Mersin'de Başkan Seçer'in öncülüğünde engeller bir bir kaldırılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ÇİMSA iş birliği ile her yıl geleneksel hale getirilen ‘Akülü Araç Dağıtım Töreni’ gerçekleştirildi. Törende özel gereksinimli 67 yurttaşa akülü araçları teslim edildi. Yine özel gereksinimli yurttaşlar için çeşitli sosyal aktivite alanlarıyla donatılmış ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı’nın açılışı da yapıldı.

İki törene de katılan Başkan Seçer, yaptıkları hizmetlerle özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik yoğun bir çabanın içerisinde olduklarını belirterek, “Engelsiz bir kent yaratmamız lazım. Aklınıza gelen, insan yaşamına dair bütün alanlarda sizlerin yaşamını kolaylaştırmak durumundayız. Biz sosyal devlet, sosyal belediyecilik kavramlarını en üste koymuşuz. Biz tüccar değiliz. Belediyeler birer ticarethane değil, hizmet üretme alanları. Biz hizmete doymuyoruz, bu hizmetlerimizi de sürdüreceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde Mersin’de özel gereksinimli yurttaşlar için engeller bir bir kaldırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ÇİMSA A.Ş. iş birliğiyle her yıl geleneksel hale gelen “Akülü Araç Dağıtım Töreni” gerçekleştirildi. Törende, 67 özel gereksinimli yurttaşa akülü araçları teslim edildi. Özel gereksinimli yurttaşlara sosyal aktivite alanı olarak hazırlanan ve modern bir sosyal donatı tesisi olan ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı’nın açılışı da yapıldı. İki törene de katılan Başkan Seçer, “Engelsiz bir kent yaratmamız lazım” dedi.

Özel gereksinimli yurttaşlar akülü araçlarına kavuştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ÇİMSA A.Ş. iş birliği ile bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen ‘Akülü Araç Dağıtım Töreni’nde 67 akülü araç ihtiyaç sahibi özel gereksinimli yurttaşlara dağıtıldı. Bu yılki araçların 40’ı ÇİMSA, 27’si ise iş insanı Şerif Yahşi tarafından karşılandı. Araçlar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ÇİMSA A.Ş. Mersin Fabrika Müdürü Mehmet Emin Kalınağaç ve iş insanı Şerif Yahşi tarafından özel gereksinimli yurttaşlara teslim edildi. Törene, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, bürokratları ve daire başkanları katıldı.

“Aşıya ulaşmada belediye olarak emrinize amadeyiz”

Başkan Seçer törende yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin aşılıp normalleşmeye dönülmesinde aşının önemli bir rolü bulunduğunu belirterek, “Güçlü ülkeyiz. Aşıyı temin edip ki temin edildiği söylendi. Aşı programını doğru, makul, zamanında, etkin yapıp tüm yurttaşlarımızı aşılama görevi kalıyor. Umut ediyorum Sağlık Bakanlığı nezdinde bu çalışmalar yürütülüyor, başarıyla sonuçlanır ve bu illetten hep birlikte kurtuluruz. Herkes işine, gücüne, rızkına döner. Tabi bu süreçte en çok risk altında olan grupların başında özel vatandaşlarımız geliyor. Sizler geliyorsunuz. Yaşlanmış yurttaşlarımız geliyor. Aşılama sürecinde sizlere de öncelik verilmesi ve bunun da süratle yerine getirilmesi gerekiyor. Bizler de aşıya ulaşmada, lojistikte emrinize amadeyiz belediye olarak” dedi.

Başkan Seçer, hayırsever vatandaşlara akülü araç desteği için çağrı yaptı

ÇİMSA A.Ş. iş birliği ile geleneksel hale gelen akülü araç dağıtımlarına değinen Başkan Seçer, yönetime geldiğinden bu yana ÇİMSA ile üçüncü kez dağıtım gerçekleştirdiklerini söyledi. 2019’da 30, 2020’de 50, bu yıl da 67 akülü araç dağıttıklarını ifade eden Seçer, “Buradan hayırsever yurttaşlarımıza bir mesajımız olsun. Bu özel insanlarımızın akülü araç ihtiyacına sizler de katkı sunabilirsiniz. Onların da katkısı bizler için önemli. Umut ediyorum gelecek günlerde bu rakamı çok daha fazla sayıya eriştirebiliriz. Zira bizden talep çok. Baktığınız zaman rakamlara özel insanımızın sayısı Türkiye’de yaklaşık yüzde 13’lük nüfusa tekabül ediyor. Mersin’de de bu oran buna yakın. 100 binin üzerinde yurttaşımız bizim özel insanımız. Bizim bir anlamda devlet olarak onların sorumluluğunu yüklendiğimiz yurttaşlarımız. Onların dertlerine de çare olmuş oluruz. Biz bu konuda da zaten veri tabanı oluşturmaya çalışıyoruz. Kayıt altına alıyoruz. Şu anda 43 binin üzerinde kayıt gerçekleştirildi” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana özel gereksinimli bireyler başta olmak üzere yaş almış vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi insanlara sundukları destek hizmetlerini anlatan Başkan Seçer, “Emin olun belediyemizin bütçesi içerisinde imkanımız şudur, sadece şu kadar ayıralım değil. Yapabileceğimiz bu tarz hizmetlerin en azamisine kadar biz bunları çıkartıyoruz” dedi.

“Yeni şarj istasyonlarımız da hizmete girdi”

Akülü araç şarj istasyonu sayısının artırıldığını dile getiren Başkan Seçer, “Bugün de 67 yurttaşımıza akülü araç dağıtacağımızı düşünürseniz her geçen gün bu şarj istasyonlarına ihtiyaç artacak. Bizim de görevimiz bu ihtiyaçlara cevap vermek, sayılarını artırmak. Tarsus 75. Yıl Parkı, Tarsus Otogar, Silifke Göksu Kurtuluş Parkı, Erdemli Devlet Hastanesi, Mersin Tren Garı, Özgecan Aslan Meydanı, Taş Bina önü, Mersin Otogarı, Forum AVM bölgesi ve Marina AVM bölgesinde yeni şarj istasyonlarımız da hizmete girdi. Genel anlamda kentte sizlere karşı yaşamı kolaylaştırmamız lazım. Çok klasik bir tabirle engelsiz bir kent yaratmamız lazım. Yolda, ulaşımda, herhangi bir kamu alanında, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin bulunduğu büyük gösteri merkezlerinde, okullarda, aklınıza gelen insan yaşamına dair bütün alanlarda sizlerin yaşamını kolaylaştırmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, ÇİMSA A.Ş. Mersin Fabrika Müdürü Mehmet Emin Kalınağaç ve hayırsever iş insanı Şerif Yahşi ile birlikte salonda bulunan özel gereksinimli yurttaşlardan Birsel Ak, Miyase Kaya ve Nazlı Teker’e temsili olarak akülü araçlarını teslim etti. ÇİMSA A.Ş. Mersin Fabrika Müdürü Mehmet Emin Kalınağaç, “Bugün burada ÇİMSA olarak engellilerin toplumsal hayata katılmaları ve eşit fırsatlara sahip olabilmeleri adına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin girişimi ile 2015 yılında başlattığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz iş birliğimize bu yıl da devam etmenin bir kez daha gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Allah sizin gibi insanları bizim başımızdan eksik etmesin”

Özel gereksinimli bireylerden Birsel Ak, kendisine teslim edilen akülü araç için teşekkürlerini dile getirerek, “Bu akülü araç sayesinde hayatımız biraz daha kolay olacak. Tek başımıza, bir başkasının yardımı olmadan hayatımızı idame edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi. Miyase Kaya ise “Öncelikle Sayın Başkanım sizi çok seviyorum. Hayatımızı kolaylaştırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bize yardımcı olan kardeşlerime ömür boyu sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzellik dolu günler nasip etsin Allah’ım. Bizim zor hayatımızı kolaylaştırdığınız için Allah sizin gibi insanları bizim başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

Özel gereksinimli yurttaşların parkı: Engelsiz Yaşam Parkı

Akülü araç dağıtım töreninin ardından çok yönlü aktivite alanları ile özel gereksinimli yurttaşlara nefes aldıracak olan ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı’nın açılışı da yapıldı. Açılışta Başkan Seçer’e Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşlik etti. Yenişehir Belediyesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi yapılan park alanı, modern aktivite alanları ile donatılarak özel gereksinimli bireylere uygun hale getirildi. 4 merkez ilçeden ulaşımın kolaylıkla sağlanabileceği Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi’ndeki ‘Engelsiz Yaşam Parkı’nda 2 adet bocce sahası, 2 adet çocuk oyun parkı, üstü kapalı yüzme havuzu, fitness ve dans salonu ile survivor parkuru bulunuyor.

“Özel çocuklarımızın huzurla, güvenle gelebilecekleri bir mekan haline geldi”

Başkan Seçer, Engelliler Haftası’nda gerçekleştirmek istedikleri akülü araç dağıtımı ve park açılışını tam kapanma nedeniyle ertelediklerini belirterek, “Uzun süredir buranın çalışmaları devam ediyordu. Pandeminin araya girmesi belki biraz aksamalara neden oldu ama çok zarif, çok şık, işlevsel, kullanışlı, özel çocuklarımızın, bireylerimizin, annelerinin, babalarının, ailelerinin, huzurla, güvenle gelebilecekleri bir mekan haline geldi” dedi.

“Biz hizmete doymuyoruz, bu hizmetlerimizi de sürdüreceğiz”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla özel gereksinimli yurttaşlara yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Seçer, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bütün özel yurttaşlarımız için hem Yenişehir Belediyemiz, hem Mezitli Belediyemiz, hem Tarsus Belediyemiz, hem de Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bizim dışımızda 10 Büyükşehir Belediyesi ve 10 il Belediyesi, onların yanında ilçe belediyelerimiz bu alanda çok önemli, çok özel uygulamalar yapıyor. İşte bu, sosyal belediyecilik anlayışı. Bize yakışan, bizim gibi modern, çağdaş, Atatürkçü belediye başkanlarının izlemesi gereken yol. Biz sosyal devlet, sosyal belediyecilik kavramlarını en üste koymuşuz. Biz tüccar değiliz. Belediyeler birer ticarethane değil, hizmet üretme alanları. Biz hizmete doymuyoruz, bu hizmetlerimizi de sürdüreceğiz. Bütün belediyelerimizle, başkanlarımızla beraber gecemizi gündüzümüze katacağız, bu millete layık olmaya, onların derdine derman olmaya, onlarla hemhal olmaya, onlarla abi-kardeş olmaya devam edeceğiz. Hiçbir engel bizi durduramayacak. Ama burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerde, uygulamalarda pandemi süreci yaşandı. Aslında çok önemli bu süreçte devlet, sosyal devlet kavramı, devletin olağanüstü koşullarda vatandaşlarına sahip olma politikaları, düşünceleri, öncelikleri çok ön plana çıktı. Burada da belediyemizin, belediyelerimizin farkı görüldü. Mersin'de görüldü, Türkiye'nin her bir köşesinde görüldü. Biz bu hizmetleri, vatandaşlarımızı siyasi görüşlerine göre, bölgelerine, etnik yapılarına, renklerine, mezheplerine göre bir ayrım yapmadan yaptık. Bizim için sizin bu topraklarda yaşayan eşit birer yurttaş olmanız önemli. Biz bu bilgiler, bu düşünceler, bu inançlar ışığında hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz.”

Pandemi tedbirleri dolayısıyla evden çıkamayan başta özel bireylerin ve yaş almış yurttaşların psikolojik olarak çok etkilendiklerini ve büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Başkan Seçer, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde Görüntülü Destek Hattı ile özel bireylere destek verdiklerini söyledi. Seçer, özel bireylerin Alo 185’i arayıp her türlü talep, şikayet ve isteklerini iletebileceklerine değinerek, “Hani ‘kimin belediyede torpili var? Kim bizim torpilimiz? Kim bizim dayımız? Kim bizim adamımız?’ dediğiniz noktada sizin dayınız, adamınız, işinizi takip edecek olan Alo 185. Onu kullanmaya başlayın. Benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Oradaki bütün çağrılar benim önüme düşüyor. Aksayan, giderilmemiş bir şikayetinizi belirtmişsiniz, haftalık raporlarda ben onları görüyorum. Bundan yana endişeniz olmasın. Her türlü ihtiyacınızı, artık belediye ile olan ilişkilerinizi oradan sürdürebileceksiniz” diye konuştu.

Çevre dostu CNG’li sarı limonların da özel gereksinimli yurttaşlara ulaşımda daha rahat olanaklar sunduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Eski birçok araçta da engelli rampası vardı ama bu araçların farklı bir özelliği var. Şoför, yolcuların inip bindiği sağ bölümü 20 santim bir mesafede otobüsü yatırabiliyor. Oradan özel bireylerimiz, yaş almış yurttaşlarımız, rahatsızlığı olan yurttaşlarımız bu toplu taşıma araçlarımıza rahatlıkla binebiliyor. Ayrıca engelli butonu, emniyet kemeri ve engelli tutamaçları bu yeni otobüslerimizde bulunuyor” dedi.

Seçer, özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade ederek, “Yeni yaptığımız yollarda, kaldırımlarda mutlaka hissedilebilir karolar döşüyoruz. Mutlaka engelli rampaları yapıyoruz. Bu ve bunun gibi çalışmalarla kentin fiziki koşullarını siz değerli vatandaşlarımızın, özel bireylerimizin rahatça kullanacağı bir seviyeye getiriyoruz. Yine Denizkızı şirketimizin işlettiği plajlarımız var. Orada engelsiz plajlarımız da var. Susanoğlu, Kızkalesi ve Yemişkumu’nda. Bunlar dışındaki 6 plajda da bunu gerçekleştireceğiz. Özel bireylerimiz için rampalar var. Deniz keyfi sürmek isteyen yurttaşlarımız bu plajlarımızdan rahatlıkla faydalanabilirler” dedi.

Başkan Seçer, özel gereksinimli yurttaşlar için büyük özenle hazırlanan ‘Engelsiz Yaşam Parkı’nın Yenişehir Belediyesi’nden kendilerine tahsis edildiğini, parktaki tüm çalışmaların özel bireylerin talepleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Başkan Seçer, ‘Engelsiz Yaşam Parkı’nda yapılacak sosyal aktiviteleri anlattı

Parkın sosyal aktivite alanları hakkında da Başkan Seçer, “Burası 4 bin 250 metrekare. Mevki olarak da 4 merkez ilçemizden rahatlıkla ulaşılabilecek bir yer. Özel bireylerimiz sosyal aktivite alanlarının geniş olması sebebiyle de çok rahat, çok güvenli bir şekilde burada vakit geçirme imkânına sahip olacaklar. Burada tabi ki uzman eğitimcilerimizin eşliğinde de hem bireysel hem de grup aktivitelerini çok daha rahat yapacaklar. Çok keyifli, çok eğlenceli vakit geçirmiş olacaklar. Burada sportif faaliyetler var. Şu ana kadar da 46 öğrencimizin müracaatı olmuş. Beden eğitimi öğretmenlerimiz burada bu hizmeti çocuklarımıza verecekler. Günlük bedensel egzersiz çalışmaları yaptıracaklar. Fitness seansları düzenleyecekler. Çocuklarımız bu hizmetleri öğretmenlerimiz eşliğinde alacak” dedi.

Parkta gelişim oyun terapisi, terapi amaçlı yaz ve kış kullanılabilecek ısıtmalı yüzme havuzu, bocce alanı, el sanatları atölyesi, dans kursu, satranç kursu gibi farklı aktivitelerin bulunduğuna değinen Seçer, “Her şey sizler için. Her şey güzel insanlarımız için. Memleketimiz için. Yorulmayacağız. Yorulmuyoruz da. Çünkü enerjimiz çok yüksek. Çünkü hizmet yapmak istiyoruz. Daha fazlasını yapacağız hiç merak etmeyin. Bu bir bayrak yarışı. Demokrasi öyle bir şey. Hiç kimse Hint kumaşı değil, Bursa kumaşı değil. Hiçbir ayrım yok, hepinizi seviyoruz. Kalbimizde hissediyoruz rahat olun” dedi.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mürsel Çiftçi, “Başarı tek değil, bir bütündür. Vahap Seçer Başkanımla beraber kadrosuna ayrı ayrı teşekkür ederim. Her bir engel bir telefonla erişilebilir duruma geliyor. Ben şahsım ve meclisim adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Engelli arkadaşlarımla beraber bir bütün olarak Mersin’de 150 bin engellinin kalben sizlerle beraber olduğunu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Özyiğit: “Pırıl pırıl bir şekilde çocuklarımızın hizmetine sunulmuş bir tesis”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de yaptığı konuşmada, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığımız bir görüşmenin sonunda buranın tahsisini Büyükşehirimize yaptık. Büyükşehir Belediyemiz de burayı gerçekten pırıl pırıl hale getirmiş. ‘İyi ki böyle bir şey yapmışız’ dedim kendi kendime. Şu anda pırıl pırıl bir şekilde çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunulmuş bir tesis. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum” dedi.

Tarhan: “Toplumun her kesimine ulaşmak zorundayız”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yaptığı konuşmada, “Bizler sosyal demokrat belediyeler olarak toplumun her kesimini kucaklamak durumundayız ve her kesimine de ulaşmak zorundayız. Ama dezavantajlı kesimlere ulaşmak ve onların sorunlarını çözmek kuşkusuz daha zor tabi ki. İhmal edilmiştir yıllarca. Demin Büyükşehir Belediye Başkanımız dolaşırken dedi ki ‘Yorgunluğumuz bitti değil mi?’. Gerçekten öyle oluyor” ifadelerine yer verdi.

Aktay: “Engelsiz Yaşam Parkımızın Mersin’e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”

Son olarak parkın Mersin’e hayırlı olması dilekleri ile kısa bir konuşma yapan CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, “Engelli bireyler bu kentin ayrılmaz bir parçasıdırlar ve kentsel hayata eşit olarak katılma hakkına sonuna kadar sahiptirler. Mersin Büyükşehir Belediyesi işte bu yaklaşımla herkes için engelsiz bir yaşam kurmak hedefi ile çalışıyor. Engelsiz Yaşam Parkı da bu anlayışla gerçekleştirilen öncü ve önemli hizmetlerden sadece biridir” dedi.