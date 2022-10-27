Metro İstanbul 34. yılını kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, 34’üncü yılını kutladı.

Dünyada aynı anda 10 metro inşaatı devam eden tek şehir olan İstanbul, kutlamayı Kadıköy Festival Park’ta gerçekleştirdi. İstanbullular Gripin konseriyle doyasıya eğlendi.

Temelleri 1988 yılında dönemin İBB Başkanı Bedrettin Dalan tarafından atılan Metro İstanbul, 34. yaşını 192 kilometre uzunluğundaki 17 hat, 195 istasyon ve 951 araç ile karşıladı. İstanbullulara dakik, konforlu, eğlenceli, teknolojik ve çevre dostu ulaşım hizmeti verme hedefiyle çalışan Metro İstanbul, kuruluşunun 34. yılını Kadıköy Festival Parkında düzenlenen etkinliklerle kutladı. Metro müzisyenlerinin sahne performansı ile başlayan etkinliklerde, İstanbul’un 19. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan raylı sistemler yolculuğunun anlatıldığı kısa film gösterimi yapıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy’un konuşmasının ardından Gripin grubunun konseri ile devam etti.

METRO İSTANBUL’LA ZAMAN YOLCULUĞU

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Demiryolları, Türk milletinin refah ve uygarlık yollarıdır sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Genel Müdür Özgür Soy, “Hangi dönem olursa olsun İstanbul’da yapılan raylı sistemler İstanbul halkının vergileri ile karşılanıyor. Bu metrolar sizin, hepimizin. Bu nedenle tarihçesini bilmek de hakkınız diye düşündük. İzlediğimiz filmde de gördük ki; Cumhuriyet’in ilk yıllarında İstanbul’da tramvaylar yaygın hale gelmiş ve 1950’lerin sonunda İstanbul, dünyanın en büyük kent içi raylı sistem ağına sahip sayılı şehirleri arasına girmiş. Raylı sistemler bir süre İstanbulluların hayatından çıksa da kentin sürdürülebilirliğini önceleyen belediye başkanlarımız, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki vizyondan güç alarak, raylı sistemleri tekrar odağa alıp yatırımlara başlamış” dedi.

DÜNYADA EN ÇOK YOLCU TAŞIYAN KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTI

1986 yılına gelindiğinde dönemin İBB Başkanı Bedrettin Dalan tarafından bugün İstanbul’un en önemli hatlarından M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Hattı’nın temelinin atıldığını hatırlatan Soy, 1988 yılında şehrin raylı sistemler yönetimine kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla ayrı bir işletme şirketi olarak Metro İstanbul, İstanbul Ulaşım adıyla kuruldu. Hemen ardından da 1989 yılında M1 hattının ilk etabı hizmete alındı. Sayın Dalan’ın ardından göreve gelen Prof. Dr. Sayın Nurettin Sözen’in başkanlığında bugün dünyanın en çok yolcu taşıyan tramvay hattı T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın temeli atıldı. 1992 yılında da bu hattın ilk etabı açıldı. Yine 1992 yılında bugün İstanbul'un en fazla yolcu taşıyan metro hattı M2 Yenikapı-Hacıosman hattı temeli atıldı. Bugün halen aktif bir şekilde kullanılan ilk metro ve tramvay hatlarından M1, T1 ve M2 hatlarımızın temelleri son derece vizyon sahibi yöneticilerimiz tarafından atıldı” diye konuştu.

2019 YILI RAYLI SİSTEMLER İÇİN YENİ DÖNEM

2019 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesi ile İstanbul’da raylı sistemler için yeni bir dönem başladığını hatırlatan Soy,” Raylı sistemler tüm dünyada gelişmişlik göstergesidir. Gelecek nesillere rahat nefes alabilecekleri sürdürülebilir bir İstanbul bırakmak için raylı sistemlerin kullanımını artırmamız şart. Haziran 2019’a baktığımızda birçok hattımızda inşaatlar durmuş vaziyetteydi, bazı hatların adı konmuş fakat henüz çivi bile çakılmamıştı. Yarım kalan hatlarımızın finansman sorunları çözüldü ve İstanbul dünyada aynı anda 10 metro inşaatı devam eden tek şehir konumuna geldi. Aynı zamanda 3 yılda 3 hattımızın da açılışını gerçekleştirdik.” dedi.