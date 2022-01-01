Mersinliler 2022'yi Başkan Seçer ile birlikte Sokak Partisi'nde karşıladı

Mersinliler 2022’ye Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Yeni Yıl Sokak Partisi”nde girdi. Başkan Vahap Seçer de eşi Meral Seçer’le birlikte yeni yılı Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda karşıladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, 2022 yılını Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Yeni Yıl Sokak Partisi”nde Mersinlilerle birlikte karşıladı. Yeni yıla saniyeler kala Mersinlilerle birlikte geri sayım yapan Başkan Seçer, “2022 yılı inanç ve umut yılı olsun, yeni yılınız kutlu olsun” dedi.

“Her şey çok güzel oluyor, çok daha güzel olacak”

Başkan Seçer, eşi Meral Seçer’le birlikte sahneye çıkarak alandaki binlerce Mersinliyle birlikte geri sayımı yaptı. Doğukan Manço’nun da DJ performansı sergilediği sahnede yeni yılın ilk dakikalarında çalınan eğlenceli bir müziğin ardından Mersinlilere seslenen Başkan Seçer, “Yeni yılınız kutlu olsun. Her şey çok güzel oluyor, çok daha güzel olacak. Ben de Doğukan’ı izlerken dedim ki; ‘bu belediye başkanlığı DJ’likten daha kolaymış. Gerçekten zor bir iş, kutluyorum. Bugün Mersin’de gençlerimize, çocuklarımıza çok güzel bir akşam yaşatıyor” dedi.

Vatandaşlara ‘Mersin’i seviyor muyuz?’ diye soran ve kuvvetli bir ‘Evet’ yanıtı alan Başkan Seçer, “Mersin’e aşığız, ayrımımız gayrımımız yok. Hepimiz kardeşiz. Mersin’de yaşayan herkes kendini iyi hissetsin. Hepimiz Mersinliyiz, biriz, beraberiz. Ülkemizi çok seviyoruz. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için geleceğimiz daha güzel olsun diye çalışıyoruz. Birbirimizi daha çok seveceğiz, sizleri seviyorum” diye konuştu.

“2022 yılı inanç ve umut yılı olsun”

2022’nin umut ve inanç yılı olmasını dileyerek konuşmasını sürdüren Başkan Seçer, “Siyasi görüşünüz ne olursa olsun mezhebiniz, meşrebiniz, cinsiyetiniz ne olursa olsun hepinizi çok seviyorum. Bugün sevgili eşim Meral Seçer’le buradayız. Geçtiğimiz yıl, 2021; çok kısa bir süre önce geride bıraktık; sıkıntılı, zorlu bir yıldı. Bir kenara bırakalım, her şeyi unutalım, geleceğe umutla bakalım. Önce kendimize inanalım, Mersinimize inanalım, ülkemize inanalım. Umut edelim; 2022 yılı inanç ve umut yılı olsun, yeni yılınız kutlu olsun” dedi.

“Yeni yıla böyle girmek bizim için çok iyi oldu”

‘Yeni Yıl Sokak Partisi’ne katılan gençlerden Hamza Karakızı, yaşadığı heyecanı “Ortam çok iyi. Bize bu imkanı sağladığı için Vahap Bey’e çok teşekkür ederim. Yani yeni yıla böyle girmek bizim için çok iyi oldu. 2022 yılında tüm umudumuz virüssüz ve sağlıklı bir hayat. Tek umudumuz bize huzurlu bir yol açması” cümleleriyle ifade etti.

Sakine isimli genç ise “Gayet eğleniyoruz. Mekan yerine burayı tercih ettik. Belediyemize teşekkür ederiz. 2022’den beklentim güzel bir kariyer. Yaşamımızın, okumamızın kolaylaşması ve sağlık” dedi.

“Ortam çok güzel”

Yaptığı dansla alandakilerin ilgisini üzerinde toplayan İbrahim Sak, Silifkeli olduğunu vurgulayarak, “Ben oynamayı çok severim. Silifkeliler kapının gıcırtısına oynar. Ben de doğuştan oynuyorum. Ortam çok güzel. Ben oynarsam herkes oynar. Vahap Başkanımıza selamlarımı söylüyorum, çok teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. 2022 yılı Türkiyemize sağlık, mutluluk, huzur, bereket getirsin” diye konuştu.

Büyükşehir’in etkinliğinde yeni yılı ailece karşıladılar

Küçük ailesi de yeni yılı Büyükşehir’in düzenlediği etkinlikte karşıladı. Kahramanmaraş’tan geldiklerini belirten baba Tahir Küçük, “Burada kızım var, üniversiteyi okudu. Burada çalışıyor. Yanına geldik. Ortamdan da memnun olduk, güzel. Harika. Bize burayı anlatmıştı ama bu kadar olacağını bilmiyorduk. Basit bir şey olur sanıyorduk. 2021 biraz sıkıntılı geçti. İnşallah 2022 iyi geçer” dedi.

Anne Esme Küçük, “Ortam çok güzel. Eğleniyoruz. Gerçekten belediyemiz de çok güzel şeyler yapıyor” derken, kızları Halime Küçük ise “Ailemi özellikle buraya davet ettim çünkü burada Belediye’nin de etkinliklerinin olduğunu biliyorum. ‘Burada birazcık daha eğlenelim, vakit geçirelim’ diye davet ettim. Belediye’nin etkinliklerinden gençler olarak fazlasıyla memnunuz. Benim için alışık olduğum bir manzara burası ama ailem için değişiklik oldu. Ben de bayağı bir keyif alıyorum” ifadelerine yer verdi.

Yeni yıla girerken Doğukan Manço sahnedeydi

31 Aralık akşamı havanın karamasıyla bitlikte Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda yeni yıl eğlencesi başladı. Sahneye çıkan Mustafa Cingiz DJ performansıyla ortamı ısıttı. Özellikle gençler, Büyükşehir’in ‘Yeni Yıl Sokak Partisi’ne yoğun ilgi gösterdi. DJ performansı eşliğinde dans eden Mersinliler Büyükşehir’in ‘1 Ekmek 1 Çorba’ ve patlamış mısır ikramlarını da tattı. Çeşitli stantlar, fotoğraf köşeleri ve yılbaşı konseptli süslemeler alanda yer alan Mersinlilerin beğenisini topladı.

DJ performansının ardından alanı dolduran Mersinliler Grup Duvar, KIPER ve Grup AG Band konserleriyle 2021 yılının son dakikalarında doyasıya eğlendi. Son olarak sahneye Doğukan Manço çıktı. Doğukan Manço’nun DJ performansıyla Mersinliler 2022 yılını coşkuyla karşıladı.