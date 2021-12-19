Mersin'de 2 mahalle daha kesintisiz içme suyuna kavuştu

Mersin’in tüm ilçelerinde altyapı çalışmalarına aralıksız devam eden MESKİ Genel Müdürlüğü, Anamur ilçesi Yalıevleri ve İskele Mahallelerinde eskiyen ve sık sık arızalara sebep olan içmesuyu borularını yeniledi. Ekonomik ömrünü tamamlayan içmesuyu borularının yenilenmesiyle vatandaşlar kesintisiz ve kaliteli içmesuyuna kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mersin’i bir uçtan diğer uca altyapı ağlarıyla donatmaya devam ediyor. Anamur ilçesi Yalıevleri ve İskele Mahallelerinde ekonomik ömrünü tamamlayan içmesuyu borularının yenilenmesiyle vatandaşlar kesintisiz ve kaliteli içmesuyuna kavuştu.

Anamur ilçesi Yalıevleri Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde bulunan kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arıza veren PVC içmesuyu hattı; Ø160 milimetre 650 metre HDPE borular ile değiştirildi. Bu sayede kayıp-kaçakların önüne geçilirken, mahalle sakinleri kesintisiz ve daha sağlıklı içmesuyuna kavuştu.

İskele Mahalle Muhtarı Hayrettin Haber, yapılan MESKİ çalışması ile daha temiz içmesuyuna kavuşacaklarını ifade ederek, “İçmesuyu boruları yenileniyor. Yalıevleri’nden başlayarak İskele Mahallesi’ni kapsayan bir çalışma yapılıyor. Yıllardır değişmediği için daha önceki borular arıza veriyordu. Şu anda çapı daha geniş borular döşeniyor. Onun için mahalle daha iyi, daha temiz içmesuyuna kavuşacak. Bu konuda bize yardımcı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.