Mersin Büyükşehir'in Zafer Konserleri 3 gün 3 gece sürdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 3 gün 3 gece düzenlediği Zafer Konserleri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü Mersin’de coşkuyla kutlandı. Aralarında Sertab Erener, Simge, Onur Akın, Can Bonomo, Atiye ve Kubat gibi isimlerin olduğu 14 sanatçı, kentin 4 yanını saran toplam 12 noktada sahne aldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de son gün Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda düzenlenen Sertab Erener konserine katılarak, Mersinlilerin coşkusuna ortak oldu. Başkan Seçer, alandaki gençlerin “Mersin seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandı. Gençlerden Mustafa Alperen Çelik, “Umut olmazsa yaşayamayız. Mersin’de umut var. Vahap Seçer geldiğinden beri umudum var” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünü 3 gün 3 gece düzenlediği konserlerle kutladı. Anamur’dan Tarsus’a, Mut’un yaylalarından Erdemli’nin sahillerine kadar uzanan 12 noktada 14 sanatçı sahne aldı. Mersin’de Zafer Bayramı bu sene coşkuyla ve umutla kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de son gün Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki Sertab Erener konserine katılarak, zafer coşkusunu Mersinlilerle birlikte paylaştı.

Mersin’deki kutlamalara Sertab Erener damga vurdu

Zafer Konserleri’nin son gününde kent merkezindeki kutlamalara Sertab Erener konseri damga vurdu. Yenişehir ilçesi Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki konserde ilk olarak yerel müzik gruplarından AG Band sahne aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu’nun meşaleler eşliğinde verdiği mini dinletinin ardından ise dinleyiciler tarafından heyecanla beklenen Sertab Erener sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını Mersinliler için seslendiren Sertab Erener’e alandaki dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Gençlerden Başkan Seçer’e sevgi seli: “Mersin seninle gurur duyuyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de Mersin Valiliği tarafından 30 Ağustos dolayısıyla Mersin Orduevi’nde düzenlenen resepsiyonun ardından Sertab Erener konserine katılarak Mersinlilerin zafer coşkusuna ortak oldu. Gençler tarafından sevgi seliyle karşılanan Başkan Seçer, alandaki dinleyiciler tarafından “Mersin seninle gurur duyuyor” tezahüratları aldı. Sertab Erener konserini sonuna kadar dinleyen Başkan Seçer, sanatçıya sahnede bir de çiçek takdim etti. O sırada havai fişek gösterileri ve dakikalarca süren alkışlarla Mersinliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Sahnede Mersinlilerin Zafer Bayramı’nı kutlayan Başkan Seçer, Sertab Erener’e “Siz gerçek bir sanatçısınız” dedi. Seçer, devamında; “Sertab Erener ve tabii ki beraber çalışma arkadaşları, ona eşlik edenler Mersin’e çok güzel bir akşam yaşattılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Her zaman sizleri Mersin’de görmek isteriz” ifadelerine yer verdi.

Üçüncü gün konserleri kentin 4 yanını sardı

30 Ağustos’ta düzenlenen üçüncü gün konserleri kent merkezinin yanı sıra Anamur’dan Tarsus’a kadar uzandı. Sertab Erener konserinin gerçekleştiği dakikalarda Tarsus’ta Atiye, Anamur’da Erdal Güney ve Forantası, Silifke’nin Susanoğlu Sahili’nde Ertan Rüstem ve Yazı Tura Band’ın ardından Can Bonomo, Mezitli’nin Fındıkpınarı Yaylası’nda Ayşe Dinçer, Mut’un Kozlar Yaylası’nda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu sahne aldı.

30 Ağustos’ta Tarsuslular kutlamalara “Zafer Yürüyüşü” ile başladı

Tarsus’taki 30 Ağustos kutlamaları Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi’nin ortak organizasyonuyla caddelerden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na uzandı. Tren Garı’ndan Zafer Yürüyüşü’ne başlayan Tarsuslular, belediye bandosunun çaldığı marşlar ve yakılan meşaleler eşliğinde gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından meydandaki konser alanında toplandı. Evlerindeki vatandaşlar da alkışlar, ıslıklar ve dalgalandırdıkları Türk bayrakları ile yürüyüşe destek verdi. CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ile Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ise zafer coşkusunu alanda Tarsuslularla birlikte yaşadı.

Konserlerin ilk günündeki coşku Erdemli, Çamlıyayla ve Silifke’de yaşandı

Büyükşehir Belediyesi, Zafer Konserlerini 28 Ağustos’ta Erdemli, Çamlıyayla ve Silifke’den başlattı. İlk gün konserlerinde Erdemli’nin Arpaçbahşiş Sahili’nde Batuhan Şaraplı’nın ardından sahneye çıkan Simge Sağın, Mersin’de ilk defa konser verdiğini vurguladı. Aynı saatlerde Mersin’in yaylalarında ise Onur Akın ve Zeynep Karababa sahnedeydi.

İkinci gün Toroslar’dan Silifke’ye bayram coşkusu

Konserlerin ikinci günü olan 29 Ağustos’ta ise Onur Akın Toroslar’ın Gözne Yaylası’nda sahne aldı. Onur Akın konseri Toroslar’ın yaylasında büyük ilgi görürken, aynı saatlerde Toroslar’daki 3 Ocak Stadı’nda ise yerel müzisyen Hasan Yeşilgöz’ün ardından Kubat sahneye çıktı. Onur Akın ve Kubat konserlerinde Toroslar’ın güneyinden kuzeyine kadar şarkılar ve türküler eşliğinde Türk bayrağı dalgalandı. Aynı coşku Silifke’nin Mara Yaylası’ndaki Ali Altay konserinde de sürdü.

Konserlerde yerel müzisyenler de unutulmadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Konserleri’nde ulusal çapta ün sahibi sanatçıları ağırlarken, pandemi sürecinde zor günler geçiren yerel sanatçıları ve müzik topluluklarını da unutmadı. 12 noktada düzenlenen konserlerin 5’inde yerel müzisyenler de sahne aldı.

AG Band’in solisti Alican Gülle, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda Sertab Erener’den önce verdikleri konser sonrası, “Efsaneydi, çok güzeldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer hem Mersin halkını hem de biz sanatkarları çok destekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız belki de Türkiye’de bir ilke imza attı. Bu organizasyon yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Yerel müzisyenlere o kadar çok destek veriyor ki kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Çok eğleniyoruz, harika bir gün”

Zafer coşkusunu Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda paylaşan dinleyicilerden Emine Akan, “Çok eğleniyoruz. Harika bir gün. Mersin halkının 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Şehrimize bütün sanatçılarımızı bekliyoruz. Vahap Başkanımıza bizlere bu imkanları sunduğu için teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde eğleniyoruz ve daha fazlasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Mersin’de umut var, Vahap Seçer geldiğinden beri umudum var”

Mustafa Alperen Çelik ise Zafer Bayramı’nı kutlarken, “Atamızın izindeyiz. Umut olmazsa yaşayamayız. Mersin’de umut var. Vahap Seçer geldiğinden beri umudum var” ifadelerine yerdi.

“Balkonlar coşku içinde”

Anamur doğumlu Erdal Güney’in Anamur Dragon Parkı’ndaki konserine katılan dinleyicilerden Asiye Taşkın, “Bugün için gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Erdal Bey zaten tanıdığımız, yakınımız, abimiz. Seviyoruz kendisini. Bugün için doğru bir seçim olmuş” dedi.

Dinleyicilerden Ergün Doğan ise “Çok teşekkür ediyoruz Vahap Bey’e. İlk defa coşkuyla, çok güzel bir 30 Ağustos yaşıyoruz. Bugün balkonlara dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama balkonlar coşku içinde” diye konuştu.