Mersin Büyükşehir'in spor kursları yeniden başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi tedbirleri nedeniyle durdurulan spor kursları 5 Temmuz’da yeniden başlayacak. 7’den 70’e tüm bireylerin katılım sağlayabileceği kurslar toplam 27 branşta ücretsiz olarak verilecek. Vatandaşlar, yıl boyu sürdürülmesi planlanan kurslarla ilgili detaylı bilgileri “0 324 533 21 42” numaralı telefonu arayarak öğrenebilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, pandemi sürecinde askıya aldığı spor kurslarını yasakların esnetilmesiyle 5 Temmuz’da yeniden başlatıyor. “Mersin Spor Dolu, Mersinliler Sağlıklı, Mutlu!” sloganıyla toplam 27 branşta verilecek kurslardan 7’den 70’e tüm bireyler ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Pandemi, Büyükşehir’in spor kurslarını da etkiledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve başladığı günden bu yana büyük önem verdiği spor kursları 2019 yılında yoğun ilgi gördü. Çok sayıda çocuk ve genç bu kurslar sayesinde spora ilk adımını attı. Mart 2020’de salgının Türkiye’de de görülmeye başlanmasıyla uygulanan kısıtlamalar Büyükşehir Belediyesi’nin spor kurslarını da etkiledi. 1 yılı aşkın bir süredir askıya alınan spor kursları, yasakların esnetilmesiyle birlikte yeniden hizmete başladı.

Kurslarla ilgili detaylı bilgi için: “0 324 533 21 42”

Toplam 27 branşta açılan kurslardan yoğun ilgi gören 14 branşta 5 Temmuz’dan itibaren antrenmanlara başlanacak. Yıl boyu sürdürülmesi planlanan kurslara başvuran 6 yaşından büyük tüm bireyler bu kurslardan ücretsiz yararlanabilecek. Vatandaşlar, Macit Özcan Spor Tesisleri’nde başvuru formu, kimlik fotokopisi ve vesikalık fotoğrafla kurslara kayıt yaptırabilecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, ‘0 324 533 21 42’ numaralı telefonu arayarak başvuru ve kurs detaylarını öğrenebilecek.

Atıcılıktan yüzmeye toplam 27 branş

Büyükşehir’in başvurularını almaya başladığı 27 kurs arasında atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, bocce, jimnastik, eskrim, fitness, futbol, geleneksel okçuluk, güreş, hentbol, izcilik, judo, karate, kürek, masa tenisi, okçuluk, optimist, oryantring, su topu, taekwondo, tenis, voleybol, yelken ve yüzme branşları yer aldı.

“Başkanımızın gelmesiyle bütün branşlarımız ücretsiz oldu”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Ceren Derkuş, önceki dönemlerde tenis ve yüzme kurslarının ücretli olduğunu hatırlatarak, “Sayın Başkanımızın gelmesiyle birlikte bütün branşlarımız ücretsiz oldu. Bizim amacımız 7’den 70’e herkesi spora teşvik etmek. İnsanları spora kazandırmak. Çocuklarda sporla ilgili bir altyapı oluşturmak” dedi.

“Başvurular 850 kişiyi geçmiş durumda”

Kurs kayıtlarını almaya devam ettiklerini vurgulayan Derkuş, “5 Temmuz Pazartesi itibariyle kurslarımız başlamakta. Kayıtlarımız yaklaşık 10 gün önce başladı. İnanılmaz yoğun bir talep var. Şimdiden 850 kişiyi geçmiş durumda. Başta atletizm, yüzme, tenis, hentbol, voleybol olmak üzere birçok branşta ücretsiz olarak kurs vermekteyiz. Çocuklarımızın yüzme ve tenis ağırlıklı bir talebi var. Yüzmeyi, suyla haşır neşir olmayı çok özlemişler. Hocalarımız profesyonel ve alanına yetkin insanlardan oluşmakta. İçlerinde milli olmuş sporcularımız var. Hepsi işlerinde gerçekten özverili ve başarılılar. Güzel bir ekibiz, güzel işler de başaracağız” diye konuştu.

“Belediyemizin açmış olduğu kursları tercih ettik”

Vatandaşlardan Betül Tellioğlu, çocuklarının pandemi başlamadan bu kurslardan yararlanıp önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi. Yeniden başlayan kurslara çocuklarının kaydını yapan Tellioğlu, “Her iki çocuğum da yüzmeyi burada öğrendi. Denizde ve havuzda gayet başarılı bir şekilde parmakla gösterilecek çocuklar oldular. Özellikle küçük kızım çok küçük yaşta burada yüzmeyi öğrendiği için kendisiyle gurur duyuyor. Özgüveni gelişmiş bir çocuk oldu. Büyük oğlumda birazcık disiplin problemleri vardı fakat burada o problemleri de aştı. Ben kurslarımızı desteklediğim için özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu yüzme kurslarına kaydettirdim” ifadelerine yer verdi.

“Çocuğumu atletizm ve basketbola kaydedeceğim”

Vatandaşlardan Ümit Ozan Özavcı ise kurslardan internet aracılığıyla haberdar olduğunu belirterek, “Çocuğum için başvurmak istedim. Güzel bir hizmet. Çocuğumu atletizm ve basketbola kaydedeceğim. İkisine birden göndermeyi düşünüyorum. Hocalarımız da iyi. Belediyeye teşekkür ederim” dedi.