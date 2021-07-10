Mersin'de özel gereksinimli bireyler arkeoloji müzesini gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Mola Evi’nde eğitim gören 21 öğrenci, özel eğitmenleri ve öğretmenlerinin eşliğinde Mersin Arkeoloji Müzesi’ni gezdi. Etkinlik sayesinde daha önce müze gezisi yapmamış çocuklar hem eğlendi hem de tarihi eserleri görme fırsatı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Mola Evi’nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, Mersin Arkeoloji Müzesi’ni gezdi. Özel eğitmenleri ve öğretmenlerinin eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler tarihi eserleri görüp bilgi aldı. Sosyal hayata dahil olmak için Mola Evi’nde eğitim alan çocuklar, farklı etkinliklerde de bir araya getiriliyor.

Öğrenciler arasında ilk defa müze gezisi yapanlar vardı

İçerisinde Mersin ve dünya tarihine dair birçok eser ve bilgi bulunduran müzeyi Mola Evi’nin öncülüğünde gezen özel gereksinimli bireyler, arkadaşları ve aileleriyle beraber hem eserler hakkında bilgi sahibi oldu hem de eğlenceli vakit geçirdi. Öğrenciler arasında ilk defa müze gezisi yapanlar da vardı.

“Somut bir şekilde öğretmek istiyoruz”

Mola Evi’nde görev yapan özel eğitim öğretmeni Kübra Melike Saçıkara, etkinliği özel gereksinimli bireylerin güzel vakit geçirmelerini sağlamak ve farkındalıklarını artırmak için düzenlediklerini belirterek, “Daha önce müzeye gelmemiş çocuklarımızla birlikte onların güzel vakit geçirmelerini sağlamak için buradayız. Geçmiş zamanlardan itibaren yaşanmışlıkları onlara göstererek bir nebze olsun onlara farkındalık sağlamak ve somut bir şekilde öğrenmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

“Onların hayatlarına dokunmak bizim en güzel amaçlarımızdan bir tanesi”

En güzel amaçlarının özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunmak olduğunu sözlerine ekleyen Saçıkara, “Buraya 21 öğrenci getirdik. Her birinin ayrı ayrı mutluluklarını, coşkularını, sevinçlerini ve farkındalıklarını artırarak onların hayatlarına dokunmak bizim en güzel amaçlarımızdan bir tanesi” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı farklı yerlerdeki etkinliklere dahil etmeye çalışıyoruz”

Mola Evi’nde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Nuzhet Taş da özel gereksinimli bireylerin becerilerini artırmak için farklı etkinlikler yaptıklarını anlatarak, “Çocukları sadece bir bina içerisine kapatmamak için farklı yerlerdeki etkinliklere dahil etmeye çalışıyoruz” dedi. Mola Evi’nin amacından bahseden Taş, “Mola Evi’nin hizmet amacı ailelere birer mola verebilmek. Biz burada her türlü sosyal etkinlik, beslenme ve grup çalışmaları yaptırıyoruz, aileler de kendi işlerini hallediyor. Amacımız çocuklara bir şeyler daha katabilmek” dedi.

“İlk defa geliyorum”

Müze gezisi yapan ve bilmediği birçok konu hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyen Mola Evi öğrencisi Yaren Saraçer, “Buraya ilk defa geliyorum. Çok beğendim, çok güzel bir yer. Bizi buraya getiren öğretmenlerimize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Daha önce müze gezmedim. Bilmediğimiz bilgileri bize anlattılar. Normalde hep evdeydim. Günümün çoğu Mola Evi’nde daha güzel geçiyor. Her gün gidip geliyorum ve yeni arkadaşlarım oldu. Oyunlar oynuyoruz, sohbet ediyoruz” dedi.

“Burada her şey dikkatimi çekti”

Turistik yapıları ilk defa gördüğünü söyleyen Zafer Çağlayan ise “Müzeye ilk defa geldim. Turistik yapıları ilk defa gördüm. Burada her şey dikkatimi çekti. Öğretmenlerimize, Belediye Başkanımıza bize bu etkinlikleri ve faaliyetleri yapmamızı sağladığı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Özel gereksinimli bireyler, Arkeoloji Müzesi gezisi sonrasında günün yorgunluğunu, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarsusi Kafe’de limonata içerek attı.