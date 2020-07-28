MHP'li belediyenin yardımına İmamoğlu yetişti

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Rize Çayeli’nde 13 Temmuz günü meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelanın verdiği zararın izleri silinmeye çalışılırken, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) binaların bodrum katlarında bulunan balçıkların temizlenmesi, tıkalı kanalların açılması için tam donanımlı araç talep etti.

İMAMOĞLU ARACI HEMEN GÖNDERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çayeli’nden gelen bu talebe kayıtsız kalmayarak tam donanımlı bir aracı hemen ilçeye gönderdi.

Fen İşleri Müdürlüğü hizmetine verilen araç, sel felaketi yaşanan bölgelerde çalışmaya başladı. Başkan Çiftçi’de İBB'den alınan tam donanımlı araçla sel felaketi sebebiyle Eskipazar mahallesi şairler deresi üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin bodrum katlarında biriken balçığın temizlenme çalışmalarını inceleyerek, İmamoğlu’na teşekkür etti.