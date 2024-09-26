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Milas Boğaziçi Mahallesi'nin su sorunu tarih oluyor

Milas Boğaziçi Mahallesi'nin su sorunu tarih oluyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü uzun yıllardır su sıkıntısı çeken Milas Boğaziçi Mahallesinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Dörttepe Hisar ve Tuzluova mevkilerinin su sıkıntısı tamamen ortadan kaldırıldı. Diğer bölgeler için proje çalışmaları sürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü uzun yıllardır su sıkıntısı yaşayan Milas İlçesi Boğaziçi Mahallesinde içme suyu projelerini hayata geçiriyor. Ekipler Boğaziçi Mahallesi Dörttepe Hisar ve Tuzluova mevkilerinde gerçekleştirdikleri çalışma ile bu bölgelerin su sıkıntısını tamamen ortadan kaldırdı.

8 kilometrelik hat çalışması yapıldı

Proje kapsamında Dörttpe mevkiine 4 kilometrelik terfi hattı yenilemesi yapılarken böylelikle Sığırtma mevkiinin su debisi saniyede 5 litreden 10 litreye çıkarıldı. Sığırtma depo seviyesinin 2 katına çıkarılmasının ardından buradan Hisar ve Tuzluova mevkilerine su verebilmek için 4 kilometrelik içme suyu hattı yapıldı. Böylelikle su sıkıntısı yaşayan Hisar ve Tuzluova mevkilerine ilave su aktarımı yapılarak sorun tamamen ortadan kaldırıldı. 

Boğaziçi Mahallesinin tamamında su sorunlarının ortadan kaldırılması için çalışmalarımız sürüyor

Boğaziçi Mahallesine yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Milas Bölgesi işletme Şube Müdürü Çetin Korkut burada yaptıkları çalışmaların sürteceğini söyledi. Korkut, “Milas Boğaziçi Mahallemizde terfi hattı ve içme suyu hattı yaprak Hisar ve Tuzluova bölgelerinin su sıkıntısını ortadan kaldırdık. Bölgede sorunlu yerler için su debilerinin artması için çalışmalar başlattık ve bu çalışmalarımız devam ediyor. Boğaziçi Mahallesinde su ulaşmayan bölge kalmayıncaya kadar çalışmalarımız sürecek. 

Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun: “Çalışmalardan dolayı başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ederim”

Bölgede yaşanan su sıkıntılarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül’e anlattığını söyleyen Boğaziçin Mahalle Muhtarı Fehat Karakoyun, çalışmalar nedeniyle Başkan Aras’a teşekkür etti. Karakoyun, “Dörttepe Hisar mevkiine MUSKİ tarafından yapılan çalışma ile hat bağlandı. Böylelikle hem Boğaziçi Mahallesi rahatladı hem de burası suya kavuşmuş oldu. Buranın sorunlarının giderilmesi için hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras Hem De Muski Genel Müdürü Yılmaz Şengül’e bölgenin sorunlarını anlatmıştım. Bu sorunun çözüleceğini söylediler ve çözdüler. İlerisi için Boğaziçi Mahallemizin Siteler bölgesinin su sorunlarının da çözüleceğini düşünüyoruz. Çalışmaları nedeniyle başta Ahmet Başkanım olmak üzere, MUSKİ genel müdürü Yılmaz Şengül ve MUSKİ çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

Mahalle sakini Tugay Etik ise “Dörttepe Mahallesi Tuzla mevkiinde oturuyorum. Daha önce çok büyük su sıkıntısı çekiyorduk. Suyumuz gelmiyordu. Çalışmalar sayesinde artık suyumuza kavuştuk ve artık daha bol şekilde su kullanma şansını elde edeceğiz. Belediyemizi çalışmaları çok iyi her türlü şikayetimiz karşılık buluyor ve sorunlarımız çözülüyor” şeklinde konuştu.

 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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