Mersin'de tarım işçilleri Büyükşehir'in sıcak çorbasıyla güne başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin on binlerce vatandaşa ulaşan “1 Ekmek 1 Çorba” projesi, tarım işçilerinin de içini ısıtıyor. Büyükşehir ekipleri, Tarsus’ta gün aydınlanmadan yola çıkan tarım işçilerine hafta içi 4 gün 4 işlek noktada 05.00-06.30 saatleri arasında çorba ulaştırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve gelir gelmez uygulamaya koyduğu ve vatandaşlardan büyük beğeni toplayan “1 Ekmek 1 Çorba” projesi, toplumun her kesimine ulaşmaya devam ediyor. Merkezin yanı sıra ilçelerde de dağıtılan çorbalar, sabahın erken saatlerinde tarlalara çalışmaya giden tarım işçilerinin de içini ısıtıyor.

Çorba tencereleri paylaşım için kaynıyor

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen “1 Ekmek 1 Çorba” projesi kapsamında tarımsal üretimin yoğun olduğu Tarsus’ta işçi servislerinin sıklıkla geçtiği noktalarda hafta içi 05.00 ile 06.30 saatleri arasında çorba dağıtımı yapılıyor. Büyükşehir’in usta aşçılarının hazırladığı sıcak çorbalar ve MER-EK ekmekleri, günün aydınlanmadığı saatlerde Büyükşehir Belediyesi’nin mobil araçlarında tarım işçilerine sunuluyor.

Çorba dağıtım noktaları

Büyükşehir ekipleri, Tarsus’ta hafta için 4 gün çorba dağıtımı yapıyor. Pazartesi günü Fahrettinpaşa Mahallesi Vefa köprüsü önünde, Salı günü Mithatpaşa-Gazipaşa Mahallerinin kesişme noktası olan Mithatpaşa köprüsü üzerinde, Çarşamba günü Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde, Perşembe günü ise Yeşil Mahalle ile Bahçe Mahallesi sınırı olan Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde sıcak çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Merkezde ise Pazartesi günü Şevket Sümer Mahallesi Siteler Karakolu önünde, Salı günü Kurdali ışıklarda, Çarşamba günü ise Bekirde yolunda saat 05.00 ile 06.30 saatleri arasında sıcak çorba ve ekmek dağıtımı yapılıyor.

“Her zaman Başkanımızın arkasındayız”

Tarım sektöründe emek harcayan Mehmet Ali Teker, “Bize verdiği hizmetler için Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederim, minnettarız. Her zaman Başkanımızın arkasındayız” derken, tarım emekçilerinden Fatma Elmastaş da “Teşekkür ederiz. Belediye Başkanlarının içinde bir tanedir o” ifadelerine yer verdi.

“Bir sıcak çorba gönül alıyor”

Her sabah erken saatlerde işçileri tarlalara ulaştıran Murat Çuhadar, “Sabah kalktığımızda etrafta kimse yokken Belediye Başkanımızın sayesinde belediye çalışanlarının bize çorba ve ekmek dağıtması çok güzel bir duygu. İnsan kendini yalnız hissetmiyor. Bir sıcak çorba gönül alıyor. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz” dedi.