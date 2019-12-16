Mevlana, Şeb-i Arûs Töreni ile Kartal’da Anıldı

“Cenâzemi görüp de; «Ayrılık, ayrılık!» deme! Bilesin ki o vakit, benim ayrılık vaktim değil; buluşma, yani vuslat vaktimdir!” dizeleri ile ölümü bir son değil, sevgiliye kavuşmanın başlangıcı, düğün gecesi olarak tanımlayan Mevlana Celaleddin-i Rumi, vuslata erişinin 746. yıl dönümünde Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği “Şeb-i Arûs Mevlana’yı Anma Konseri ve Sema” programıyla anıldı.

Anma programında Burcu Karadağ ve arkadaşları tarafından Mevlevi ayinlerinden bölümler ve tasavvuf müziğinin seçkin eserleri seslendirildi. Mevlevilikte önemli bir yeri olan ney, modern bir düzenleme ile farklı kültürlerdeki enstrümanlar ve semazenler eşliğinde düzenlenen anma konserinde bir araya geldi.

Mevlana’ya ilham kaynağı olan Şems-i Tebrizi’nin eserlerinden ve öğretilerinden düzenlenen “Gönlü Geniş ve Ruhu Gezgin Sufi Meşreplilerin Kırk Kuralı”, sahneye sinema efektleri kullanılmış bir film eşliğinde yansıtılarak programa rehberlik etti.

Çiçek Takdimi ve Teşekkür

Dinletinin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen sahneye çıkan Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sanatçılara çiçek takdiminde bulundu. Seyircilere seslenen Adem Uçar konuşmasında “İlahi aşk bu olsa gerek. Bu güzel etkinlik için Burcu Hanım’a ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz.” dedi.