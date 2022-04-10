Metro İstanbul 2,5 milyonuncu yolcusu ile buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, 1 Nisan Cuma günü 2 milyon 520 bin yolcu sayısına ulaştı. Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısı rekorunu kıran Metro İstanbul’un Genel Müdürü Özgür Soy, 2,5 milyonuncu olan yolcu ile bir araya geldi.

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, 1 Nisan Cuma günü tarihindeki günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştı. Şirket, 2 milyon 520 bin yolcuya ev sahipliği yaparak rekora imza attı. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, 2,5 milyonuncu olan yolcu Cüneyt Özdemir ile buluşarak yolcuya hem plaket verdi hem de hediye paketi takdim etti.

“TOPLU ULAŞIMDA YOLCU SAYILARI ARTIYOR”

Toplu ulaşımda yolcu sayılarında artış yaşandığına dikkat çeken Genel Müdür Özgür Soy, “2019’da İstanbul’da tüm toplu ulaşım araçlarında toplam 7,5 milyon İstanbulkart kullanılan yolculuk vardı. Bu sayı pandemi döneminde bazen 9’da birine kadar düştü. Metro İstanbul pandemi öncesinde günde yaklaşık 1 milyon 900 bin yolcuya sahipti ve 2019’un sonlarına doğru günlük 2 milyon 400 bin yolcuya ulaştığı günler oldu. Ardından pandemi nedeniyle özellikle 2020’nin Nisan ayı itibarıyla yolcu sayılarımız çok düştü. 200 bin yolcu seviyelerine kadar indik; ancak kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Son aylarda yolcu sayılarımızda tekrar bir artış trendi görüyoruz. Metro ile seyahat ettiğinizde trafikten etkilenmiyor ve günün hangi saati olursa olsun gideceğiniz yere aynı sürede gidiyorsunuz. Bunun dışında metro en çevreci toplu ulaşım türü. Lastik tekerlekli taşıt yerine her metro kullanışınızda çevreye büyük bir katkı sağlıyorsunuz. Fosil yakıtlar ile değil elektrikle çalıştığı için sera gazı salınımı yok. Bu nedenle de ne kadar çok insan metro kullanırsa şehrimizin o kadar yararına oluyor” ifadelerini kullandı.

“3 MİLYON YOLCUYA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yolcu sayılarındaki artışın ardından rekor kırmayı beklediklerini belirten Genel Müdür Soy, “2 milyon 400 bin yolcuya ulaşınca 2,5 milyona ne zaman ulaşacağız diye heyecanla takip ediyorduk. 1 Nisan’da 2 milyon 520 bin yolcuya ulaştık. Bu sayıya ulaşılmasında Covid etkilerinin azalmasının yanı sıra yeni açtığımız 3 hattımızın da etkisi var. Yolcu akışının normalleşmeye başlamasıyla beraber bu rekoru bekliyorduk, bundan dolayı mutluyuz ve artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Örneğin, M3 ve M5 gibi hatlarımızda daha fazla yolcu taşıyabilecek kapasiteye sahibiz. Diğer taraftan otobüs hatlarının metroyu destekleyecek şekilde revize edilmesi yönünde çalışmalar devam ediyor. Başkanımızın hedeflerinde de metronun ulaşımın omurgası konumunda yer alması bulunuyor. Bu yönde yapılan çalışmaların yavaş yavaş meyvesini vermeye başladığını görüyoruz. Şimdi Ramazan nedeniyle yolcu sayılarımızda yüzde 10’luk bir düşüş yaşanıyor. Ancak 1 Nisan’da 2,5 milyon yolcuyu aştık ve BELBİM’in verilerinden 2 milyon 500 bininci yolcumuzun kimlik bilgilerine ulaştık. 2,5 milyon yolcu sayısını şirket tarihimizde ilk kez geçtik. Bu tarihi rekorun sahibi olarak yolcumuz Cüneyt Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Yaz döneminde İstanbul bir miktar boşalıyor o nedenle yolcu sayılarımızda düşüş bekliyoruz ancak Ekim ya da en geç Kasım ayında günlük 3 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah başka yolcularımız ile yeni rekorları da kırarız” diye konuştu.

1 Nisan Cuma akşamı M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nı kullanarak Mecidiyeköy’e gittiğini belirten Cüneyt Özdemir ise; “Aşçılık yapıyorum ve sürekli metroya biniyorum. En çok M1 ve Mecidiyeköy-Mahmutbey hatlarını kullanıyorum. Belki 3 milyonuncu yolcu da ben olurum” dedi.