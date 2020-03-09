Mikrofonların altın sesi Nedret Selçuker, Kartal’da anılacak

‘Ekranların ve Mikrofonların Altın Sesi’ unvanıyla anılan Nedret Selçuker için düzenlenecek anma programı, 11 Mart Çarşamba günü saat 13.00’da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Anma programında; ülkemizde radyonun en önemli kitle iletişim aracı olduğu yıllarda şiir ve klasik edebiyatın sevilmesinde büyük rol oynayan Nedret Selçuker’in hayatından kesitler; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Gazeteci-TV Programcısı Can Ataklı, Gazeteci ve Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ile Nedret Selçuker’in eşi Selma Selçuker tarafından katılımcılarla paylaşılacak.

Nedret Selçuker Kimdir?

Nedret Selçuker, 1938 yılında Bursa'da doğdu. Üsküdar Paşakapısı Ortaokulu ve Cağaloğlu İstanbul Erkek Lisesi’ni bitiren Selçuker, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Gazetecilik, ardından İstanbul Radyosu'nda spikerlik yapan Selçuker, duru Türkçesi ve okuduğu şiirlerle dinleyicilerin beğenisini topladı. Necdet Selçuker, dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol'un önerisi üzerine öğretmenlere diksiyon dersi de verdi.

Yunus Emre şiirlerini de seslendiren Selçuker, ‘Ekranların ve Mikrofonların Altın Sesi' unvanıyla anıldı. Nedret Selçuker'e, Türk sanatına yaptığı değerli hizmet ve sanatçı kişiliği dolayısıyla, dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın teklifi ve dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayıyla 'Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı' unvanı verildi. Selçuker; radyo - TV alanında bu unvanı alan ilk isim oldu.