. Kurs Merkezi’nin bana en büyük faydası rehberlik açısından oldu. Öğretmenlerimizin psikolojik açıdan çok desteğini gördüm. Çünkü üniversite sınavı döneminde insanların psikolojisi normal olmuyor. Ayrıca her gün deneme çözüyorduk. O bizim için çok önemliydi. Bütün öğrencilere böyle bir destek sunduğu için, Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.