Mersin Metrosu'nda en önemli aşama tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım alanında vizyon projelerinden biri olan Mersin Metrosu ihalesini en avantajlı teklif olan 3 milyar 379 milyon 404 bin 875,26 lira ile Dillingham Cont. Int. Inc + Kiska- Kom İnş. A.Ş. ortak girişimi kazandı. Tamamlanan bu önemli aşamanın ardından “Mezitli Eski Belediye Binası-Tren Garı” hattının sözleşmesi imzalanacak ve en kısa sürede yer teslimi yapılarak temel atılacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ulaşım alanında kente kazandıracağı vizyon projelerinden birisi olan Mersin Metrosu’nda en önemli aşamaya gelindi. 13.4 km ve 11 istasyondan oluşan “Mezitli Eski Belediye Binası–Tren Garı” arası yer altı metro yapım ihalesinin 28 Nisan 2021’de teknik ve mali yeterlilik aşaması tamamlanmıştı.

İhalenin kazananı belli oldu

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi İhale Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda ihaleyi en avantajlı teklif olan 3 milyar 379 milyon 404 bin 875,26 lira ile Dillingham Cont. Int. Inc + Kiska- Kom İnş. A.Ş. ortak girişimi kazandı. İhaledeki ikinci en avantajlı teklif ise 3 milyar 810 milyon lirayla Doğuş İnş. ve Tic. A.Ş. ile Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. ortak girişiminin oldu.

En kısa sürede temel atılacak

Tamamlanan bu önemli aşamanın ardından mevzuat gereği kararların açıklanmasından sonra gereken süreler neticesinde “Mezitli Eski Belediye Binası-Tren Garı” hattının sözleşmesi imzalanacak ve en kısa sürede yer teslimi yapılarak temel atılacak.

Bununla birlikte “Mezitli Eski Belediye Binası-Tren Garı” hattına entegre olacak olan “Mersin Üniversitesi ve Üniversite Hastanesi Tramvay Hattı” ile “Mersin Şehir Hastanesi Hemzemin Raylı Sistem Hattı” projelerinin de en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Başkan Seçer’e Mersin Metrosu için 900 milyon liralık finansman yetkisi verilmişti

Her geçen gün adımları hızlanan Mersin Metrosu’nun finansmanı için de 16 Ağustos 2021’de gerçekleşen Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı İkinci Birleşimi’nde önemli bir karar alınmıştı. “Hafif Raylı Sistem Metro Hattı’nın İnşaat ve Elektromanyetik Sistemlerinin Temini, Montajı veya Tahvil İhracı Projesi” ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 900 milyon liralık finansman yetkisi alan Başkan Vahap Seçer, “Mersinimize Hafif Raylı Sistem Projesi’nde önemli bir adım daha atılmıştır. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullanmıştı.