Mersin'de Başkan Seçer'den öğrencilere tavsiyeler: ''Sosyal olun, insan tek başına yaşayamaz''

Mersin Büyükşehir’in merkezde ve ilçelerde yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde geçtiğimiz yıl eğitim gören ve üniversiteye yerleşen öğrenciler, yarıyıl tatillerinde Başkan Seçer’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Öğrencilere, herhangi bir ihtiyaçları olduğunda kendilerine ulaşabileceklerini söyleyen Başkan Seçer, “Hiç merak etmeyin. Yani evde babanız var, burada da var” dedi.

Mersin’in öğrenci kenti olduğunu, eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sunulan imkanlardan da söz etti. Seçer, “1 TL’ye ulaşım Türkiye’nin hiçbir tarafında yok. Biz burada olduğumuz sürece de bırakın kırmayı, egale bile edemezler” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin merkezde ve ilçelerde yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde geçen yıl eğitim gören ve üniversiteye yerleşen öğrenciler, yarıyıl tatillerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Öğrencilere herhangi bir ihtiyaçları olduğunda kendilerine ulaşabileceklerini öğütleyen Başkan Seçer, “Hiç merak etmeyin. Yani evde babanız var, burada da var” dedi.

“Genç yoksa kültürü, sanatı, sporu kiminle konuşacaksınız?”

Türkiye’nin farklı şehirlerindeki üniversitelerde tıp, eczacılık, diş hekimliği, hukuk, özel eğitim, psikoloji gibi pek çok bölümde okuyan öğrenciler, Başkan Seçer ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş ile Rehberlik Öğretmeni Damla Tam ile 12 öğrenci yer aldı.

Başkan Seçer, Mersin’in genç, öğrenci, kültür ve sanat kenti olduğunu, kentte 4 üniversite ve 50 binin üzerinde öğrenci bulunduğunu vurgulayarak, “Genç yoksa kültürü, sanatı, sporu kiminle konuşacaksınız ya da üniversite, üniversite gençliği yoksa. Belli bir eğitim düzeyi yoksa bir birikim yoksa nasıl olacak bunlar? Bir müktesebatınız yoksa. Üniversitelerimiz önemli burada. Mersin Üniversitesi de Tarsus Üniversitesi de 2 vakıf üniversitesi de önemli” dedi.

“Biz çocuklarımızı eğitmek istiyoruz, öğretmek başka bir şey”

Başkan Seçer, eğitime büyük önem verdikleri için yönetime gelmeden önce bunun hazırlığını yaptıklarını hatırlatarak, “Bizim temel olmazsa olmazlarımız vardı. Buradaki eğitim kurumları diyeyim, onları çok tahkim ettik ve iyi noktalara getirdiğimizi düşünüyorum. Siz de orada eğitim gördünüz. Sadece öğrenim değil, yani eğitim başka bir şeydir, öğretim başka bir şeydir. Biz çocuklarımızı eğitmek istiyoruz, öğretmek başka bir şey. Matematiği, fiziği, müspet bilimleri tamam da çocuğa bir kimlik kazandırmak, onların psikolojisi ile onların ruh hali ile onların dünyası ile iç içe olmak. Yani bizim evladımız gibi görsünler istiyoruz biz onları. Böyle bir oluşum yaptık” ifadelerini kullandı.

“1 TL’ye ulaşım Türkiye’nin hiçbir tarafında yok”

Büyükşehir bünyesinde hizmet veren MERCİ ve MERCEK gibi birimlerin çok önemli yapılar olduğundan söz eden Seçer, buralarda çocuklara çok önemli hizmetler verildiğinden bahsetti. Bir ziyaretinde MERCİ’ye gittiğini dile getiren Seçer, şöyle devam etti:

“Öğrencileri orada çok mutlu görmüştüm. Üniversite sınavı öncesiydi. Bir de tabi üniversiteyi burada Mersin Üniversitesi’nde okuyan çocuklarımız var. Aranızda da Mersin Üniversitesi’nde 4 öğrencimiz var. Bunlar küçük gibi görülebilir ama şimdi Mersinli olup, uzakta yaşayanlar beni daha iyi anlayacaktır. Şimdi bir çamaşır yıkama, bir yemek yeme, bir ucuz ulaşım... Yani 1 TL’ye ulaşım. Bu Türkiye’nin hiçbir tarafında yok. Biz burada olduğumuz sürece de egale edemezler bu rekoru. Bırakın kırmayı, egale bile edemezler. Dünya görüşüm gereği bazı temel hizmetlerin, sosyal devlet anlayışı içerisinde yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. 3 liraydı 3 çeşit yemek. 50 kuruş zam yaptık. Hemen üniversitenin giriş kapısının yanında, geçen yine orayı ziyaret ettim. Orada çocuklar kuyruktaydı. Yani o çocuğun ona ihtiyacı var ki o kuyruğa giriyor. Gencecik çocuklar. Bunlar önemli. Çamaşırhanelerimiz çok güzel dönüş alıyor. Memnuniyet gayet iyi. Mahalle Mutfakları, aşevi vesaire. Bunları biz öğrencilerimize de yansıtıyoruz.”

“Türkiye'de şu anda yükselen yıldız Mersin”

Mersin’in huzur kenti olmasını istediklerini sözlerine ekleyen Seçer, “En büyük sorunlarınızın başında şunun geldiğini ben biliyorum; okuyoruz, okuyoruz ama okul bittikten sonra ne olacak? Acaba Mersin'e geri dönebilecek miyiz? Mersin'de iş bulabilecek miyiz? Mersin bize nasıl bir yaşam sunacak? Emin olabilirsiniz ki Türkiye'de şu anda yükselen yıldız Mersin. İşin güvenliğini, ekonomisini, sosyolojisini vesaire hepsini işin içine kattığın zaman birçok faktör var. Ama bunlardan bir tanesi ve en önemlisi belki de yerel yönetimler, belediyeler. Burada benim yaşam biçimim, bakış açım, oturuşum, giyimim, kuşamım, renk tercihim bile şehre yansıyor. Bugün şehirdeki renkler neyse benim zevkim o. İdeolojik kent olsun istemiyoruz. İdeolojimiz varsa biz özgür bir kentiz. Bizim ideolojimiz özgürlük. Yasalar var. Hukuk devleti; kanun var, nizam var” dedi.

“Bir tavsiyem var. Sosyal olun”

Mersin’in daha da güzel bir kent olacağını söyleyen Başkan Seçer, şunları söyledi:

“İnşallah siz de hayırlısıyla okullarınızı bitireceksiniz. Ben eminim başarılı da olacaksınız. Yeter ki mutlu olun. Başarı eşittir mutluluk. Gerisi bana göre teferruatta kalır. Mutlaka bazı enstrümanlar gerekiyor mutluluğa ama bir başına para mutluluk değil. Bir başına makam değil. Hepsinin bir bileşkesi. Önemli olan mutlu olun. Benliğiniz berrak olsun. Bir tavsiyem var; sosyal olun. İnsan tek başına yaşayamaz. Dostlarınız, arkadaşlarınız olsun. Mutlaka hasta bir arkadaşınıza yardım eli uzatın. Mutlu bir haber almışsa ailesinden gidin mutluluğuna ortak olun. Bakın emin olun hayat size daha güzel görünecek. Mutlaka hepinizin ayrı ayrı sorunları vardır. Onu ayrı tutuyorum. Onla baş etmeye gayret edeceksiniz. O zaman dostlarınız size yardımcı olacak. İşte onun için sosyal olun diyorum. Onun için acı paylaşın ki siz de acı çektiğinizde biri gelsin o acıyı paylaşsın sizinle. İnşallah Mersin’e döneceksiniz. Mersin o tarihlerde bugünden daha da iyi olacak. Çok daha güzel olacak. İşte metro temeli atıldı. Burada çok önemli gelişmeler var.”

Arslan: “Sizin sağladığınız destek sayesinde gayet güzel bir şekilde eğitim aldık”

Gaziantep Üniversitesi’nde Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim gören Emine Arslan, Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine çok güzel imkanlar sunduğunu söyleyerek, “Ben mezun senemde hiçbir yerden destek almadım, sadece belediye dershanesine gitmiştim. Sınavlar olsun, sağladığınız kaynak kitaplar olsun. Gerçekten girdiğimiz sınav artı bir destek olmadan yapabileceğiniz bir sınav değil açıkçası benim görüşümle. Köy okulları olsun, özel okullar olsun, herkes eşit şartlar altında değil. Ancak sizin sağladığınız destek sayesinde gayet de güzel bir şekilde eğitim aldık. Öğretmenlerimiz de çok güzel bir şekilde ilgilendi” dedi. Başkan Seçer de bunun üzerine; “Bizim bu eğitim merkezlerini kurma nedenimiz eğitimde fırsat eşitliği yaratmak. Yani Gülnar’daki öğrencinin de okuma hakkı var değil mi? İlla ki hep merkezde ya da olanakların iyi olduğu semtlerde yaşayan değil” diye konuştu.

Seçer’in konuşmasının ardından da öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenim yardımı, eğitim destekleri, kentte yapılan konserler, Kurs Merkezleri ve Mersin genelinde yapılan hizmetlerle ilgili teşekkürlerini iletti.