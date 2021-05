MESKİ, Water Europe üyeliğine kabul edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü, Avrupa’nın su sektörü için araştırma ve yenilik konusunda iş birliği ile koordinasyonu amacıyla kurulan Water Europe’a (WE) üyelik işlemini gerçekleştirdi. 27 farklı ülkeden 224 üyeye sahip bir iş birliği platformu olan WE ile MESKİ Arıtma Tesisleri Dairesi ile Araştırma ve Geliştirme Dairesi başkanlıkları koordinesinde çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, su değer zincirinin tüm çeşitliliğini temsil eden, su hizmeti sağlayıcıları, su kullanıcıları, teknoloji sağlayıcıları, kamu otoritelerinin ve sivil toplumun ortaklığında kurulmuş bir proje ve iş birliği platformu olan Water Europe’a (WE) üyelik işlemini gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde çalışmalarına aralıksız devam eden MESKİ, Avrupa Birliği çerçeve programları kapsamında, dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan UFUK2020’ye (HORIZON2020) dâhil olarak bilimsel ve yenilikçi bir anlayışla altyapısını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda, Avrupa'nın su sektörü için araştırma ve yenilik konusunda iş birliği ile koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuş olan WE platformuna üyelik işlemini gerçekleştirdi.

MESKİ, su konusunda kilit projelerin üretilmesinde önemli roller oynayan WE üyesi

2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından; su konulu araştırmalarda üyelerinin koordinasyon ve iş birliğini artırmak, su konusunda rekabetçiliği artırarak AB'de güçlü bir su sektörü liderliği yaratmak, stratejik planlama, lobi faaliyetleri ve eşgüdüm içerisinde yürüyen araştırma faaliyetleri ve Avrupa'nın su ile ilişkili toplumsal sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kurulan WE, 27 farklı ülkeden 224 üyeye sahip bir iş birliği platformunu oluşturuyor.

WE, Avrupa Birliği’nin çerçeve programları kapsamında su konusundaki fonlarının yönlendirileceği çalışmaların belirlenmesinde ve 20 çalışma grubu ile su konusunda kilit projelerin üretilmesinde önemli roller oynuyor. Türkiye’den sadece TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü’nün üye olduğu WE; hidroiklimsel ekstrem (kuraklık ve sel) olaylara uyum, sürdürülebilir su ve tarım yönetimi, kent içi ve çevresindeki suyun sürdürülebilir yönetimi, sanayi için sürdürülebilir su yönetimi, kıyısal alanlarda su üzerindeki baskının azaltılması, tahrip edilmiş su alanlarının rehabilitasyonu (yüzey ve yeraltı suyu) başlıklarında çalışmalar yürütüyor.

MESKİ, WE ile çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi

MESKİ Genel Müdürlüğü, WE üyelik işlemlerinin birinci adımı olarak 28 Nisan 2021 tarihinde Arıtma Tesisleri Dairesi ile Araştırma ve Geliştirme Dairesi başkanlıklarının koordinesinde Water Europe adına katılım sağlayan Durk Krol ve Anca Popa ile çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda üyelik işlemleri ve sonrasında yapılacak çalışmalara dair karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak, 29 Nisan 2021 tarihinde MESKİ’nin resmi olarak WE üyelik işlemleri başlatıldı. WE Genel Kurulu’nda, üyelerin oylaması ile 11 Mayıs 2021 tarihinde MESKİ’nin WE üyeliği gerçekleşmiş oldu.

MESKİ, WE bünyesindeki çalışma gruplarına dâhil olarak su konusunda uluslararası iş birliği ile AB projeleri ve diğer uluslararası projelere katılım sağlayarak, bilimsel-teknik altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.