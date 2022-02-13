''Mersin'de güneş enerjisi santrallerinin kurulması çok önemli''

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, MESKİ’nin devreye aldığı ve Yenişehir ilçesinde yer alan Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali’ni gezdi, yetkililerden santral hakkında bilgi aldı.

Seçer, Büyükşehir ve MESKİ bünyesindeki tesislerde güneşten ve gazdan üretilen toplam elektrik ile 77 bin konutun aydınlanmasına eş değer elektrik enerjisi ürettiklerini ve bu üretim miktarının yıl sonuna kadar 134 bin konutu aydınlatacak seviyelere ulaşacağını belirtti. Elektrik enerjisi fiyatlarının artmasının yenilenebilir enerjinin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Mersin gibi bir yerde güneş enerji santrallerinin kurulması ekonomik olarak da çok önemli” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ’nin Yenişehir ilçesinde DY2A Su Deposu ve Terfi İstasyonu’nda devreye aldığı Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali’ni gezdi. Başkan Seçer, “Şu anda çok yeni bir 3 megavatlık tesisi devreye aldık. Yıl sonu itibarıyla da 18 megavata erişmiş olacağız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 3 adet içme suyu deposunda toplam 3 megavatlık Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi’ni hayata geçirdi. Çalışma kapsamında yüksek enerji tüketimli tesislerin enerji ihtiyacı, yenilenebilir enerjiden karşılanacak.

“Elektrik üretimlerini kendi bünyemizde gerçekleştirmek için çalışmalarımız var”

Başkan Seçer, enerjinin öneminin her geçen gün daha da arttığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’nin elektrik enerjisi üretimi için önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Son günlerde, Türkiye’nin hatta dünyanın gündeminde elektrik enerjisindeki anormal fiyat artışlarının olduğuna işaret eden Başkan Seçer, “Vatandaşlarımızın canını yakan rakamlara ulaştı elektrik fiyatları. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin önemli elektrik tüketimi var. Bizim de elektrik üretimlerini kendi bünyemizde gerçekleştirmek için çalışmalarımız var. MESKİ’de çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Ar-Ge birimimiz var” dedi.

“Yıl sonuna kadar 134 bin konutu aydınlatacak eş değerde elektrik üretimine erişeceğiz”

Mersin’in önemli bir güneş potansiyeli olduğunu vurgulayan ve bu potansiyeli değerlendirmek istediklerini aktaran Başkan Seçer, “Biz Mersin’de güneşten en azami şekilde yararlanmak istiyoruz. Bu günleri görerek bu yönde çalışmalarımızı başlattık. 3 megavatlık tesisi yeni devreye aldık, güneş enerji santrallerimizi ve bu yıl sonuna kadar bu oranı 18 megavata çıkarmak için çalışıyor arkadaşlarımız. Yıl sonu itibarıyla da 18 megavata erişmiş olacağız. Bu daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Yeni devreye aldığımız tesis 2 bin konutu aydınlatacak eş değerde bir elektrik enerjisi üretiyor. Yıl sonuna kadar da yeni devreye alacağımız sistemlerle 12 bin konutu aydınlatacak eş değerde elektrik üretimine erişeceğiz” diye konuştu.

Çöpten de elektrik üretiliyor

Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık düzenli depolama tesislerinde 75 bin konutu aydınlatmaya yetecek eş değerde çöpten elektrik üretiminin sürdüğünü anımsatan Başkan Seçer, yıl sonuna kadar üretim değerlerinin artacağını söyledi. Seçer, “Yoğun bir çalışmamız var. Bu yıl sonuna kadar oradaki rakamı da 122 bin konutu aydınlatacak seviyeye çıkaracağız. Yani güneşten, gazdan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ve iştiraklerinin bu yıl sonuna kadar ürettiği elektrik toplamda şu anki 77 bin konutu aydınlatacak seviyedeki üretimden 134 bin konutu aydınlatacak seviyelere ulaşacak” dedi.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek için teşviklerin artırılması lazım”

Başkan Seçer, yenilenebilir enerji yatırımlarının artması için destekler gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Bu anlamda da Türkiye’deki özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek için merkezi yönetimlerin teşviklerinin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu güneş enerjisidir, bu biyokütledir, bu biyogazdır, bu rüzgâr enerjisidir, hidrolik enerjidir. Eğer projeksiyonlarımız daha çok yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yoğunlaşırsa bu ülkemizin ekonomisine bugün en çok yükü getiren enerji temininde de önemli bir rahatlamaya neden olacaktır” diye konuştu.

Mersin gibi önemli güneş potansiyeline sahip bir şehirde nükleer enerji yatırımı yapıldığına dikkat çeken Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Mersin’de bu kadar önemli güneş enerji potansiyelini bir kenara bırakarak, Mersin gibi tarım, turizm kenti bir doğa cenneti şehirde nükleer enerji yatırımı yapıyoruz. Bu kadar da paradoksal bir durumla karşı karşıyayız. Tekrar söylüyorum; enerji, enerji kaynakları, enerji maliyetleri çok önemli. Ülkemizin ekonomisine önemli yük getiriyor. Tekrar dünyadaki gelişmelere dikkat çekmek istiyorum. Özellikle enerji kaynaklarının olduğu Ortadoğu’daki gelişmeler, Kafkaslar’daki gelişmeler, son Rusya-Ukrayna gelişmesi ve dünya konjonktüründeki siyasal gerginlikler, Çin-Amerika ekonomi savaşı gibi birçok etkenin enerji fiyatlarını önümüzdeki günlerde çok daha yüksek seviyelere tırmandıracağı öngörüsü içerisindeyim.”

“Mersin’de güneş enerji santrallerinin kurulması ekonomik olarak çok önemli”

Başkan Seçer son olarak, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’de yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji üretimi için çalışmaları yoğunlaştıracaklarını belirterek, “Kendi bünyemizde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak da her birimimizde kendi enerjimizi kullanmak için arkadaşlarımızla yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yeni devreye aldığımız 3 megavatlık çatı tipi enerji santralimiz şu anda içinde olduğumuz santral bu tip bir santral. Burası 1 megavatlık ama bunun gibi 2 ayrı yerde de toplam yeni devreye aldığımız 3 megavatlık santral var. Yeni elektrik ücret tarifesi ile mukayese ettiğimiz zaman, ki biz bunların çalışmalarını daha önce yaptık, 4,5 yıl amortisman süresini hesaplamıştık; bu yeni tarife ile beraber, yeni fiyatlarla beraber bunun 2,5 yıla düştüğünü görüyoruz. Bu da ekonomik üretim açısından bize bir yol gösteriyor ve demek ki Mersin gibi bir yerde güneş enerji santrallerinin kurulmasının ekonomik olarak da çok önemli olduğu yönünde bir durum ortaya çıkıyor” dedi.

1 metreküp su başına harcanan enerji bedeli ve su maliyetleri azalacak

MESKİ, Güneş Enerjisi Santralleri sayesinde; Tarsus D2 Su Deposu ve Terfi İstasyonu 680 kWp (1700 adet solar panel), Toroslar D2 Su Deposu ve Terfi İstasyonu 1302 kWp (3255 adet solar panel) ve Yenişehir DY2A Su Deposu ve Terfi İstasyonu 838 kWp (2095 adet solar panel) olmak üzere toplam 2820 kWp kurulu güç ile yıllık yaklaşık 2 bin 32 konutun elektrik tüketim ihtiyacına eşdeğer elektrik üretimi hedefliyor. Bu üretim sayesinde MESKİ’nin 3 büyük tesisinin yıllık ihtiyacı olan enerjinin tamamına yakını karşılanacak. Böylece 1 metreküp su başına harcanan enerji bedeli ve su maliyetleri de azalacak.

Güneş enerji santralleri, ihtiyaç fazlası üreteceği enerjiyi dağıtım şebekesinde kullanılmak üzere sisteme ileterek yıllık 6 milyon 650 bin lira kazanç elde edecek ve bölgedeki enerji üretimine de katkı sağlayacak. MESKİ, yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı bu yatırım sayesinde; yılda 2 bin 214 ton CO2 salınımının önüne geçerek 5 bin 387 ağacın hayatını kurtarmayı hedefliyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edecek olan MESKİ, yıl sonuna kadar kurulu gücünü altı katına çıkararak 1 bin 192 konutun elektrik tüketimini karşılayacak kadar enerji üretmeyi öngörüyor.