Metro İstanbul'da Açık Hava Sinema Günleri

İBB iştiraki METRO İSTANBUL, Esenler’deki genel müdürlük yerleşkesinin kapılarını “Açık Hava Sinema Günleri” ile İstanbullulara açtı. Eylül ayının sonuna kadar her Çarşamba ve Cuma günü düzenlenecek etkinliğin ilk günkü film gösterimine, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden METRO İSTANBUL, Esenler’de yer alan genel müdürlük yerleşkesinin kapılarını yaz akşamlarında kültür-sanata açtı. İki ay boyunca sürecek “Açık Hava Sinema Günleri”nin ilk film gösterimine Esenlerliler büyük ilgi gösterdi. “Minyonlar” ismi filmi zevkle izleyen semt sakinleri, etkinlikten ve bir kamu kurumunun halkın kullanımına açılmasından çok memnun olduklarını ifade ettiler.

ÖZGÜR SOY: “KOMŞULARIMIZLA FİLM İZLEYECEĞİZ”

METRO İSTANBUL Genel Müdürü Özgür Soy, Esenler’de açık hava etkinlikleri düzenlenecek büyük alanlar konusunda sıkıntı olduğunu belirterek, “Bu nedenle biz de yerleşkemizi komşularımızın da kullanımına açtık. Göreve geldiğimiz günden itibaren planlamalar yaptık, ancak pandemi nedeniyle birçok etkinliğimizi ertelemek durumunda kaldık. Yerleşkemizin kapılarını ilk olarak yarıyıl tatilinde Esenlerli çocuklarımıza bisiklet eğitimi vermek için açmıştık. Şimdi daha geniş bir katılımla 2 ay boyunca komşularımızla birlikte açık havada film izleyeceğimiz için çok heyecanlıyız. Etkinliğin ilk günden yoğun ilgi görmesi nedeniyle mutluyuz” diye konuştu.

HER ÇARŞAMBA VE CUMA SAAT 21.00’DE!

Eylül ayının sonuna kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında her Çarşamba ve Cuma günü saat 21.00’de yerli ve yabancı toplam 15 film gösterimi gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında bu akşam da “Aile Arasında” isimli Türk filmi seyirciyle buluşacak.

Film Takvimi:

Tarih Film Adı

13.08.2021 Aile Arasında

18.08.2021 Galaksinin Koruyucuları 1

20.08.2021 Eyvah Eyvah 1

25.08.2021 Galaksinin Koruyucuları 2

27.08.2021 Kaptan Marvel

1.09.2021 Eyvah Eyvah 2

3.09.2021 Brave (Animasyon)

8.09.2021 (Gerçek Kötüler) Suicide Squad

10.09.2021 Deadpool

15.09.2021 Demir Adam

17.09.2021 Bir Küçük Eylül Meselesi

22.09.2021 Shazaam

24.09.2021 Kocan Kadar Konuş 1

29.09.2021 Örümcek Adam: Evden Uzakta