Mersin'e 118 yeni araç için imzalar atıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım filosuna kazandıracağı çevre dostu CNG’li 118 Sarı Limon için imzalar atıldı. Başkan Vahap Seçer ve KARSAN Otomotiv CEO’su Okan Baş tarafından imzalanan sözleşmeye göre otobüslerin teslimatı Eylül ayında yapılmaya başlanacak. Başkan Seçer, ''118 yeni araç 2022 yılında siz değerli Mersinlilerin hizmetine girecek. Araçlarımız Eylül ayında teslim edilmeye başlanacak. Yeni otobüslerimizle Mersin’de seyahat etmek daha keyifli hale gelecek'' dedi.

Yeni otobüslerle toplu taşıma filosunun yaş ortalamasının 12.3’ten 2.7’ye düşeceğini belirten Seçer, “Oldukça genç bir filo. Belki de Türkiye’de emsali olmayan bir yaş ortalamasına sahip bir filo olacak Mersin’de” diye konuştu. Yeni otobüs alımı için finansmanın EBRD’den sağlandığını Başkan Seçer, “22 milyon Euro tutarındaki bu finansmanın 7 milyon Euro’luk kısmı hibe şeklinde sağlanacak” ifadelerine yer verdi. Başkan Seçer, kadın şoför adaylarına da “Otobüs kullanmayı öğrenin. Ehliyetinizi, gerekli evraklarınızı alın. Belediyemize şoför alımlarında sizlere pozitif ayrımcılık sağlanacak” çağrısı yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım filosuna kazandıracağı çevre dostu CNG’li 118 Sarı Limon için imzalar atıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve KARSAN Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. CEO’su Okan Baş arasında imzalanan sözleşmeye göre, yeni otobüslerin teslimatı Eylül ayında yapılacak. Yeni otobüs alımı için EBRD’den sağlanacak 22 milyon Euro tutarındaki finansmanın 7 milyon Euro’luk kısmının hibe olacağını belirten Başkan Seçer, “Yeni otobüslerimizle Mersin’de seyahat etmek daha keyifli hale gelecek” dedi.

Kırsal için 8,5 metrelik 67 adet dizel atak otobüsler Nisan ayında hizmete girecek

118 Adet CNG Yakıtlı Otobüs Alım Sözleşmesi için düzenlenen imza törenine, KARSAN yetkilileri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı. Başkan Seçer, göreve geldiklerinde 252 aracın toplu taşımada hizmet verdiğini, bu araçların yaş ortalamasının 12,3 olduğunu söyledi. 2021 yılında filoya katılan Sarı Limonların ve dizel atak otobüslerin detaylarını paylaşan Başkan Seçer, “Göreve geldiğimizde; 2019 yılı itibari ile 252 aracımız toplu taşımada hizmet veriyordu. Bu araçlarımızın da yaş ortalaması 12’ydi. Literatürlerde toplu taşımada kullanılacak araçlar için genelde 10 yaş kabulü vardır ama bu tabi iyi bakımla 1-2 yıl daha geriye kaydırılabiliyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yeni Limonlarımızı kentimize kazandırmıştık. 87 yeni Limonun çoğunluğunu Mayıs ayında, geri kalan kısmını da Eylül ayında Mersinlerimizin hizmetine sunmuştuk. Göreve geldiğimizde toplu taşımada 252 olan araç sayımız 87 yeni Sarı Limonun hizmete alınmasıyla beraber 342 araca çıktı. Bazı araçlar sistem dışı kaldığı için 342 araçla şu anda toplu taşımada hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl önemli bir çalışma yaptık yine, Kırsal hatlarımız ve özellikle sokakları dar olan bölgelerimiz için; başta Tarsus olmak üzere; otobüs filomuza 8,5 metrelik 67 adet dizel atak otobüsleri kazandırdık. Bu araçlarımız da Nisan ayından itibaren hizmete alınacak” diye konuştu.

“118 yeni araç 2022 yılında Mersinlilerin hizmetine girecek”

2022 yılında hizmete alınacak 118 Sarı Limonun teknik detaylarını paylaşan Başkan Seçer, “Bugün çok önemli, çok değerli bir gün için buradayız. 2022 yılı içerisinde hizmete alacağımız 118 adet yeni Limon otobüs için burada, otobüslerimizin üretimini yapacak olan firmamızla bir sözleşme imzalayacağız. Bu 118 otobüsümüzün 84’ü 12 metrelik solo otobüsler, 34’ü de körüklü otobüsler. Zaten şu anda kullanımda olan Limonlarımızın aynısı 118 yeni araç olarak 2022 yılında siz değerli Mersinlilerin hizmetine girecek. Araçlarımız Eylül ayında teslim edilmeye başlanacak. Bu araçlarımızın bize toplam maliyeti 330 milyon 850 bin TL” diye konuştu.

“Mersinlilerin hizmetine sunduğumuz, sunacağımız araçların bugünkü değeri 712 milyon 62 bin TL”

Başkan Seçer, yeni alınacak araçlarla ulaşımdaki toplam filo sayısını ve maliyetini de paylaşarak, “Toplamda 87; 2021 yılında hizmete giren araçlarımız. 67, Nisan ayında yine hizmete girecek olan; bunun da 28’i kırsalda, 39’u Tarsus’ta hizmete girecek atak otobüslerimiz ve en son olarak da 118 otobüsümüzle beraber 272 aracımız bu yıl sonu itibari ile Mersinlilerin hizmetine girmiş olacak. Toplamda göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Mersinlilerin hizmetine sunduğumuz, sunacağımız araçların bugünkü değeri 712 milyon 62 bin TL” ifadelerini kullandı.

2022 yılında filoya yeni katılacak Sarı Limonlarla toplu taşıma araçlarının yaş ortalamasının düşeceğini ifade eden Başkan Seçer, “Bütün araçlarımız teslim olduktan sonra ekonomik ömrü dolan araçlarımızı da tabii ki devre dışı bırakacağız ve toplamda da toplu taşıma hizmeti verecek araç sayımız 422 araç olacak. Filomuzun da genel yaş ortalaması 2.7’ye düşecek. Yani teslim aldığımızda 12.3 olan yaş ortalamamız yeni araçlarımızın hizmete girmesiyle 2.7 olacak ki oldukça genç bir filo. Belki de Türkiye’de emsali olmayan bir yaş ortalamasına sahip filo olacak Mersin’de. Bu da Mersin’de bir ilk” diye konuştu.

Başkan Seçer, Metro’nun temelini 3 Ocak 2022’de Mersin’in 100. kurtuluş yıl dönümünde Mersinlilerle birlikte attıklarını hatırlatarak, “Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Toplu taşımada önemli bir adım atılmış oldu. Otobüslerimizle beraber metromuzun da 2026 yılından sonra devreye gireceğini düşünürsek, Mersin’de vatandaşlarımız toplu taşıma alanında konforlu, ucuz, güvenli, hızlı bir toplu taşıma sistemi içerisinde artık seyahat etme imkanı bulacaklar” dedi.

“Belediyemize şoför alımlarında kadınlara pozitif ayrımcılık sağlanacak”

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 806 otobüs şoförünün olduğunu ifade eden Başkan Seçer, kadın şoför adaylarına da çağrıda bulundu. Seçer, “Otobüs şoförlerimizin 104’ü kadın şoförlerimizden oluşuyor. Biliyorsunuz bu yıl içerisinde 67 atak otobüs, 118 Limon otobüslerimiz devreye girecek ve bunlar için bizim şoför ihtiyacımız var. Ben kadınlarımıza buradan bir duyuru yapmak istiyorum; kadınlarımızı önemsediğimi biliyorsunuz. Otobüs kullanmayı öğrenin. Ehliyetinizi alın, gerekli evraklarınızı alın belediyemize şoför alımlarında sizlere pozitif ayrımcılık sağlanacak” diye konuştu.

Yeni Limonlar da konforlu ulaşım sağlayacak

Başkan Seçer, KARSAN firmasından sağlanan otobüslerden hem kendilerinin hem de Mersinlilerin memnun kaldığını söyleyerek, “KARSAN firmasının yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Daha önceki araçlarımızı da kendileri bize sağlamışlardı. Son derece de memnuniyetimiz var. Mersinlilerin memnuniyeti var. Atak otobüslerimiz de KARSAN olacak. Yeni gelecek limonlarımız da 87 Limon gibi KARSAN firmamızın Limonları. Yine rengimiz aynı olacak. Konforu, teknolojisi son teknoloji olacak. Yine öğrencilerimize ücretsiz Wi-Fi imkânı sunacağımız toplu taşıma araçlarımız olacak” dedi.

Başkan Seçer, Mersin’in bir öğrenci kenti olduğunu, üniversite öğrencileriyle beraber kentte 450 bin öğrenci olduğunu kaydederek, “Daha önce de söz verdiğim gibi sevgili çocuklar, sevgili öğrenciler 2024 yılına kadar yani benim görev sürem dolana kadar sizlere otobüs ücretleri 1 TL olarak Türkiye’de en ucuz toplu taşıma ücreti olarak devam edecek” diye konuştu.

“22 milyon Euro tutarındaki bu finansmanın 7 milyon Euro’luk kısmı hibe”

Mersin’e kazandırdıkları 118 yeni otobüsün finansmanını Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) sağladıklarını belirten Başkan Seçer, “22 milyon Euro tutarındaki bu finansmanın 7 milyon Euro’luk kısmı hibe şeklinde sağlanacak ve geri ödemesi de 2 yıl ödemesiz toplamda 8 yıl. Yani otobüsleri teslim aldığımız tarihten itibaren 10 yıl içerisinde de krediler geri ödenecek. Bu vesileyle de EBRD’ye, bu çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlara, bürokrasiye, KARSAN firmasına tekrar teşekkür ediyorum. Mersin için çok güzel bir çalışma olduğunu söyleyebilirim” dedi.

“Yeni otobüslerimizle Mersin’de seyahat etmek daha keyifli hale gelecek”

Başkan Seçer, ulaşımda sadece genç bir filoya değil; bunun yanında teknolojik, konforlu ve çevre dostu değerli bir filoya kavuştuklarını belirterek, “Yeni otobüslerimizle Mersin’de seyahat etmek daha keyifli hale gelecek. Mersin sıcak bir bölge. Yazları sıcak bir kent. Yazın son derece konforlu soğuk bir ortamda; kışın yağmurlu ve soğuk havalarda ise sıcak bir ortamda seyahat imkanı bulacaklar” dedi. Bu otobüslerin son yılların en güncel sorunu olan çevre sorunları açısından da önem taşıdığını belirten Seçer, “Çünkü bunlar CNG’li araçlar. Yeşil dostu, çevre dostu araçlar” ifadelerini kullandı.

KARSAN CEO’su Okan Baş: “Mersinlilere hayırlı olsun”

KARSAN Otomotiv Sanayi ve Ticaret A. Ş. CEO’su Okan Baş da imza töreninde yaptığı açıklamada, hem filoyu gençleştirmesi hem de en yeni teknolojilere sahip olması dolayısıyla Mersin’e çok iyi ürünler kazandırdıklarını belirterek, “Biz hem gururlanıyoruz hem de bizim için önemli bir sorumluluk bu. Çünkü bu kadar büyük bir filo son yıllarda Mersin’den başladı. Önemli bir referans bizim için. Buradaki sizin memnuniyetinizle Türkiye’nin diğer şehirlerine de ulaşmayı hedefliyoruz. Bu anlamda araçlarımıza çok da iyi bakacağız. Hep beraber Mersinlilere layık olmaya çalışacağız. Geçen seneden bugüne tüm Limonlarınızı KARSAN olarak tercih ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Herkese, Mersinlilere hayırlı olsun demek istiyorum” diye konuştu.