Metro İstanbul ''Eşitlik Burada'' diyor

İBB iştiraki Metro İstanbul, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development-EBRD) ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA), ‘Ulaşım Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ başlıklı panel düzenledi.

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul; İPA, BİMTAŞ ve EBRD’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Ulaşım Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ paneline ev sahipliği yaptı. Metro İstanbul Alibeyköy Yerleşkesi’nde gerçekleşen panelde cinsiyet kalıplarından arınmış; adil, eşit ve özgür bir toplum inşası için hedef ve projeler paylaşıldı. Panelde ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 2019 yılından bu yana koyduğu hedefleri birer birer gerçekleştiren Metro İstanbul ile 13 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren EBRD, ‘Eşitlik Burada’ projesine başladıklarını ilan etti.

YAPAMAZ DİYENLER YANILDI

‘Ulaşım Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ panelinde ilk sözü, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy aldı. Soy; 16 hatta, 189 istasyon ve 949 araçlık filoları ile günde 2 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yaptıklarını söyledi. 5 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti. Metro İstanbul’da kadın çalışan oranı 2019 yılından bu yana yüzde 8 seviyelerinden yüzde 11’e yükseldiği bilgisi paylaşan Soy, şu sözlerle devam etti:

“Metro İstanbul’da çalışan kadın oranımızı kısa vadede yüzde 25’e çıkarmayı, ardından da, tabi uzun vadede eşitlemeyi, %50 oranını yakalamayı hedefliyoruz. 2019 yılında 8 olan kadın tren sürücüsü sayımız yaklaşık 18 kat artarak 2022 itibarıyla 143’e ulaştı. Son 2 yılda işe alınan tren sürücülerinin yüzde 68’i kadın oldu. 2022 yılında işe alacağımız tren sürücülerimizin ise yüzde 60’ı kadınlardan oluşacak. Bunun yanında kadın çalışanlarımız, daha önce ön yargı ile bakılarak kadınlar yapamaz denilen bütün iş alanlarına girerek çok başarılı oldular. 2020 yılından bu yana şirketimizde çalışan kadınların yüzde 12,46’sı terfi etti. 2019 yılında bu oran yalnızca yüzde 0,64 idi. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın kadınlara sadece kariyer basamaklarında eşit fırsatlar sunmaktan ibaret olmadığını biliyoruz. Bütün yolcularımızın Metro İstanbul logosu gördükleri her yerde kendilerini emniyette hissetmeleri ve günün hangi saatinde olursa olsun istasyon ve araçlarımızda güvenle seyahat edebilmesi mükemmel yolculuk deneyimi hedefimizin ilk sıralarında yer alıyor.”

“İŞGÜCÜNDE CİNSİYET DENGESİNİN SAĞLANMASI HEDEFLERİMİZ ARASINDA”

Toplantının ikinci konuşmacısı EBRD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılıktan Sorumlu Direktör Barbara Rambousek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri yatırımlarda, kalkınma etkisi yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek herkesin ekonomik fırsatlara erişmesini desteklediklerini kaydeden Rambousek, “Kadın temsiliyetinin özellikle teknik pozisyonlarda düşük seyrettiği ulaşım sektöründe kadın istihdamını artırarak işgücünde cinsiyet dengesinin sağlanması EBRD’nin kalkınma hedefleri arasında. Kullanıcıların toplu taşıma hizmetlerine ulaşımında eşitliği sağlayarak hareketliliklerinin desteklenmesi ve ekonomik fırsatlara erişimlerinin artırılması da EBRD için ayrı bir hedef. Bu çerçevede Ümraniye-Göztepe-Ataşehir Metro Hattı finansmanı kapsamında EBRD, Metro İstanbul ve İBB ile iş birliği yaparak ulaşım sektöründe kadınlar için daha fazla istihdam yaratılmasına ve İstanbul’da güvenli ve toplumsal cinsiyete duyarlı toplu taşıma sistemlerinin güçlendirilmesine destek verecektir” diye konuştu.

“İSTİHDAMDA FIRSAT EŞİTLİĞİNİ YÜREKTEN SAVUNUYORUM”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ise İstanbul gibi yoğun nüfuslu bir metropolde ulaşım hizmetlerine erişimde oluşan eşitsizliklerin hizmet ve haklara erişimde de sorunlar yarattığını belirtti. Kent hayatının hareket gerektirdiğini söyleyen Pelin Alpkökin, “Önceliğimiz kadınları ve eşit haklara erişemeyen herkesi farklılaşan tüm ihtiyaçlarıyla kapsayan bir yapı yaratmak. Bu bir yeniden inşa süreci, dolayısıyla alınacak daha çok uzun bir yol var. Bu süreci ilmek ilmek ördüğümüzü düşünürsek, bugün buradan kamuoyuna duyuracağımız danışmanlık programının da bugüne kadar yaratılan dönüşüme çok yakıştığını söylemeliyim. Bir kent hakkı olarak ulaşımda fırsat eşitliğini, bir insan hakkı olarak da istihdamda fırsat eşitliğini yürekten savunuyorum” ifadelerini kullandı.

‘EŞİTLİK BURADA’

‘Eşitlik Burada’ projesinde Metro İstanbul, İPA ve EBRD, toplumsal cinsiyet eşitliğinde farkındalık oluşturma, eşitsizliklerin azaltılması ve önyargıları aşma konusunda tetkik, kapasite geliştirme ve değerlendirme alanında 18 ay sürecek iş birliğine başladı. Bu süreçte kadınların haraketliliğini arttıracak, Metro İstanbul’da kadın çalışan sayısını geliştirecek ve kadınların ekonomik kalkınmasına katkı sunacak çalışmalar yapılacak.