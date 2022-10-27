Mersin'de kurtuluşun 99. yılını şölenlerle kutlamaya başladık

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü kutlamalarını coşku içerisinde gerçekleştirmeye başladı. Büyükşehir’in tertip ettiği ‘Cumhuriyet Şöleni’ konser ve oratoryolarının ilki Tarsus’ta düzenlendi. Yarenlik Alanı’nda yoğun katılımla geçen programda sevinç ve gurur üst seviyelere çıktı.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gözayaz, CHP Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal, Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi Meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve sanatseverler katılım gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Halk Oyunları ve Kent Orkestrası müzisyen ve sanatçılarının oluşturduğu ‘Sanat Toplulukları’ üyelerinin sahne aldığı oratoryo da, orkestra şefliğini Daniel Fedorean yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Opera Sanatçısı Soprano Bengi İspir Özdülger, Mezzo Soprano Nihan Çetin Aydın, Tenor Onur Polat, Bariton Arda Aktar, Bas Mehmet Yılmaz’ın yer aldığı konserde, halk oyunları ekipleri de oyunlarıyla geceye renk kattılar. Gece de solist sanatçılar da sahne aldılar.

Sahne arkasındaki dev ekranda Kurtuluş Savaşı mücadelesini gösteren fotoğrafların yansıtıldığı oratoryoda “Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı”, “Dağ Başını Duman Almış, “Bir Başkadır Benim Memleketim” ve özellikle “İzmir Marşı”nda heyecan en üst seviyeye çıktı. Türk Bayraklarını sallayarak türkü ve marşlara eşlik eden Tarsuslu sanatseverler, duygu dolu dakikalar yaşadılar.

“Cumhuriyetin 99. yılını kutlamak çok güzel”

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal faaliyetlerini sürekli takip ettiğini kaydeden Derya Özbozkurt, “Çok memnunuz, her etkinliğe katılıyoruz. Vahap Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz bu etkinlikleri düzenlediği için. Bize bu seçeneği sunduğu için çok memnunuz. İyi ki varlar, yolumuza devam ediyoruz. Vahap Başkanımızla beraberiz” dedi.

Geceye katılan eğitimci Erdal Göçen keyifli anlar yaşadığını belirterek, “Cumhuriyetin 99. yılını kutlamak güzel, keyifli bir akşam. Teşekkür ediyoruz. Gayet güzel ve başarılı. Halk oyunları motifleriyle süslemeleri de ayrıca güzel. Tebrik ediyorum” diye konuştu.

İkincisi Yenişehir’de

Oratoryonun ikincisi Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde 28 Ekim Cuma günü saat 20’de sanatseverlerle buluşacak.