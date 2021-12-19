Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, 136’ncı yılını kutlayan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın ‘Kuruluş Yıldönümü Balosu’na katılarak, “Bu buhran günlerinde, bu zor günlerde iş insanları dahil Mersin’de hiç kimse kendini yalnız hissetmemelidir. Çünkü biz oldukça, biz bir oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yok” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın 136. yıl kutlamaları çerçevesinde Divan Oteli’nde geçekleştirilen ‘Kuruluş Yıldönümü Balosu’na katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yaşanılan zorlu günlerde her zaman iş dünyasının yanında olduğunu belirten Başkan Vekili Gülcan Kış, “Biz oldukça, biz bir oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yok” dedi.

Baloda; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış’ın yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ve iş dünyasından çok sayıda isim yer aldı.

Vali Su: “İlimiz her alanda hızla gelişiyor”

Mersin Valisi Ali İhsan Su, baloda yaptığı konuşmada; MTSO’nun 136. yıl buluşmasında beraber olmaktan memnuniyet ve onur duyduğunu belirterek, “Gerçekten ilimiz her alanda hızla gelişiyor. Tarımdan sanayiye, turizmden ticarete her sektörde ilimiz çok güçlü bir potansiyele sahip. İşte biz bu potansiyelimizi siz değerli iş insanlarımızın gayretiyle, kamuda yaptığımız yatırımlarla, özel sektörün yaptığı yatırımlarla hızla devam ettiriyoruz” dedi.

Vekil Gülcan Kış: “136 yıl önce kurumsallaşmanın gereğine inanmış, temellerini o günlerde atmışlar”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Vahap Seçer adına hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum” ifadeleriyle başladığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“1886 yılında kurulan Mersin-Adana demiryolu güzel kentimiz Mersin’in kaderini değiştirdi aslında. Mersin o tarihten itibaren artık hem deniz hem de demiryolu bağlantısı olan bir şehir olarak uluslararası bir nokta haline gelmiştir. Çok önemli vizyona sahip kentimizdeki iş dünyası temsilcileri tam 136 yıl önce kurumsallaşmanın gereğine inanmış ve de o vizyonun eseri olarak Mersin Ticaret ve Sanayi Odamızın temellerini o günlerde atmışlardır.”

“Kurumsal kimliği ile güven ve istikrarın da simgesi olmuş”

MTSO’nun Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan ilk 10 odadan birisi olduğunu belirten Başkan Vekili Gülcan Kış, “Mersin Ticaret ve Sanayi Odamız, Cumhuriyet döneminde alanında lider bir kurum olma özelliğini korumaya devam etmiştir. Günümüzde ise 26 binden fazla üyesi olan, 41 meslek komitesi ile çalışmalarını sürdüren odamız, kurumsal kimliği ile güven ve istikrarın da simgesi olmuştur” dedi. Kış, MTSO’yu bu günlere getiren dönem başkanları, yöneticileri ve çalışanlarına Mersin adına teşekkürlerini sunarken; yaşamını yitirmiş olanları da rahmetle andığını belirtti.

“İş dünyası, odalar ve STK’larla devamlı fikir alışverişi yapıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kenti çok iyi tanıyan bir yönetici olarak yaşanan zorlu süreçte her zaman iş dünyanın yanında olmaya gayret ettiğini vurgulayan Vekil Gülcan Kış, “Ben de bir iş insanı olarak bu çalışmaların hepsinin yakından şahidiyim. Sanırım aynı zamanda sizler de bunun şahidisiniz. Bu düşünce ve yaklaşımla Başkanımız Sayın Vahap Seçer önderliğinde, görevi devraldığımız ilk günden itibaren Mersin’in gelişmesi ve kalkınması için kenti ortak akılla yönetmek noktasında; kentimizde söz sahibi olan iş dünyası, odalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla devamlı fikir alışverişi yapıyoruz” diye konuştu.

“Mersin, çok önemli potansiyeli olan ve yıldızı parlayan bir kenttir”

Birlikte hareket etmenin kent adına önemli kazanımlar elde etme olanağı sunduğunu belirten Vekil Gülcan Kış, “Bu iş birliklerine bir örnek olarak; geçtiğimiz günlerde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ile beraber Mersinli akademisyen, sanatçı, yönetici, iş insanları hemşerilerimizle birlikte İstanbul’da toplantılar yaptık. Yaptığımız bu toplantılarda güçlü bir Mersin lobisi oluşturma adına yeni bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Mersin’in gelişimini ve tanıtımını daha da önemli gördüğümüz bu konuda çalışmaya başladığımız bu alanda kentimizde bulunan diğer iş dünyası oda ve derneklerle birlikte bu gelişmeyi daha da büyütmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin’in oldukça önemli potansiyellere sahip olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Güzel şehrimiz Mersin tarım, sanayi, ticaret, turizm ve lojistik sektörlerinde çok önemli potansiyeli olan ve yıldızı parlayan bir kenttir. Bu özelliğini büyütebilmemiz için şu anda kentimizde yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havaalanı, turizm yatırım bölgeleri, Ana Konteyner Limanı, Çeşmeli-Taşucu otoyolu gibi projelerin de artık bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz. Mersin’de bulunan bütün paydaşlarla bir araya gelerek, kentimizin geleceği için bu yatırımların hızlanması noktasında girişimlerde bulunmamız gerektiğine de biliyorum. Bu konuda tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu da buradan belirtmek istiyorum.”

“Biz oldukça, biz bir oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur!”

Başkan Vekili Gülcan Kış, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan ile yönetim kuruluna ve MTSO Meclis Başkanı İzol ile meclis üyelerine başarılar dilerken; konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Sanayicisinin, işvereninin, esnafının, işçisinin, çiftçisinin, memurunun, siyasetçisinin yani Mersin’in her bireyinin; adaletli, çağdaş, altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmüş, kültür ve sanatla anılan ve refah seviyesini arttırmış bir Mersin’de yaşamasını sağlamak için Mersin in dinamikleri olarak bizlerin, daha fazla çalışmaya ihtiyacımızın olacağı bir dönemden geçtiğimizi vurgulamak istiyorum. Bu buhran günlerinde, bu zor günlerde iş insanları dahil Mersin’de hiç kimse kendini yalnız hissetmemelidir. Çünkü biz oldukça, biz bir oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur!”

“MTSO, çok dinamik, sürekli gelişen, çağa ayak uyduran bir yapıya sahip”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ise, “Bu kurumlar yaş aldıkça gençleşen kurumlar. Gerçekten bizim Ticaret ve Sanayi Odası, 136 yaşında ama sanki 16 yaşında gibi, 6 yaşında gibi. Gerçekten çok dinamik, sürekli gelişen, çağa ayak uyduran, üyelerini de dinamikleştiren bir yapıya sahip” diye konuştu.

“Bizler bir aileyiz”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol da yaptığı konuşmasında, “136. yılımızı kutluyoruz. Bu şehirde olmanın gururunu, MTSO’nun yönetiminde Meclis Başkanı olmanın gururunu yaşıyorum. Çünkü Mersin eşi bulunmaz bir kent. Burada yaşayan çok güzel insanlar ve çok güzel yöneticiler var. Bu güzel yöneticilere sahip olduğumuz için de ben şahsım adına çok sevinçliyim ve şükrediyorum. Bizler bir aileyiz” ifadelerine yer verdi.