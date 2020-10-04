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  4. 04 Ekim 2020 23:36

MHP'den Mansur Yavaş'a tehdit: ''Ezer geçeriz!''

MHP Milletvekili Erkan Haberal’ın şoförü, aracın bahçeye geçişinin yasak olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline çarptı. MHP'li Baki Ersoy, olay üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit etti.

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Ankara’da eski bakan Zeki Ergezen'in cenazesine katılmak üzere camiye gelen MHP Milletvekili Erkan Haberal’ın şoförü, aracın bahçeye geçişinin yasak olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline çarptı.

Olayın ardından açıklama yapan MHP Milletvekili Erkan Haberal, "Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur" diyerek aracın çarptığı görevliyi suçladı.

Konu üzerine paylaşım yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise olay üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit etti.

Ersoy paylaşımında, “Kıymetli İdare Amirimiz Erkan Haberal’a yapılan hadsizliğe karşı özür dilemesi gereken makam Mansur Yavaş sensin..! Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil..!” ifadelerini kullandı.

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