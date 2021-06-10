Mersin'de güneş enerjisi ile kurutma tesisi açıldı

Başkan Seçer ve Meral Seçer, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan ‘Mersinden Güneş Enerjisi İle Kurutma Tesisi’nin açılışını yaptı. İşletmesini Mersinden Kadın Kooperatifi’nin yapacağı tesiste 13’ü mülteci olmak üzere toplam 25 kadın istihdam edilecek.

Savaşın, ekonomik krizin, ülkede yaşanan sıkıntıların öncelikle kadınları etkilediğinden söz eden Başkan Seçer, “Ben bir belediye başkanıyım, bir babayım her şeyden önce bir insanım. Onları çok iyi anlayabiliyorum. Ben ve eşim bu anlayış içerisinde kentimizde yaşanan bu sorunun üstesinden el birliği yapıp nasıl gelebiliriz diye düşündük ve bu düşünce ekseninde bu çalışmaları yapıyoruz” dedi. Uluslararası Göç Örgütü’nün tesisin yapımında kendilerine önemli katkılar sunduğunu söyleyen Seçer, “Bu iş birliklerinin artarak devam etmesini arzu ederiz. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun yaşanan sorunlar bütün insanlığı ilgilendirir” diye konuştu.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, doğa dostu tesisin Mersin için önemli bir kazanım olduğuna değinerek, “Doğa dostu bu tesisimizde kurutacağımız meyve ve sebzeler mevsiminde yetiştirilmiş meyve ve sebzeler olup geleneksel yöntemin modernize edilmiş şekliyle kurutularak sofralarımızda yer bulacak. Bu aşamada kurutmak için alacağımız sebze ve meyvelerin teminini kentimizdeki küçük çiftçilerden, kadın çiftçilerden alarak onlara ekonomik olarak katkıda bulunmayı planlamaktayız” dedi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi’nin iş birliğinde yapımı tamamlanan ‘Mersinden Güneş Enerjisi İle Kurutma Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Mersinden Kadın Kooperatifi’nin işleteceği tesiste 13’ü mülteci olmak üzere toplam 25 kadın istihdam edilecek.

Tesisin açılışına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yanı sıra Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Uluslararası Göç Örgütü Ankara Ülke Ofisi Temsilcisi Vekili David Svard, Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Direktörü Rex Alamban, CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Akdeniz Belediye Başkanı’nı temsilen Aydın Engin, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mersin Ticaret İl Müdürü Hacı Akif Yıldız, Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, Mersin Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen, Meclis üyeleri, CHP il ve ilçe örgütü temsilcileri katıldı.

Seçer: “Savaş, ekonomik kriz, ülkede yaşanan sıkıntılar öncelikle kadınları vuruyor”

Başkan Seçer, tesiste istihdamını sağlayacakları kadınların yaşadığı zorlukları çözebilmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Dünyada gelişen olayların öncelikle kadınları etkilediğini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Savaş, önce kadınları vuruyor. Ekonomik kriz, ülkede yaşanan sıkıntılar, öncelikle kadınlar bundan çok etkileniyorlar. Yaklaşık bundan 10 yıl önce, uzun yıllar aynı imparatorluğun tebaası olarak yaşadığımız kardeş ülke Suriye’de meydana gelen olaylar kendi ülkesindeki insanları etkilediği gibi komşu ülkelere de olumlu ya da olumsuz birçok etkiler getirdi. Ama şunu çok net söyleyebilirim ki; başta benim ilim olmak üzere bu ülkeye komşu olan bütün iller bu savaştan olumsuz olarak etkilendi. Savaştan, kaosu sevenler ve silah tacirlerinin dışında kimsenin memnun olmayacağını bilmemiz lazım. Bu olumsuzluğu onlara bir şikâyet olarak aktarmıyorum. Ben bir belediye başkanıyım, bir babayım. Hem de her şeyden önce bir insanım. Onları çok iyi anlayabiliyorum. Ben ve eşim, bu anlayış içerisinde kentimizde yaşanan bu sorunun üstesinden el birliği yapıp nasıl gelebiliriz diye düşündük ve bu düşünce ekseninde bu çalışmaları yapıyoruz” dedi.

“İş birliği zorunluluğumuz var”

Uluslararası Göç Örgütü’nün tesisin yapımında kendilerine önemli katkılar sunduğundan bahseden Seçer, “Bu ve bunun gibi birçok çalışmaların altında imzası olan birçok kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz. Alman İşbirliği Teşkilatı (GİZ), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yine altyapı çalışmalarında Avrupa Birliği’ne bağlı birçok ajans; Fransız Kalkınma Ajansı, FRIT II kapsamında aldığımız birçok alt yapı çalışmaları hibeleri bu sorunların üstesinden gelmemize katkı sunan önemli iş birlikleri. Bu iş birliklerinin artarak devam etmesini arzu ederiz. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun yaşanan sorunlar bütün insanlığı ilgilendirir. Eğer işlenen suç insanlık suçuysa bütün insanları ilgilendirir. Eğer bu olumsuzlukları gidermek için yapılan katkılar bir sevapsa, bu sevap bütün insanlara yazılır. Bu sebeple iş birliği zorunluluğumuz var” diye konuştu.

“Mutlaka sosyal uyum ve istihdam projelerini hayata geçirmek zorundayız”

Açılış aracılığıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlara Mersin’i yalnız bırakmamaları konusunda çağrıda bulunmak istediğini kaydeden Seçer, “Mersin sadece bu bölgenin değil, Türkiye’nin, hatta dünyanın çok önemli bir lokasyonunda yer alan stratejik bir kenttir. Bu sorunlarla boğuşurken, bu sorunları çözme yolunda, bu kenti yalnız bırakmamalarını istiyorum. Mersinimizde yaklaşık olarak kayıtlı, kayıt dışı minimum 300 bin Suriyeli misafir yaşıyor. Bu kardeşlerimizin kentimize entegrasyonu için mutlaka sosyal uyum ve istihdam projelerini hayata geçirmek zorundayız. Bu konuda bir kez daha bizlerle iş birliği yaptığı için Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’ne teşekkür etmek istiyorum. Az önce de söylediğim gibi; Göç Örgütümüz ile yaptığımız iş birliği, Mersinden Kadın Kooperatifi’nin bizlere önemli katkılarıyla, iş birlikleriyle bu güzel tesisi bu hale getirdik” ifadelerini kullandı.

“Kadın istihdamını önemsiyoruz”

Misafirlere psiko-sosyal, hukuksal, tercümanlık, eğitim ve temel haklara erişim desteklerinin verileceği Sosyal Uyum Merkezi’nin kapılarını bugün açtıklarını ifade eden Seçer, şöyle devam etti:

“Mersinimize hayırlı, uğurlu olsun. Kadın istihdamını önemsiyoruz. Kadın dili, dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, yaşadığı sorunlar ortak. Yani bir kadın bir sorun yaşıyorsa, onun Suriyeli ya da Türk uyruklu ya da bir başka tabiatta olması aslında çok önemli değil. Kadınlarımızın bu ortaklaşan sorununun üstesinden gelmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediyemizde istihdam alanlarında kadınlarımızın oranının artması için gayret içerisindeyiz. Her alanda kadınlarımıza istihdamda yer vermek istiyoruz. Onların yaptığı özgün çalışmalara önemli katkılar sunuyoruz. Onların el emeklerinin, göz nurlarının ekonomik hayata dönüşmesi için ne gerekiyorsa belediye olarak yerine getiriyoruz. Açılışını yapacağımız tesiste de 25 kadınımız istihdam edilecek. Bunun yarısı yerli yurttaşlarımızdan oluşuyor, yarısı da misafirlerimizden oluşuyor. Bu kardeşlerimiz belli bir eğitime tabi tutuldular. Bu eğitimde bizlerle iş birliği yapan Mersin İŞKUR, Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu yöneticilerine, çalışanlarına, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Uluslararası Göç Örgütü’ne, Mersinden Kadın Kooperatifi çalışanlarına, Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına özellikle şükranlarımı sunuyorum.”

Konuşmasının sonunda katılımcılara ve iş birliği yaptıkları kurumlara tek tek teşekkür eden Seçer, “Bu listeyi bizatihi okumamın sebebi; iş birliğinin güzelliğini sergilemek. Bütün belediye başkanlarını, siyasi parti temsilcilerini ve bu konuda gönüllü çalışan kurum ve kuruluşları bir arada görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Umut ediyorum bu ve bunun gibi kentimize ve ülkemize, insanlığa yarar getirecek daha birçok projenin altına hep beraber imza atarız” diye konuştu.

“Kadınlarımız meslek sahibi olacak”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, yaptığı konuşmada tesisin teknik detaylarını paylaşarak, “Doğa dostu bu tesisin Mersin için önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Ürün kurutma denemeleri ile faaliyete geçen tesisimizde 13 mülteci, 12 Türk olmak üzere 25 kadınımız İŞKUR’dan Kurutulmuş Meyve ve Sebze Operatörlüğü Eğitimi almaktadırlar. Şu anda teorik eğitimlerini bitirmiş olup tesisimizde pratik eğitimlerine devam etmektedirler. Eğitimin sonucunda kadınlarımız Kurutulmuş Meyve Sebze Operatörü unvanını alacaklardır. Böylelikle kadınlarımız hem meslek sahibi olmuş olacaklar hem bundan sonra bu alanda faaliyet gösteren tesislerde çalışma imkânı bulabilecekler” diye konuştu.

“Doğa dostu bu tesisimizde kurutacağımız meyve ve sebzeler mevsiminde yetiştirildi”

Meral Seçer, son yıllarda, özellikle pandemi ile birlikte insanların sağlıklı beslenme konusunda daha duyarlı olduğuna vurgu yaptı. Seçer, tesiste kurutulacak meyve ve sebzelerin Mersin’de bulunan küçük ölçekli çiftçilerden ve kadın çiftçilerden alınacağını sözlerine ekleyerek, “Doğa dostu bu tesisimizde kurutacağımız meyve ve sebzeler mevsiminde yetiştirilmiş meyve ve sebzeler olup geleneksel yöntemin modernize edilmiş şekliyle kurutularak sofralarımızda yer bulacak. Bu aşamada kurutmak için alacağımız sebze ve meyvelerin teminini kentimizdeki küçük çiftçilerden, kadın çiftçilerden alarak onlara ekonomik olarak katkıda bulunmayı planlamaktayız” dedi.

Mersinden Kadın Kooperatifi olarak paydaşı oldukları tesisin tüm üretim aşamasını planladıklarını da ifade eden Meral Seçer, şunları söyledi:

“Öncelikle ürünlerimizin ulusal ve uluslararası pazarlarda yer bulabilmesi için neler yapmamız gerektiğini düşündüğümüzde Mersinden Kadın Kooperatifi olarak markalaşmanın önemini ön planda tutarak patentimizi aldık. Mersinden markasıyla ürünlerimizi pazarlayacağımız patenti almış bulunmaktayız. Burada üreteceğimiz ürünleri Mersinden markasıyla pazarlara sunacağız. Bir yandan kurutma denemeleri yaparken bir yandan da pazar araştırmalarımızı tamamlamış durumdayız, çalışmalarımız da devam ediyor. Burada ulusal ve uluslararası marketler ve firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerin, tesisin aktif ve doğru bir şekilde ilerlemesi için çok faydası olduğunu görüyoruz. Çünkü burada üreteceğimiz ürünler için hangi alanlarda pazar bulabileceğimize destek oluyor, yardımcı oluyor, fikir edindiriyor.”

Ürünlerin analiz sonuçları gıda tüzüğüne uygun

Tesiste deneme aşamasında ürettikleri ürünlerin analizlerini yaptırdıklarını sözlerine ekleyen Meral Seçer, “Tesisimizde, kentimizde yetişen meyve ve sebzelerin ürün denemelerini yaptık, çok başarılı sonuçlar aldık. Analizlerini yaptırdık, bu sonuçların gıda tüzüğüne uygun koşullar olması çok mutlu etti. Çünkü tesisin deneme çalışmaları sonucunda çıkan ürünler bizim pazar payımızın ne olduğunu, ne olacağını ve bu tesisin işlerliğinin ne olacağını gözler önüne serdi. Bu konuda çok mutluyuz. Sonuçlarımız çok güzel çıktı” diye konuştu.

Tesisin üretimin yanı sıra kadın istihdamı için de önemini vurgulayan Meral Seçer, projenin birçok önemli çıktısı olduğuna değinerek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu proje kapsamında şunu anladık ki ve bildiğimiz bir konuydu; hangi milletten olursanız olun kadın sorununun, kadın duygusunun, hissiyatının aynı olduğudur. Yaşadıkları problemlerden dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan kadınlarımızın insanca yaşama hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu projeyle kadınlarımız ekonomik alanda kazanım sağladıkları gibi aynı coğrafyada yaşayan kadınlarımızın birlikte yaşama kültürü ile birbirlerini daha iyi anladıklarını, iletişim kurduklarını ve paylaşımlarının arttığını görüyoruz. Bu anlamda bu projenin önemi çok büyük. Projenin diğer bir çıktısı ise kadın kooperatiflerinin yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası kuruşlar tarafından desteklenmesi gerektiğini; bu destekler sonucunda kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir olacağını ve daha çok kadına, kentine, ülkesine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Dilerim bu projelerin sayısı daha artar, işlevsel olması için katkılar daha çok verilir. Tüm kentimize, halkımıza, kadınlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

“Bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum”

Uluslararası Göç Örgütü Ankara Ülke Ofisi Temsilcisi Vekili David Svard, konuşmasının başında Başkan Seçer’e teşekkürlerini ileterek, “Projeyi gerçekleştirdiğiniz, bu güzel organizasyonu yaptığınız, kurumuma ve şahsıma davet gönderdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Böyle bir proje yapmaya tek başına bir kişinin gücü yetmiyor. Çok fazla aktörle, el ele, birlikte bu işler başarılabiliyor. Bu proje bir grup kadın tarafından yapıldı, burada bulunan. Ticaret satışları için gıda kurutma üzerine bir proje bu. Gıda kurutma geleceği korumak için önemli. Eminim hiçbiriniz şaşırmamışsınızdır, kadınlar geleceği düşünendir. Geleceğimizi kurtaran ve şekillendiren toplumumuzda bulunan kadınlardır. Sadece geleceği değil aynı zamanda bir toplumu, topluluğu oluşturuyorlar. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Her harika topluluğun arkasında bir kadın bulunmaktadır. Bugün burada gördüğünüz kadınlar kendileri için burada bulunmuyorlar. Aileleri, çocukları ve bu topluluk için burada bulunuyorlar. Uluslararası Göç Örgütü adına burada olmak harika. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlık, refah ve çocuklarınızın hayallerini gerçekleştirmek için hepinize güç dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, Meral Seçer ve protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelesi kesildi ve ardından tesis gezildi.