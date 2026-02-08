Mevhibe İnönü, Nursen Yavaş'ın ev sahipliğinde Ankara'da anıldı

Ankara, 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün eşi Mevhibe İnönü’yü, vefatının 34. yılında anlamlı ve özel bir programla andı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş’ın ev sahipliğinde “Bir Cumhuriyet Hanımefendisi Mevhibe İnönü” başlığıyla gerçekleştirilen anma programı; Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kent Konseyi (AKK) ve İnönü Vakfı iş birliğiyle hayata geçirildi.

Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, İsmet İnönü’nün kızı aynı zamanda İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

YAVAŞ: “CUMHURİYET’İN EMEK VEREN İNSANLARINI UNUTMAMALIYIZ”

Programda konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bizim için önemli bir gün. Önemli olan Cumhuriyet’imizin kuruluşunda çok büyük emeği geçmiş insanları ve ailelerini anmak, unutmamak. İsmet İnönü’nün, Mevhibe Hanım’ın ve Özden Hanım’ın, ailenin yaşantıları ve davranışları, inşallah siyasilerin en azından bizler için örnek alınacak davranışlardır. İnşallah unutmayacağız ve örnek almaya devam edeceğiz” dedi.

“CUMHURİYET’İN GERÇEK GÜCÜ BU KARAKTERDE SAKLI”

Programın ev sahibi Nursen Yavaş, Mevhibe İnönü’nün kadın mücadelesini yüksek sesle değil, kararlı duruşuyla anlattığını belirterek şunları söyledi:

“Kız çocuklarının okumasını, kadınların hayatın her alanında var olmasını savunurken bunu yüksek sesle değil, yaşayarak anlatmıştır. Latin harfleriyle yazı yazan ilk kadınlardan biri olmuş, sosyal hayatta kadının görünürlüğünü kendi duruşuyla normalleştirmiştir. Ata binmiş, otomobil kullanmış, çağın gerisinde kalmayı değil, çağın önünde yürümeyi seçmiştir. Ama onu asıl özel kılan savaş yıllarında yoklukta ve acıda gösterdiği insani duruştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında hasta bakıcılık eğitimi alması onun için bir görev değil, bir vicdan meselesiydi. Yardımseverlik onun için bir etkinlik değil, hayatın doğal bir parçasıydı.”

Mevhibe İnönü’nün ihtiyaç sahiplerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurgulayan Nursen Yavaş, “Mevhibe İnönü, bize şunu hatırlatır; güçlü olmak için bağırmak gerekmez, iz bırakmak için öne çıkmak şart değildir, değiştirmek için önce inanmak gerekir. Bugün hala onun hayatına baktığımızda sade ama dimdik duran, zarif ama cesur, sessiz ama etkili bir kadın görürüz. Cumhuriyet’in gerçek gücünün işte bu karakterde saklı olduğunu görürüz. Mevhibe İnönü’yü saygıyla, minnetle anıyoruz. Onun bıraktığı iz, bu topraklarda yürüyen her güçlü kadının yolunu hala aydınlatıyor” ifadelerini kullandı.

TOKER: “CUMHURİYET’İ YAŞATMAK HEPİMİZİN VAZİFESİ”

İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker de “Annemi bu kadar canlı bir şekilde anmak, hatırlamak ve söz paylaşmak başka hiçbir yerde mümkün olmadı. Ben annemin yerine Cumhuriyet’i yaşatmak, babamın yaptıklarını ve Cumhuriyet’in kuruluşunda sözü geçen bütün büyüklerimizin, hanımlarımızın, gençlerimizin bir yakını olmaktan hep gurur duyuyorum. Babam cephedeyken annem hep onu cephe arkasından takip etmiş. Hepinizin annemin duyduğu sorumluluğu duyması lazım. Sizler hepiniz Cumhuriyet hanımlarısınız ve Cumhuriyet’i korumak, Cumhuriyet’i eşlerinizle paylaşmak hep sizin vazifeniz. Cumhuriyet’i yaşatmak hepimizin vazifesidir” diye konuştu.

YILMAZ: “BUGÜNÜN VİCDANI, YARININ YOL GÖSTERİCİSİ”

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise, “Cumhuriyet tarihimizin zarafet timsali, Cumhuriyet kadınının öncü siması Mevhibe İnönü Hanımefendi'yi saygı, sevgi, rahmetle anıyorum. Bugün burada Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘kadınlarımız her alanda erkeklerle birlikte yürümelidir’ sözünü hayatın her alanında davranışlarıyla yaşatan bir Cumhuriyet kadınının hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Cumhuriyet sadece kanunlarla değil, Mevhibe İnönü gibi kadınların sessizce bir ömür verdiği bir ahlakla kuruldu. Bu nedenle Mevhibe İnönü sadece geçmişin hatırası değil, bugünün vicdanı, yarının yol göstericisidir” şeklinde konuştu.

Mevhibe İnönü’nün yaşamına dair sunumların yapılarak, anıların paylaşıldığı programda İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker’in doğum günü de kutlandı. Program, Gülsün Bilgehan imza etkinliğiyle sona erdi.