Mersin'de patili dostlarımız için bakım zamanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, bünyesinde verdiği ‘Pet Kuaför’ hizmeti ile sahipsiz patili dostların bakımlarını gerçekleştiriyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Bakımevi’nde, yetkin personel tarafından gerçekleştirilen Pet Kuaför hizmeti yılda 2 kez veriliyor.

Tırnak bakımından tüy taramaya kadar her şey var

Hem barınakta misafir edilen patili dostlar, hem de sokakta yaşayan sahipsiz patili dostlar için verilen Pet Kuaför hizmeti tıraş, tırnak bakımı, yıkama ve tüy taramayı kapsıyor. Bir süredir devam eden Pet Kuaför hizmetini, bu konuda eğitimli personel gerçekleştiriyor. Mevsimsel olarak yapılan bakımların dışında, ihtiyaç halinde de hijyenik bakım hizmeti veriliyor.

Sokaktaki patili dostların hijyenik bakımı Büyükşehir’den

Patili dostların yaz ve kış mevsimlerini rahat geçirebilmesi adına yapılan bakımlar yoğun bir şekilde gerçekleştirilirken, aynı hizmet ihtiyaç dahilinde sokakta yaşayan sahipsiz patili dostları da kapsıyor. Vatandaşlar, sokaklarında veya bölgelerinde yaşayan ve hijyenik bakıma ihtiyacı olduğunu düşündükleri kedi ve köpekler için, Alo 185 ve Teksin uygulaması üzerinden Pet Kuaför talebinde bulunabiliyor.

Hijyenik bakım için Kaşlı Geçici Bakımevi’ne gelen patili dostlar, önce muayene ediliyor. İhtiyaç halinde tedavinin uygulandığı patili dostlar, hijyenik bakımın ardından yaşadıkları alana yeniden bırakılıyor.

“Onlarca canımıza tıraş işlemi yapıyoruz”

Kaşlı Geçici Bakımevi ve Rehabilistayon Merkezi’nde görev yapan Uzman Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek, Pet Kuaför hizmetinin detaylarını paylaşarak, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi olarak PET Kuaför hizmetimizi yıllardır sürdürmekteyiz. Canlarımızın tıraş işlemlerini biz yürütmekteyiz. Bununla ilgili ayrı bir birim olarak, yılda iki sefer tıraş işlemleri yapılıyor. Sahipsiz hayvanları yalnız bırakmamak adına, tıraşlarını biz üstleniyoruz. Onlarca canımıza tıraş işlemi yapıyoruz” dedi.

Sahipsiz hayvanların bakım, temizlik, tedavi işlemleri yapılıyor

Pet Kuaför hizmetini sahipli patili dostlar için yapmadıklarını ifade eden Bebek, “Bu işlemleri dışarıdan sahipsiz olarak terk gelen hayvanlarımızda veya dışarıda başıboş, yardıma muhtaç olan hayvanlarımıza yapıyoruz. Sahipli hayvanlarımız için böyle bir hizmetimiz bulunmuyor. Sahipsiz hayvanların bakım, temizlik, tedavi işlemlerini yapıyoruz. Sahipsiz canımız bize getirildiğinde, öncelikle ön muayenesi veteriner hekimlerimiz tarafından yapılıyor. Daha sonrasında da tırnak ve tüy bakımları yapılıyor. Son olarak da eksik aşısı aşısı varsa bunu yapıyoruz” diye konuştu.