Mersin Pro Beach Tour'a hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte düzenleyeceği Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu Mersin Etabı hazırlıklarını tamamladı.

5 – 6 – 7 Ağustos 2022 tarihlerinde Mersin’de gerçekleşecek olan turnuvanın final etabında, 12 kadın ve 17 erkek plaj voleybol takımı şampiyonluk için ter dökecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliği ile düzenlenen ProBeach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu final heyecanı Mersin’de yaşanacak.

5 – 6 – 7 Ağustos 2022 tarihlerinde Mersin Kızkalesi’nde yapılacak olan ProBeach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu Mersin Etabı final karşılaşmalarında, 12 kadın ve 17 erkek plaj voleybol takımı şampiyonluk için mücadele edecek.

Mersin’in Erdemli İlçesi Kızkalesi Plajı’nda gerçekleşecek olan yarışma ile ilgili bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanına önem verdiklerine vurgu yaparak, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa olarak Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu finalini yapıyoruz. 5 – 7 Ağustos 2022 tarihlerinde geçekleştireceğimiz ve toplamda 17 erkek takımı ile 12 kadın takımının katılımı ile gerçekleşecek olan bu organizasyona, başta voleybolseverler olmak üzere, tüm Mersin halkını davet ediyoruz” dedi.