MESKİ, Mersin'de 2 bin 600 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşıladı

Mersin’in birçok bölgesini modern ve kaliteli altyapıya kavuşturan MESKİ Genel Müdürlüğü, Karaduvar ve Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi’nde 1 Nisan 2019’dan bu yana toplam 159 bin 81 metreküp atıksuyu arıtırken, arıtma çamurundan elde edilen biyogazla 6 milyon kw/saat’in üzerinde elektrik enerjisi üretti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerini en verimli şekilde kullanmaya devam ediyor. Karaduvar ve Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi’nde 1 Nisan 2019’dan bu güne kadar toplam 159 bin 81 metreküp atıksuyu arıtan MESKİ, arıtma çamurundan üretilen biyogazla 6 milyon kw/saat’in üzerinde elektrik enerjisi üretti.

Üretilen elektrik tesislerde kullanılıyor

MESKİ’nin ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinden olan Mezitli ve Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisleri’nde, atıksu arıtımının yanı sıra proses sonucu oluşan arıtma çamuru da değerlendiriliyor ve söz konusu çamurdan çeşitli proseslerle enerji üretiliyor. 1 Nisan 2019’dan bu güne kadar arıtma çamurundan üretilen biyogazla 6 milyon kw/saat’in üzerinde elektrik enerjisi üretildi. Bu tutar 2 bin 600 hanenin 1 yıllık enerji tüketimine denk geliyor. Ürettiği enerji ile bu tesislerin enerji ihtiyacını da karşılayan MESKİ, elektrik enerjisi maliyetlerini düşürerek, enerji verimliliğine de önemli bir katkı sunuyor.